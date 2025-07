⏫USDJPY atinge valor de Abril

Yen continua a enfraquecer contra o dólar

Política monetária e guerras comerciais

As taxas de juros nos Estados Unidos permaneceram inalteradas por um longo período, situação que não deve mudar antes de setembro. Um índice de inflação ligeiramente mais elevado nos Estados Unidos, refletindo cada vez mais o impacto das tarifas, está a diminuir as perspetivas de cortes mais agressivos nas taxas de juros nos Estados Unidos, apesar da pressão do governo Trump sobre o Federal Reserve. Por outro lado, o Japão não mostra sinais imediatos de aumento das taxas.

Além disso, o risco de estagflação no Japão está a aumentar, especialmente com a imposição de tarifas de 25% pelos Estados Unidos.



Embora os rendimentos japoneses estejam a subir, isso não se deve a expectativas de taxas mais altas, mas sim à diminuição da confiança na estabilidade fiscal do país. Em contrapartida, os rendimentos dos EUA estão a aumentar devido à falta de perspetivas de corte das taxas no curto prazo. O spread dos rendimentos estabilizou recentemente. Fonte: Bloomberg Finance LP

É importante referir que o Japão anunciou recentemente um pacote de estímulos no valor de 900 mil milhões de ienes, o que aumentará significativamente as necessidades de financiamento e poderá ameaçar a estabilidade orçamental. Prevê-se também que as tarifas de Trump exerçam pressão no sentido de um enfraquecimento do iene, com o objetivo de impulsionar a competitividade das exportações japonesas.

Investidores retiram-se do iene

No meio de uma reversão do dólar americano e antecipando aumentos das taxas pelo Fed, observamos um aumento recorde nas posições compradas no iene. Também parecia que os investidores fechariam transações de carry trade a um ritmo sem precedentes. Recentemente, provavelmente houve um retorno aos empréstimos em ienes, especialmente em antecipação à sua fraqueza.



Houve uma clara reversão das posições compradas e um aumento das posições vendidas. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB



Também estamos a observar uma mudança significativa no mercado de opções. A diferença entre as opções de compra e venda fora do dinheiro (OTM) está a subir para o seu nível mais alto desde 2022. Atualmente, a vantagem de preço das opções de venda é apenas marginal. Movimentos semelhantes foram observados em 2022, quando o par registou ganhos muito fortes. Fonte: Bloomberg Finance LP

Perspectiva técnica

O par USDJPY está a registar a sua terceira sessão consecutiva de forte alta, aproximando-se do nível 149 e da média móvel de 200 períodos, que foi ultrapassada pela última vez em março. Desde o início do mês, o par já subiu 3,5%. A meta para o par, dado o atual impulso de alta, pode ser a zona entre 150 e 151. No entanto, é importante notar que o iene também enfrenta riscos com as eleições parlamentares da câmara no próximo domingo. Se a fraqueza do iene persistir, a faixa de 155-160, onde o Banco do Japão interveio pela última vez, seria uma área importante a ser observada. Por outro lado, se ocorrer uma retração, o suporte está localizado no nível de retração de Fibonacci de 38,2, em 147,3.