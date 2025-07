VIX perde 3%, atingindo o menor nível em 4,5 meses, com o otimismo impulsionando Wall Street📉

O otimismo contínuo em Wall Street — impulsionado em grande parte pelo adiamento do prazo final para a imposição de tarifas, de 9 de julho para 1 de agosto — está a empurrar os futuros do Índice de Volatilidade CBOE (VIX) para os seus níveis mais baixos desde 24 de fevereiro de 2025. Os índices de ações dos EUA estão registrando ganhos modestos hoje, variando entre 0,15% e 0,25%, enquanto o Índice do Dólar Americano está se estabilizando em torno de 97,2. Os mercados estão reagindo positivamente à perspectiva de uma política mais dovish do Federal Reserve no segundo semestre de 2025 e, especialmente, ao longo de 2026, bem como às expectativas de mais uma temporada sólida de lucros para as empresas americanas.

VIX (Intervalo H1)

O índice VIX caiu mais de 3% hoje, apesar da ausência de catalisadores diretos do mercado e de um calendário macroeconómico relativamente tranquilo. A única divulgação de dados notável nos EUA é a variação do inventário no atacado para julho, prevista para as 16h00 CET. Os investidores estão cada vez mais a prever a probabilidade de ganhos contínuos nas ações dos EUA antes da próxima temporada de resultados do segundo trimestre de 2025. No gráfico horário, o indicador RSI caiu para 15, sinalizando condições extremas de sobrevenda.

Fonte: xStation5