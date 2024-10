⏬US500 derrete 1,5%

Vendas fracas de semicondutores afectam o sentimento geral do mercado

Os futuros sobre os índices de Wall Street têm estado a cair fortemente desde o início da sessão de hoje, com o sell-off a intensificar-se após a abertura do mercado. Ontem, a sessão a dinheiro em Wall Street esteve encerrada devido ao Dia do Trabalhador.

As quedas de hoje em Wall Street são amplificadas pelas quedas na maioria das ações relacionadas com semicondutores, impulsionado por fracos dados de vendas mensais. A Associação da Indústria de Semicondutores informou que as vendas de julho ficaram abaixo das tendências sazonais. À luz destes dados e dos comentários negativos das empresas de análise, estamos a assistir a uma queda substancial das ações da Nvidia (-5,5%), Micron (-5%) e AMD (-2%). Por outro lado, a Super Micro Computers é a empresa com melhor desempenho no S&P 500. Além disso, vale a pena notar que os fracos dados do ISM sobre o setor da indústria voltaram a alimentar as preocupações dos investidores sobre o risco de recessão.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

O US500 está a recuar junto dos máximos de julho. Neste momento, vemos que o preço está a aproximar-se dos níveis de Fibonacci nos 78,6%. É importante notar que, embora as quedas da Nvidia tenham sido muito mais acentuadas recentemente, o S&P 500 conseguiu continuar a sua tendência de alta. No entanto, os fatores sazonais em setembro sugerem um potencial recuo nas primeiras 2-3 semanas do mês, o que pode estar relacionado com o regresso de um grande número de investidores ao mercado após as férias de verão.

Fonte: xStation5