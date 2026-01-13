Principais conclusões O JPY enfraquece significativamente devido ao risco político

Os mercados precificam uma combinação de políticas mais flexíveis

O risco de intervenção aumenta perto de níveis-chave

Rumores de eleições antecipadas no Japão pressionam o iene e reforçam expectativas de maior estímulo fiscal O iene japonês voltou a sofrer forte pressão após relatos de que a primeira-ministra Sanae Takaichi está a preparar-se para dissolver a Câmara dos Deputados já no início da sessão legislativa, no dia 23 de janeiro. Isso abriria caminho para eleições antecipadas, possivelmente em 8 ou 15 de fevereiro. O USDJPY subiu para 158,9500, marcando o nível mais fraco do iene desde julho de 2024. A moeda também atingiu mínimos históricos em relação ao euro e ao franco suíço, e o seu nível mais fraco em relação à libra esterlina desde 2008. Os mercados interpretaram esta medida política como um reforço do mandato de Takaichi e um aumento da probabilidade de uma maior expansão fiscal, reforçando as expectativas de que o Japão manterá uma combinação de políticas acomodatícias. O JPY é, de longe, a moeda mais fraca do G10. Fonte: xStation5 A liquidação do iene reflete a crescente proeminência da chamada “negociação Takaichi”, na qual os investidores precificam uma política fiscal mais flexível e a pressão contínua sobre o Banco do Japão para adiar a normalização da política monetária. A consolidação política antes das negociações orçamentárias aumenta o risco de maior emissão de dívida. As autoridades japonesas tentaram limitar a escala das quedas por meio de intervenção verbal. A ministra das Finanças, Satsuki Katayama, confirmou que, em conversas com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, expressou preocupações com a depreciação «unilateral» do iene. O USDJPY está a ser negociado perto das máximas de vários meses, com alta de 0,60% no dia, para cerca de 159,0000 no momento da redação deste artigo, e se aproximando do nível psicológico de 160,00. USDJPY (D1) Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.