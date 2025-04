⏫US500 valoriza +3%

Os EUA planeiam reduzir os direitos aduaneiros sobre os produtos chineses 🚨

O Wall Street Journal confirma as anteriores notícias de que os Estados Unidos reduziriam os direitos aduaneiros para um nível-alvo de 50-65%. O WSJ também afirma especificamente que os produtos menos importantes do ponto de vista da segurança nacional estariam sujeitos a uma taxa pautal de 35%, enquanto os produtos cruciais para os Estados Unidos estariam sujeitos a uma taxa pautal de 100%. Embora estes níveis continuem a ser muito elevados, trata-se de uma redução significativa em comparação com a atual taxa de 145%.

Donald Trump indicou anteriormente que as tarifas serão reduzidas, mas permanecerão acima de 0%. Por sua vez, Bessent falou de um fardo demasiado pesado para as empresas americanas. Ao mesmo tempo, Donald Trump indicou nas últimas horas que não tenciona demitir Jerome Powell do seu cargo de diretor da Fed, o que reduz as preocupações sobre a estabilidade do dólar no mercado. É claro que os conselheiros do presidente provavelmente indicaram que tal situação praticamente não poderia ocorrer. Ao mesmo tempo, a CNBC informa que as alterações tarifárias não serão unilaterais, o que significa muito provavelmente que a China terá de reagir. Espera-se que Bessent se pronuncie nos próximos minutos, provavelmente sobre o tema dos direitos aduaneiros.

Também vale a pena mencionar os bons resultados das empresas americanas. Ontem, a Tesla apresentou uma queda significativa nas vendas em termos anuais, mas ao mesmo tempo os resultados foram claramente melhores do que as expectativas mais pessimistas. A Intel anuncia um plano para despedir 20% dos seus empregados, a fim de reduzir os custos e eliminar as ineficiências. A Boeing apresenta o primeiro aumento de receitas desde 2023, enquanto a Phillip Morris apresenta resultados sólidos para o último trimestre e aumenta as expectativas para todo o ano de 2025.

US500 está a subir mais de 3% durante a sessão de hoje, continuando a forte recuperação de ontem. Atualmente, a média de 25 períodos e a retração de Fibonacci nos 50% estão a ser testadas. Fonte: xStation5