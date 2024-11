USDJPY cai 0,55% antes da ata do FOMC📉

Anúncio das atas do FOMC: os mercados esperam uma visão mais aprofundada do corte das taxas em novembro

As atas da reunião de novembro do FOMC, agendadas para serem divulgadas hoje às 19:00 GMT, fornecerão um contexto fundamental para o recente corte de 25 pb na taxa de juro para 4,75% e uma mudança significativa nas comunicações da Fed.

Os comentários dos banqueiros do Fed justificam outro corte de taxa em dezembro❓

A decisão unânime de cortar em 25 pontos base, incluindo o anteriormente oposto Bowman, sugere um consenso mais forte sobre a direção da política. Os mercados estarão à procura de pormenores sobre a forma como este consenso foi alcançado, especialmente no contexto da remoção da frase “maior certeza” sobre a inflação. Relativamente à avaliação da inflação, apesar da retirada da expressão “certeza” da posição, Powell manteve uma perspetiva positiva sobre a inflação durante a conferência de imprensa. As atas deverão revelar a visão mais ampla do comité sobre os riscos de inflação e se existem preocupações reais quanto aos progressos no sentido do objetivo de 2%. Outro elemento importante é a evolução do mercado de trabalho. A declaração de Powell de que não é necessário mais arrefecimento para atingir uma inflação de 2% foi significativa. As atas podem fornecer uma visão mais aprofundada sobre a forma como os membros do comité encaram o equilíbrio do mercado de trabalho e as suas implicações para a política.

Vale a pena recordar que, desde a decisão de novembro (07.11), a antecipação do mercado monetário se orientou mais no sentido de travar a dinâmica de cortes nas taxas. Isto deve-se em grande parte à medida preferida da Fed de PCE, que tem mostrado sinais de aumento das pressões inflacionistas durante quase 3 meses. Fonte: Bloomberg Financial LP

O dólar continuará a fortalecer-se?

No contexto da orientação futura, dada a preferência de Powell por evitar fazer grandes anúncios sobre o futuro, as atas podem revelar um debate sobre a estratégia de comunicação.

O mercado estará à procura de pistas sobre a possibilidade de uma reunião em dezembro, atualmente a prever um corte de 15bp ou 25bp.

Fonte: Bloomberg Financial LP

No mercado cambial, o índice do dólar (USDIDX) fortaleceu-se após os anúncios da Fed, consolidando-se atualmente no intervalo 106,50-107,50. Se as atas revelarem preocupações mais amplas com a inflação do que a conferência de imprensa de Powell sugeriu, podemos esperar um maior fortalecimento do dólar. Quaisquer sinais de divisão quanto ao ritmo dos futuros cortes poderão aumentar a volatilidade do mercado, e a discussão sobre a dinâmica do mercado obrigacionista poderá afetar os rendimentos dos títulos do Tesouro, que têm estado particularmente sensíveis nos últimos tempos.

A curva de rendimentos dos E.U.A. reagiu com uma descida à nomeação de Bessent. Fonte: Bloomberg Financial LP

A nomeação de Scott Bessent para o cargo de Secretário do Tesouro desencadeou uma reação positiva dos mercados, como se pode ver pelo fortalecimento do dólar e pela descida das taxas de rendibilidade das obrigações. A sua estratégia “3-3-3” - que envolve a redução do défice para 3% do PIB, um crescimento económico de 3% e o aumento da produção de petróleo em 3 milhões de barris por dia - é vista como um equilíbrio para os elementos populistas da agenda de Trump. Embora alguns dos objetivos possam ser difíceis de alcançar, especialmente no contexto de políticas de imigração restritivas e das atuais condições do mercado da energia, a abordagem hawkish de Bessent à despesa pública e à gestão do défice (atualmente 6-7% do PIB) poderá influenciar significativamente a futura política fiscal dos EUA, especialmente no contexto da decisão de prolongar os cortes fiscais que expiram em 2025.

USDJPY (D1)

O par USDJPY parou os ganhos dentro da retração Fibo de 78,6% do canal descendente que foi iniciado em julho deste ano. O tempo todo, no entanto, os fundamentos da tendência técnica de alta são mantidos a médio prazo. Os principais pontos de apoio a este respeito continuam a ser as zonas de interseção das médias móveis exponenciais de 50, 100 e 200 dias. O ponto psicológico de resistência ainda permanece a área de picos locais a partir de meados de novembro na área de 156.600. Fonte: xStation

