Resultados em Wall Street surpreendem e melhoram o tom para 2026
A temporada de resultados do quarto trimestre de 2025 em Wall Street está a revelar-se significativamente melhor do que os investidores esperavam ainda no final de dezembro. Com cerca de um terço das empresas do S&P 500 já a terem divulgado os seus resultados, o panorama está cada vez mais claro.
- De acordo com dados da FactSet de 30 de janeiro de 2026, a maioria das empresas está a apresentar resultados acima das expectativas, com uma sólida taxa de sucesso tanto em termos de lucros como de receitas.
- Ao mesmo tempo, as revisões das estimativas de lucro por ação para 2026 estão acima das normas históricas e são mais fortes do que as observadas em 2025. Este cenário apoia o otimismo e reforça o argumento de que o S&P 500 poderá retornar acima do nível de 7.000 relativamente rápido. Abaixo, com base nos números da FactSet, destacamos os principais dados que ajudam a contextualizar o que esta temporada de resultados realmente nos indica.
Source: BofA Global Research
Painel de resultados da FactSet: os resultados em comparação com as expectativas continuam firmemente positivos
Até o momento, cerca de 75% das empresas do S&P 500 superaram as previsões de EPS, e 65% surpreenderam positivamente em termos de receita. Essa combinação sugere que as expectativas foram definidas de forma conservadora, especialmente devido às preocupações persistentes em torno dos custos dos insumos e das tarifas, enquanto as empresas, pelo menos nesta fase, estão a demonstrar uma resiliência operacional mais forte do que o mercado previa.
Do ponto de vista do índice, o destaque é a taxa de crescimento dos lucros combinada de 11,9% em relação ao ano anterior. Se esse ritmo se mantiver até o final da temporada de divulgação de resultados, o S&P 500 registrará o quinto trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos nos lucros, um forte sinal de que o ciclo de lucros continua a apoiar as ações.
Apenas um mês antes, em 31 de dezembro, o consenso implicava um crescimento dos lucros de 8,3% para o quarto trimestre, bem abaixo dos atuais ~11,9%. A diferença destaca que esta temporada não é apenas «não decepcionante»; está ativamente a elevar as expectativas. É importante ressaltar que esta melhoria é ampla o suficiente para aparecer ao nível setorial: seis setores estão agora a apresentar resultados de lucros mais fortes do que no final do ano, em grande parte graças a surpresas positivas no EPS.
Margens líquidas: a característica mais marcante da temporada
O elemento mais impressionante até agora é a rentabilidade. Apesar dos debates em curso sobre tarifas, custos de mão de obra, logística e pressão sobre os preços, o S&P 500 está atualmente a reportar uma margem de lucro líquido combinada de 13,2% para o quarto trimestre.
Se isso se mantiver, representaria a maior margem de lucro líquido registada desde que a FactSet começou a acompanhar essa métrica em 2009, superando o recorde anterior de 13,1%, que foi estabelecido, notavelmente, apenas no último trimestre. Em outras palavras, as margens não estão a ceder sob a pressão dos custos; elas estão em níveis históricos, desafiando a narrativa de que os custos estão a corroer rapidamente a rentabilidade das empresas.
Visão geral do setor: tecnologia e indústria estão a realizar o trabalho pesado
Numa base anual, a expansão das margens está concentrada, mas onde aparece, é significativa:
- A Tecnologia de Informação elevou as margens líquidas de 26,8% para 29,0%.
- O setor Industrial melhorou de 10,7% para 12,5%.
Por outro lado, vários setores estão enfrentando compressão das margens.
Um dos exemplos mais evidentes é o setor imobiliário, onde as margens líquidas caíram de 35,1% para 33,5%. O setor energético permaneceu praticamente estável em relação ao ano anterior, com 7,8%. Também é importante observar que não se trata de um aumento generalizado das margens. Apenas cinco setores estão atualmente acima da média das margens líquidas dos últimos cinco anos, liderados novamente pelos setores de tecnologia e industrial, enquanto setores como saúde e imobiliário permanecem abaixo das suas normas de longo prazo.
Trimestre a trimestre: sinais contraditórios por trás do título recorde
Numa base sequencial (4.º trimestre vs. 3.º trimestre), o panorama é mais desigual. Apenas três setores estão a expandir as margens trimestre a trimestre, liderados pelo setor industrial (12,5% vs. 10,5%). A maioria dos setores está a sofrer pressão sequencial, com o setor de serviços públicos entre os maiores entraves (12,9% vs. 17,1%).
Isto sugere que a margem recorde do índice não é o resultado de uma melhoria generalizada em todos os setores; em vez disso, reflete o facto de alguns segmentos grandes e altamente lucrativos estarem a manter uma rentabilidade excecional e terem peso suficiente para elevar o número agregado do S&P 500.
Previsão para o primeiro trimestre de 2026: construtiva, mas sem euforia
Os comentários das empresas sobre o próximo trimestre parecem estáveis, em vez de exuberantes:
- 17 empresas emitiram orientações positivas sobre o EPS
- 7 empresas emitiram orientações negativas sobre o EPS
Isso não é um sinal de «boom», mas implica que as equipas de gestão ainda veem mais espaço para agir do que risco de uma deterioração clara.
Avaliação: os investidores estão a pagar um prémio por esta solidez dos lucros
O outro lado da moeda é a avaliação. O P/E futuro de 12 meses do S&P 500 é de 22,2, o que está significativamente acima tanto da:
- média de 5 anos (20,0)
- média de 10 anos (18,8)
O mercado já está a pagar pela força sustentada das margens e pelo crescimento contínuo dos lucros. Em outras palavras: os fundamentos são sólidos, mas a tolerância à decepção é limitada, qualquer queda nos lucros no final da temporada pode ter um impacto maior nos preços do que teria em um ambiente de múltiplos mais baixos.
2026 perspetivas: margens deverão subir ainda mais
As expectativas consensuais indicam que as margens poderão ser ainda mais elevadas em 2026, com margens líquidas de lucro projetadas em torno de:
- 13,2% (1º trimestre de 2026)
- 13,8% (2º trimestre de 2026)
- 14,2% (3º trimestre de 2026)
- 14,2% (4º trimestre de 2026)
Se o mercado continuar a apresentar esse desempenho, as avaliações elevadas poderão permanecer justificáveis, mas isso exigirá disciplina contínua em relação aos custos e poder de precificação sustentado. A principal conclusão até o momento: o quarto trimestre de 2025 está se configurando como mais um trimestre de sólido crescimento dos lucros e rentabilidade recorde, e não como um período marcado pela compressão das margens. O maior risco para as ações não é o cenário de lucros em si, mas sim que, nos atuais níveis de avaliação, os investidores exijam uma execução quase perfeita, especialmente à medida que nos aproximamos dos trimestres de 2026.
