VIX atinge mínimos do último mês com a recuperação de Wall Street 📉

Os Futuros do Índice de Volatilidade CBOE VIX (VIX) estão a recuar hoje 0,5% , atingindo os valores de dia 27 de fevereiro. As duas últimas semanas exerceram uma pressão intensa sobre os comerciantes e as instituições que se protegem contra uma maior volatilidade no mercado acionista dos EUA. Hoje, o US500 e o US100 subiram quase 0,4%. A queda do VIX não acelerou após a renovação dos contratos de opções e futuros de sexta-feira (Triple Witching Day), no entanto a queda desde 11 de março até agora é de quase 32% (26,5 para 17,88) . Atualmente, a procura de cobertura pelo risco - na sequência das quedas mais acentuadas das ações em vários trimestres - parece estar a desaparecer, dando lugar a uma tendência de alta apoiada por narrativas em torno da flexibilização das tarifas comerciais dos E.U.A., dados de inflação mais baixos e a posição da Reserva Federal de começar a reduzir o Quantitative Tightening (QT) a partir de agosto.

Os índices de ações dos E.U.A. recuperaram parte das suas perdas recentes - o Nasdaq 100 caiu cerca de 3,5% no acumulado do ano, enquanto o S&P 500 perdeu pouco menos de 1,8%. Esta recuperação ocorreu depois de ambos os índices de referência terem entrado em território de correção técnica, tendo caído quase 10% em relação aos seus máximos. Parece que, pelo menos até que surjam novas preocupações, é provável que ocorra um novo "esmagamento do VIX", e a dinâmica do mercado pode levar a outro movimento "atípico" de baixa da volatilidade implícita - antes de qualquer potencial recuperação do índice.

Um potencial catalisador para novos receios poderá ser uma escalada das tensões com o Irão, que poderá desencadear um aumento dos preços do petróleo e piorar as expectativas de inflação. As conversações entre funcionários israelitas e norte-americanos tiveram início hoje. A delegação israelita não acredita que as sanções económicas possam, por si só, travar o programa nuclear de Teerão e persuadiu o antigo Presidente Trump a estabelecer um prazo de dois meses para que o Irão assine um acordo nuclear. Depois disso (início de maio), não são de excluir medidas militares por parte dos EUA e de Israel. É claro que, antes disso, também veremos mais relatórios de ganhos trimestrais das principais empresas dos EUA.

