Calendário económico: Decisão do Banco de Inglaterra sobre as taxas de juro (07.08.2025)

As tarifas recíprocas de Donald Trump entraram em vigor à meia-noite, pondo fim a um período de incerteza quanto à direção da política comercial dos EUA. Enquanto quinta-feira será marcada por várias publicações macroeconómicos importantes, e parte da atenção dos investidores será atraída para as crescentes tensões entre a Rússia e os EUA (bem como as sanções contra os parceiros comerciais do Kremlin). O acontecimento mais importante para o mercado cambial será, sem dúvida, a decisão sobre a taxa de juro do Banco de Inglaterra. Os analistas esperam um corte de 25 pontos base para 4%, apesar da persistente pressão inflacionista no Reino Unido. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Do outro lado do Atlântico, teremos os habituais dados sobre os pedidos de subsídio de desemprego e as vendas grossistas dos E.U.A. Está também prevista a intervenção do membro da Reserva Federal Raphael Bostic, recentemente conhecido pelo seu tom bastante conservador. Em termos de earnings, as empresas, Warner Bros, Datadog, Peloton Interactive e Eli Lilly, estarão em destaque esta sessão. Calendário económico para hoje: 12:00 BST, Reino Unido - Actas da reunião do MPC 12:00 BST, Reino Unido - Decisão sobre a taxa de juro de agosto: Previsão: 4,00%; Anterior: 4,25% 12:00 BST, Reino Unido - Divisão de votos do Comité de Política Monetária do BOE (subida - manutenção - corte): Previsão: 0-1-8; Anterior: 0-6-3 12:30 BST, Reino Unido - Discurso do Governador do BoE, Andrew Bailey 13:30 BST, EUA - Custos Unitários do Trabalho (QoQ) (Q2): Previsão: 1,6%; Anterior: 6,6% 13:30 BST, EUA - Produtividade não-agrícola (QoQ) (Q2): Previsão: 1,9%; Anterior: -1,5% 13:30 BST, EUA - Pedidos de Subsídio de Desemprego: Pedidos iniciais: Previsão: 221K; Anterior: 218K

Média de 4 semanas: Anterior: 221.00K

Reivindicações Contínuas: Previsão: 1.950M; Anterior: 1.946M 15:00 BST, EUA - Vendas grossistas para junho: Anterior: -0.3% MoM 15:00 BST, EUA - Inventários grossistas para junho: Previsão: +0.2% MoM; Anterior: -0.3% MoM 15:00 BST, EUA - Discurso do membro do FOMC Raphael Bostic 15:00 BST, Canadá - Relatório do Ivey PMI de julho: Previsão: 55,2; Anterior: 53,3 18:00 BST, EUA - Dados do PIB: Modelo GDPNow do Fed de Atlanta (3º trimestre): Previsão: 2,5%; Anterior: 2,5% 18:00 BST, EUA - Leilão de Obrigações do Tesouro a 30 anos: Anterior: 4,889% 21:00 BST, EUA - Discurso do presidente dos EUA, Donald Trump 21:30 BST, EUA - Balanço da Reserva Federal: Anterior: 6.643B

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.