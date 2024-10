USDJPY recua 0,7% , após os comentários de Nakagawa sobre novas subidas das taxas de juro📉

O par USDJPY caiu hoje para o nível mais baixo desde 28 de dezembro de 2023, com os membros do BoJ a falarem de novas possibilidade de voltarem a subir as taxas de juro. No entanto, Junko Nakagawa comentou que é difícil prever o prazo da próxima subida das taxas do BoJ. O fortalecimento do iene japonês, com a queda do dólar americano, está novamente a pressionar o “carry trade”, com vários hedge funds, como o Telemetry, a começarem a estar demasiados expostos.

Nakagawa espera que a inflação, ainda demasiado elevada no estrangeiro, exerça pressão sobre os preços das importação japoneses (enquanto o iene mais forte pressiona os exportadores japoneses), enquanto a inflação está a caminho de aumentar, com uma procura interna mais forte por parte dos consumidores.

O aumento dos preços das importações poderá afetar a inflação no consumidor com algum desfasamento

É provável que o crescimento dos salários acelere como uma tendência, reflectindo o aumento dos preços e uma procura interna mais forte

É provável que o consumo aumente moderadamente, reflectindo a dinâmica dos salários,

Prevê-se que a inflação acelere gradualmente como uma tendência. A conclusão do ciclo salários-inflação ainda está à vista

Persiste o risco de subida da inflação, enquanto os riscos de descida podem advir do abrandamento das economias mundiais

Mesmo após a subida das taxas em julho, as taxas de juro reais permanecem profundamente negativas, as condições monetárias são acomodatícias

Os preços evoluem em linha com a projeção do BoJ, sinalizando um ajustamento razoável na flexibilização da política monetária

Os fundamentos do Japão continuam a ser fortes e os lucros recorde das empresas japonesas não estão em risco

Novos aumentos nos preços do mercado imobiliário podem apoiar uma subida mais rápida das taxas do BoJ, mesmo este ano

A inflação no consumidor no Japão foi de 2,7% em julho (igual ou superior ao objetivo do BoJ de 2% durante 28 meses consecutivos). As taxas de juro reais continuam a ser muito baixas, enquanto os investidores esperam que a queda do USDJPY em agosto não impeça o Banco do Japão de mudar as taxas de juro. As observações de Nakagawa apoiam esta tese, enquanto o resultado final da política do BoJ ainda é incerto, com risco de recessão nos EUA, Europa e abrandamento da procura na China, o que pode pressionar as empresas japonesas e as condições económicas.

USDJPY (intervalo D1)

USDJPY recuperou algumas quedas, caindo 0,7% esta sessão, depois de atingir o nível 140,6. A volatilidade pode aumentar durante a publicação dos dados do IPC dos EUA, às 1:30 PM. As quedas pararam junto da zona de suporte marcada pelos 140,5, que coincide com os níveis de Fibonacci nos 61,8%..

Fonte: xStation5