US500 e GOLD descem 1% após o relatório do IPC dos EUA📉

OURO e US500, ativos que normalmente reagem a alterações significativas no índice do dólar americano (USDIDX), bem como ao aumento dos rendimentos do tesouro dos EUA, são pressionados por uma maior aversão ao risco e pelo fortalecimento do dólar americano, após um relatório do IPC de janeiro mais quente do que o esperado. Os rendimentos de 10 anos subiram hoje quase 10 bps para 4,64%, já que os comerciantes esperam apenas um corte da taxa do Fed este ano. O OURO estende o declínio hoje, caindo de US $ 2950 por onça para quase US $ 2872 agora. Tanto o IPC YoY / MoM quanto o núcleo do IPC dos EUA para janeiro ficaram muito acima do esperado. Os comerciantes mudam a seguir, antecipando o corte da taxa do Fed para dezembro de 2025 a partir de setembro de 2025, antes do relatório de inflação dos EUA.

Fonte: xStation5

Além disso, o US500 perde quase 1%, caindo para 6030 - 6040 pontos antes da abertura do mercado de ações dos EUA. Também podemos ver sentimentos muito mais fracos em todo o mercado de criptomoedas, com o preço do Bitcoin a cair de US $ 97k para US $ 95k após o CPI dos EUA.

Fonte: xStation5

O USDIDX ganha após o relatório do CPI dos EUA, acompanhando o aumento dos rendimentos do tesouro dos EUA a curto e longo prazo.

Fonte: xStation5