VIX ganha 3%, com Wall Street a manter-se incerta face às tarifas aduaneiras entre os EUA e a China🗽

O Índice de Volatilidade CBOE VIX (VIX) registou volatilidade nos últimos dois dias, mas devolveu a grande maioria dos ganhos ditados pelas tarifas comerciais sobre o México e o Canadá, depois de Trump as ter deixado cair à última hora e adiado a decisão por mais 30 dias. No entanto, já foram impostas tarifas de 10% sobre a China. Os mercados estão a tentar analisar as consequências que tal decisão poderá ter para o mercado de acções e para a economia; os futuros dos índices dos EUA estão a perder; o US500 está a cair quase 0,7%, apoiando um novo desenrolar do VIX. Enquanto importante parceiro comercial dos EUA, a China já anunciou direitos aduaneiros de retaliação de 15%, que incluirão o carvão e o GNL, e de 10% sobre o petróleo e os produtos americanos sob a forma de máquinas agrícolas, camiões e equipamento de infra-estruturas para o sector mineiro. Além disso, a China lançou uma investigação contra a Alphabet (GOOGL.US). Introduziu também controlos à exportação de uma série de minerais essenciais: tungsténio, telúrio, ruténio e molibdénio.

Significativamente, o Ministério do Comércio da China disse que adicionou duas empresas americanas, PVH Group e Illumina Inc, a uma lista das chamadas entidades não confiáveis, expondo-as a restrições ou penalidades; as ações de ambas as empresas perderam 3,5 e 5%, respetivamente, no pré-mercado. Ao mesmo tempo, o ministério não indicou exatamente de que são acusadas as duas empresas; potencialmente enviando um sinal aos americanos de que mais empresas sediadas nos EUA poderão enfrentar um destino semelhante se as fricções comerciais se agravarem e não se chegar a um acordo com Trump. A PVH é uma empresa de vestuário que detém marcas bem conhecidas como Tommy Hilfiger e Calvin Klein, e a Illumina é uma empresa de biotecnologia especializada na sequenciação de genomas. Índice VIX (M15) No intervalo de 15 minutos, vemos que o Índice de Volatilidade está a tentar recuperar o impulso ascendente e ultrapassou a média móvel de 50 e 200 sessões, no intervalo curto, A área em torno da retração Fibo de 61,8 da última onda ascendente serviu de apoio, mas o preço reagiu à resistência da retração Fibonacci de 18,88. O nível perto de 19 é também onde a pressão para a realização de lucros seria provavelmente alta. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Â

Fonte: xStation5

