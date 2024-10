VIX cai 3% depois das subidas em Wall Street 🗽

Os futuros do índice CBOE VIX (VIX), que medem a volatilidade implícita das opções do índice S&P 500, estão a ser negociados hoje em baixa de mais de 3%, apesar de alguns relatórios bastante preocupantes do Médio Oriente (embora não exclusivamente). Os preços do contrato do petróleo bruto Brent (OIL) estão a descer quase 2% hoje, para 76 dólares por barril, apoiando o sentimento do mercado acionista. No entanto, os riscos geopolíticos parecem ser agora, de longe, o fator predominante que pode potencialmente levar a uma correção nos mercados.

Os Estados Unidos esperam uma escalada “injustificada” das ações chinesas no Golfo de Taiwan, durante as manobras navais chinesas, em 10 de outubro. Os recentes comunicados diplomáticos de ambos os países indicam que ainda não existe um acordo de fundo, embora qualquer escalada direta entre a China e Taiwan, e muito menos os EUA, esteja ainda fora do meu alcance

A Turquia ordenou a evacuação de cidadãos do Líbano e o Presidente Erdogan tem criticado fortemente as autoridades israelitas. O Irão indicou que se Israel não atacar “não haverá guerra”, enquanto qualquer ataque será respondido com “milhares de rockets” a voar em direção a Israel. Ontem, continuávamos a ler notícias sobre um possível ataque às infra-estruturas energéticas do Irão

Hoje, o Presidente israelita Netanyahu deveria manter conversações com o Presidente Biden e a Vice-Primeira-Ministra Kamala Harris. Antes, porém, foi noticiado que uma viagem do Ministro da Defesa israelita, Galant, ao Pentágono não se realizaria. O Irão, por outro lado, deveria participar hoje em conversações com a Arábia Saudita, depois de as autoridades iranianas terem indicado recentemente que a “partilha do espaço aéreo” com Israel, por parte de qualquer país muçulmano, não seria tolerada pelo Irão.

Globalmente, o ainda possível ataque militar israelita ao Irão parece ser agora o mais preocupante. Os últimos dias mostram que o lado israelita não está de facto a consultar todas as actividades operacionais com os americanos e pode manter alguma independência, incluindo no caso de uma resposta armada ao Irão.

Fonte: xStation5