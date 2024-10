USDIDX cai abaixo de 101, com os investidores a ponderarem o risco de abrandamento do mercado de trabalho dos EUA💵

Os futuros do índice do dólar americano (USDIDX) caíram abaixo de 101 hoje, após dados muito mistos e principalmente fracos do mercado de trabalho publicados nesta semana (ADP, JOLTS, Relatório Challenger). Agora, toda a atenção do mercado cambial está voltada para as folhas de pagamento não-agrícolas agendadas para as 1:30 PM BST. Antes da leitura mais importante dos dados fracos, podemos observar o aumento da procura de “portos seguros”, negativamente correlacionados com as moedas do dólar, como o JPY ou o CHF. O par USDJPY cai quase 0.5% hoje e a volatilidade de segunda-feira entre o dólar americano e o iene japonês pode até aumentar devido à leitura do PIB do Japão agendada para as 00:50 AM BST na segunda-feira, 9 de setembro.

Gráficos de USDIDX e USDJPY

O USDIDX é negociado em uma faixa média do canal de preços. Os futuros do índice do dólar americano (DXY) caíram após leituras muito mistas do mercado de trabalho dos EUA. O NFP mais baixo do que o esperado pode levar a testar até mesmo o nível de suporte 100 para o USDIDX, antes da decisão das taxas de juros da Reserva Federal agendada para 18 de setembro.

Fonte: xStation5

O USDJPY repete de alguma forma o cenário de 2023, mas não se pode excluir uma nova descida; a Reserva Federal irá provavelmente reduzir as taxas de juro desde setembro, enquanto o Banco do Japão tem argumentos para uma “mudança radical” na sua política ultra-dovish, com um potencial aumento das taxas de juro em relação aos níveis actuais.

Fonte: xStation5