Gráfico do dia: EURUSD tenta defender o suporte chave antes das minutas do BCE 💶 🇪🇺 (05.03.2026)

A taxa EURUSD voltou a cair abaixo de 1,1600 em resposta ao retorno dos ganhos do petróleo e ao arrefecimento do apetite temporário pelo risco em Wall Street. No entanto, a fraqueza da moeda comum foi limitada por supostos comentários do Irão sobre o Estreito de Ormuz e novos preços dos aumentos das taxas de juro na zona euro. Fonte: xStation5 A taxa EURUSD voltou a subir acima de 1,1610, apesar da clara pressão descendente durante a sessão asiática. O RSI está a atingir o limite de sobrevenda e o volume continua moderado, sugerindo relutância e cautela antes de entrar em grandes transações devido à pressão geopolítica, às expectativas em relação às atas do BCE e ao relatório NFP de amanhã. O que está a moldar a taxa EURUSD hoje: A correção do dólar ontem foi principalmente de natureza técnica e resultou do aparente alívio trazido por uma reportagem do New York Times, sugerindo que o Irão transmitiu à CIA a sua disponibilidade para negociações. Os rumores foram negados por representantes iranianos, e a narrativa de total disponibilidade para um conflito prolongado de ambos os lados mais uma vez diminuiu o apetite pelo risco.

Na situação atual, o euro move-se como um instrumento de alto risco, perdendo tanto no início da sessão quanto as "moedas de risco" dos Antípodas (AUDUSD: -0,4%; NZDUSD: -0,3%). A razão é principalmente a proximidade geográfica da Europa com o Oriente Médio e sua exposição significativa a riscos relacionados aos preços da energia e crises humanitárias (migrações em massa).

No mercado de opções, as opções «Put» ainda dominam, indicando um predomínio dos receios de novas quedas do euro. A extensão das quedas retomadas do euro foi limitada por um relatório da Bloomberg baseado em fontes ligadas às forças armadas, segundo o qual o Irão não fechou o Estreito de Ormuz e pretende respeitar as leis marítimas. Aproximadamente 20% do abastecimento global de petróleo passava pelo estreito, principalmente para a China, que teria pressionado o Irão em relação às interrupções no abastecimento.

Os contratos de petróleo Brent recuaram de quase 85 para cerca de 82,6 dólares, embora os dados da Kpler apontem para uma forte queda no tráfego no estreito.

As vendas a retalho na zona euro aumentaram em janeiro acima das expectativas em termos homólogos (2% contra a previsão de 1,7%). A leitura anterior foi revista em alta de 1,3% para 1,8%, enquanto as vendas em comparação com o mês anterior caíram inesperadamente 0,1% (previsão: +0,3% em relação ao mês anterior). Os dados são, portanto, de natureza bastante mista, embora não devam gerar pessimismo excessivo.

As quedas em termos mensais devem-se principalmente aos gastos com combustível e produtos não alimentares, enquanto a revisão do mês passado aumentou significativamente a base (de -0,5% para +0,2%). Além disso, as geadas recorde em janeiro limitaram simplesmente a mobilidade dos consumidores e a sua inclinação para fazer compras. Fonte: David Ingles para a Bloomberg. O mercado de swaps começou a precificar a probabilidade de um aumento das taxas de juro na zona euro em 2026. Os dados das vendas a retalho não desviaram, portanto, a atenção das preocupações com o aumento dos preços da energia e o regresso da inflação ao Velho Continente.

