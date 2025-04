US500 desce 0,4% antes do relatório ADP dos EUA e do Dia da Libertação 📉

Hoje, às 13:15 (GMT), receberemos o primeiro relatório do mercado de trabalho privado dos EUA para março - os dados de emprego da ADP - antes da publicação oficial do NFP de sexta-feira. O consenso da Bloomberg espera um aumento moderado de cerca de 120.000 novos empregos, indicando uma melhoria em relação aos 77.000 de fevereiro, que marcou a leitura mais baixa desde julho de 2024.

O mercado de trabalho estará no centro das atenções em Wall Street. Tendo em conta os recentes comentários dos membros da Reserva Federal e as crescentes preocupações sobre o abrandamento económico e a recessão, uma leitura mais fraca do que o esperado poderá desencadear uma reação negativa dos índices de ações. Os mercados estão à espera de dados que sugiram que a economia dos E.U.A. não está a contrair-se rapidamente.

Um forte desempenho no mercado de trabalho privado seria particularmente bem-vindo, dada a aceleração antecipada dos despedimentos no sector público dos E.U.A. em relação aos níveis atuais.





As expectativas permanecem cautelosas devido à recente turbulência económica, especialmente com o lançamento antecipado de novas medidas tarifárias dos E.U.A. hoje, o que poderia afetar o sentimento de emprego. A incerteza persistente parece estar a desencorajar as decisões de contratação, mesmo que a atividade principal ainda não tenha abrandado significativamente. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P., ADP Research Insistute, Macrobond

Pressão do índice ISM

Um fator que apoia a hipótese de uma potencial surpresa negativa nos dados de hoje é a leitura muito fraca do índice de emprego ISM. O relatório de produção de ontem para março mostrou um declínio acentuado para 44,7 pontos. Essa queda pode sinalizar mais fraqueza no mercado de trabalho.









Vale a pena notar que o relatório do NFP do mês passado (utilizado aqui em vez do ADP para o contexto histórico) ficou bem acima do valor do ADP, explicando parcialmente a atual divergência entre o NFP e os dados de emprego do ISM. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P, ADP Research Institute, Macrobond, BLS

Política comercial de Trump no centro das atenções

Embora o lançamento do ADP de hoje seja importante em condições normais, pode ter menos peso desta vez. A atenção do mercado está diretamente focada na próxima publicação da nova lista de tarifas comerciais dos EUA, esperada às 8:00 PM GMT.

O relatório ADP chega num momento crítico, com as empresas enfrentando uma crescente incerteza política, incluindo a tarifa de 25% recentemente implementada sobre as importações de automóveis e as expectativas de novas acções comerciais.

O crescimento do emprego mais fraco do que o esperado em fevereiro - bem abaixo dos 140.000 previstos - destacou um abrandamento em sectores como o retalho e os transportes, impulsionado por preocupações relacionadas com as tarifas e gastos cautelosos dos consumidores.

Em março, os setores orientados para o consumidor, como o turismo e a hotelaria, poderão mostrar uma relativa resistência, enquanto a indústria transformadora poderá continuar a registar atrasos devido às tensões comerciais em curso.

Como é que o mercado poderá reagir?

O anúncio das tarifas feito hoje por Trump pode influenciar fortemente a forma como os mercados interpretam o relatório ADP. Se as novas tarifas marcarem uma nova escalada nas restrições comerciais, qualquer crescimento do emprego pode ser visto como temporário, enquanto que números decepcionantes seriam vistos como ainda mais negativos. Isto poderia sustentar a procura de activos de refúgio, como o ouro, e pesar sobre os índices de acções.

Por outro lado, uma posição mais moderada em relação às tarifas poderia aumentar a confiança nas perspectivas do mercado de trabalho e reduzir os receios de um abrandamento iminente.

Independentemente do resultado, é provável que a reação do mercado ao relatório ADP seja de curta duração. O verdadeiro foco para os investidores hoje é o discurso de Trump às 8 PM GMT.

US500 (D1)





Fonte: xStation 5