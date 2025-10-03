US500 atinge novo recorde histórico📈Applied Materials perde, RareEarth USA sobe com rumores de acordo nos EUA

Principais conclusões Os mercados continuam a subir, apesar das crescentes probabilidades de uma paralisação prolongada do governo dos EUA (a Kalshi estima cerca de 14 dias).

A USA Rare Earth, uma empresa de mineração de terras raras em fase inicial, está a subir devido à especulação de um potencial acordo com o governo dos EUA. O índice US500 está a subir para novos máximos históricos, enquanto o indicador RSI subiu acima dos 73 pontos, sinalizando um forte otimismo e um impulso ascendente em todo o mercado, apesar da paralisação do governo. Curiosamente, após 86% das paralisações anteriores, o S&P 500 foi negociado em alta 12 meses depois, com um ganho médio de +12,7%, embora tenha encerrado a paralisação em alta em apenas cerca de 55% dos casos. A razão está na história: as paralisações nas décadas de 1970 e 1980 foram frequentemente acompanhadas por vendas acentuadas. Desde 1995, no entanto, o S&P 500 avançou após cada paralisação subsequente. No lado macro, os dados do ISM mostraram uma queda acentuada nas novas encomendas, o que impediu que o número principal atingisse as previsões; entretanto, os subíndices de emprego e preços registraram ligeiros ganhos, superando as expectativas. Fonte: xStation5 Notícias sobre ações A Applied Materials (AMAT.US) caiu cerca de 2% depois que a gigante de equipamentos semicondutores alertou que sua receita fiscal de 2026 poderia cair US$ 600 milhões. O declínio decorre de uma nova regra introduzida pelo Departamento de Comércio dos EUA, que deve pesar sobre as vendas futuras.

Freeport-McMoRan (FCX) subiu 1,3% depois que o UBS elevou a classificação da produtora de cobre e ouro de neutra para comprar, sinalizando maior confiança nas perspectivas da empresa.

Baidu (BIDU.US) avançou quase 2% depois que o Morgan Stanley elevou seu preço-alvo para a operadora chinesa de mecanismos de busca de US$ 100 para US$ 140, refletindo expectativas de crescimento mais fortes.

A USA Rare Earth (USAR.US) subiu cerca de 10% depois que a CNBC noticiou que a empresa está em negociações diretas com o governo Trump. A notícia alimentou especulações sobre um possível acordo com o governo dos EUA, aumentando o otimismo dos investidores.

A Maplebear (CART.US), controladora da Instacart, caiu cerca de 1,5% depois que Tom Champion, da Piper Sandler, rebaixou a ação de sobreponderada para neutra, citando a intensificação da concorrência no setor de serviços de entrega.

A Tronox Holdings (TROX.US) caiu quase 3% depois que o JPMorgan reduziu sua classificação de sobreponderada para neutra, apontando para a deterioração das condições na indústria de dióxido de titânio, que pode pesar no desempenho no curto prazo. Dados do ISM de serviços dos EUA – setembro PMI de serviços do ISM: 50,0 (previsão 51,7; anterior 52,0)

(previsão 51,7; anterior 52,0) Emprego ISM Services: 47,2 (previsão 46,6; anterior 46,5)

(previsão 46,6; anterior 46,5) Novas encomendas ISM Services: 50,4 (previsão 54,0; anterior 56,0)

(previsão 54,0; anterior 56,0) Preços pagos ISM Services: 69,4 (previsão 68,0; anterior 69,2) Técnicos (AMAT.US e FCX.US) Applied Materials (AMAT.US): As ações recuaram após atingirem a retração de Fibonacci de 71,6% da alta de junho de 2024. O primeiro suporte significativo no cenário de correção está em torno de US$ 205, definido pelas reações anteriores dos preços e pela retração de Fibonacci de 61,8%.

Fonte: xStation5 Freeport-McMoRan (FCX.US): As ações estão a tentar regressar a uma tendência ascendente, apresentando uma recuperação em forma de V a partir da recente baixa de preço perto dos 32 dólares. Fonte: xStation5

