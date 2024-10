⏬USDJPY cai antes do NFP

USD is weakening the most against the yen ahead of key labor market data 🔎

Os principais dados do mercado de trabalho dos E.U.A. estão a chegar, o que pode aumentar as expectativas de cortes mais significativos nas taxas de juro por parte da Fed e, mais importante, aumentar ainda mais as preocupações relacionadas com uma recessão. Embora o consenso do mercado permaneça elevado, os sinais recentes indicam que o mercado de trabalho continua fraco e pode enfraquecer ainda mais nos próximos meses. O que esperar do relatório de hoje e como é que o mercado vai reagir?

Expectativas do mercado e sinais do mercado de trabalho:

O consenso do mercado para a leitura de hoje sugere um crescimento do emprego não agrícola no intervalo de 160-165 mil.

O “número sussurrado” entre os operadores na plataforma Bloomberg é de 152 mil para a leitura principal, enquanto a Bloomberg Economics sugere uma leitura de 145 mil.

A leitura anterior foi de 114 mil.

A previsão mais baixa da Bloomberg é de 100 mil, e a mais alta é de 208 mil. Leituras abaixo ou acima deste intervalo podem levar a movimentos extremos do mercado. O maior número de previsões aponta para 160 e 175 mil, com uma mediana de 165 mil.

O relatório ADP de agosto foi fraco e indicou um crescimento do emprego de 99 mil.

O relatório Challenger mostrou um aumento significativo nos despedimentos planeados, o número de postos de trabalho abertos de acordo com o relatório JOLTS diminuiu, o Livro Bege da Fed apontou para fracas perspectivas económicas e do mercado de trabalho nos próximos meses e os sub-índices ISM para o mercado de trabalho também indicaram uma deterioração da situação em relação ao mês anterior.

O mercado espera que a taxa de desemprego desça para 4,2%, uma vez que o aumento para 4,3% no relatório anterior se deveu a factores pontuais. No entanto, a Bloomberg Economics aponta para a possibilidade de a taxa se manter nos 4,3%.

Historicamente, as variações de emprego do NFP para agosto decepcionaram em cerca de 30 mil, e agosto tem sido geralmente o mês mais dececionante do ano.

Embora o relatório ADP não tenha sido fortemente correlacionado com o NFP nos últimos dois anos, os últimos três meses mostraram uma clara diminuição da diferença. Se a variação do emprego do NFP for semelhante à do ADP, os investidores podem aumentar as expectativas de cortes nas taxas de juro pela Reserva Federal, vender ainda mais o dólar e as acções em Wall Street e aumentar a exposição a activos mais seguros, como o iene ou o ouro. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Como é que o mercado se vai comportar?

É claro que, muitas vezes este ano, tivemos situações em que tudo apontava para uma leitura fraca do NFP, mas acabou por ser positiva. O BLS também reviu claramente o emprego durante o ano passado.

Por conseguinte, é difícil dizer qual a leitura que devemos esperar hoje. No entanto, qualquer coisa em torno de 100 mil ou menos irá muito provavelmente enfraquecer o dólar e também enfraquecer os índices em Wall Street, indicando um alto risco de recessão.

Por outro lado, se o NFP sair como esperado ou superior, o dólar pode recuperar as perdas recentes, e o US500 pode tentar recuperar-se.

O JPMorgan aumentou o número de posições longas sobre o iene antes do relatório de hoje do NFP, esperando uma leitura fraca. Como mostra o gráfico abaixo, estamos atualmente a observar um número extremamente elevado de posições líquidas sobre o iene, e a situação é muito semelhante à que vimos em 2007 e nos anos seguintes.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

USDJPY

O par USDJPY hoje está perto do nível 142, que é o nível mais baixo registado para o par desde o início de janeiro deste ano. Uma leitura muito baixa abaixo de 100.000 e um aumento da taxa de desemprego pode empurrar o par para cair abaixo deste apoio. Uma leitura em torno de 150 ou superior pode levar a um aumento corretivo para a faixa de 144-145.

Fonte: xStation5

US500

O US500 está claramente a perder terreno antes do relatório do NFP. Uma leitura abaixo de 100.000 poderia levar a um declínio para a área de 5400 pontos no nível de retração de 50,0. Leituras entre 100.000 e 150.000 podem levar a um teste de 5450 pontos, mas também a uma recuperação subsequente da zona de demanda. Leituras acima de 150.000 e uma queda na taxa de desemprego podem empurrar o índice acima de 5500-5550.

Fonte: xStation5