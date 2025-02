🚩USDJPY cai 0,6%

Um crescimento econ√≥mico mais forte no Jap√£o aumenta as probabilidades de um BoJ hawkishūüŹõÔłŹ

O iene japon√™s est√° a iniciar a nova semana de negocia√ß√Ķes com ganhos significativos. A raz√£o por tr√°s da euforia do JPY hoje s√£o os dados do PIB melhores do que o esperado, que vieram bem acima das expectativas do mercado. Os indicadores da for√ßa econ√≥mica do Jap√£o sinalizam as pr√≥ximas mudan√ßas na pol√≠tica monet√°ria, que dever√° ser ainda mais apertada. Ao mesmo tempo, o d√≥lar americano tem mostrado uma fraqueza not√°vel nos √ļltimos dias.

O iene reage ao PIB e √† atenua√ß√£o das preocupa√ß√Ķes com a guerra comercial

O PIB do Jap√£o cresceu 2,8% em termos hom√≥logos no quarto trimestre de 2024, excedendo a previs√£o de 1% e acima dos 1,7% registados no terceiro trimestre de 2024. O crescimento anual ajustado sazonalmente situou-se em 1,2% em termos hom√≥logos, superando as expectativas de 0,6%. O crescimento trimestral atingiu 0,7%, acima dos 0,4% anteriores, e muito acima da previs√£o de 0,3%. Os fortes valores do PIB, antes das negocia√ß√Ķes salariais da primavera, poder√£o encorajar o Banco do Jap√£o a adotar uma posi√ß√£o mais agressiva.

Ao mesmo tempo, os investidores est√£o cada vez mais convencidos de que as amea√ßas de uma guerra comercial e de tarifas elevadas por parte da nova administra√ß√£o dos EUA s√£o mais uma t√°tica de negocia√ß√£o do que uma verdadeira mudan√ßa de pol√≠tica , tal como sinalizado pelos republicanos e por Donald Trump antes das elei√ß√Ķes nos EUA.

s√£o mais uma do que uma , tal como sinalizado pelos por antes das elei√ß√Ķes nos EUA. Os dados do IPC e do IPP dos EUA, mais elevados do que o esperado , foram equilibrados pelo relat√≥rio de vendas a retalho mais fraco desde 2020 , que inesperadamente caiu -0,9% MoM em janeiro .

, foram equilibrados pelo , que inesperadamente . O mercado alterou as expectativas para o primeiro corte de taxas da Fed de dezembro para setembro de 2024, e a probabilidade de uma subida das taxas este ano tornou-se quase improvável- um forte contraste com apenas duas semanas atrás, quando os mercados precificaram mais de 20% de hipóteses de uma subida, no auge dos receios da guerra comercial.

As declara√ß√Ķes dos respons√°veis da Fed, incluindo Michelle Bowman e Patrick Harker, indicam uma abordagem cautelosa, n√£o se prevendo cortes nas taxas nos dois primeiros trimestres de 2024. No entanto, nenhum deles excluiu a possibilidade de uma descida das taxas no final do ano, sublinhando, em vez disso, o potencial de redu√ß√£o da infla√ß√£o nos pr√≥ximos trimestres, mesmo num contexto de crescimento salarial persistentemente elevado e de um mercado de trabalho ligeiramente mais fraco.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão há muito que é afetado pelo fraco consumo e pela diminuição da força de trabalho devido ao envelhecimento da população. No entanto, os dados de hoje do quarto trimestre de 2024 aumentaram as esperanças de que a estagnação possa estar a terminar.

O PIB anualizado subiu inesperadamente para 2,8% ( previs√£o: 1,1%, anterior: 1,7% ).

( ). O crescimento trimestral do PIB atingiu 0,7% ( previs√£o: 0,3%, anterior: 0,4% ).

( ). O principal motor da melhoria económica foram as fortes despesas de capital das empresas , que aumentaram significativamente os investimentos.

foram as , que aumentaram significativamente os investimentos. O consumo privado também surpreendeu positivamente, aumentando 0,1%, apesar das expectativas de um declínio de 0,3%, sinalizando os primeiros sinais de alívio do consumidor após um aumento recorde da inflação.

Uma surpresa tão grande nos números do PIB levou o mercado a prever aumentos anteriores das taxas no Japão, apoiando o iene japonês.

Curiosamente, no entanto, o mercado de opções não previu uma descida do USDJPY. Uma estratégia de cobertura de reversão de risco de um mês até indicou a possibilidade de uma recuperação do USDJPY.

Gr√°fico USDJPY

O par USDJPY está a aprofundar o seu declínio corretivo, aproximando-se de uma zona de apoio crítico, que se alinha com:

O mínimo local de 7 de fevereiro

O limite inferior do declínio 1:1 de novembro de 2024

Embora o risco de um novo aumento da infla√ß√£o nos E.U.A. permane√ßa, o par USDJPY est√° atualmente a refletir a din√Ęmica de curto prazo, sugerindo que uma subida das taxas no Jap√£o parece muito mais prov√°vel este ano do que nos E .U.A.. Como resultado, os spreads de rendimento das obriga√ß√Ķes entre os dois pa√≠ses podem come√ßar a inverter a sua tend√™ncia de longo prazo. O decl√≠nio de hoje parou no n√≠vel de retra√ß√£o de Fibonacci de 38,2%.

