VIX prolonga as perdas num contexto de sentimentos positivos em Wall Street📉

Os futuros do índice de volatilidade CBOE VIX (VIX) estão a cair quase -0,7% hoje, prolongando a forte dinâmica descendente. Hoje, os futuros dos índices dos EUA, como o US100 e o US500, ganham 0,1 - 0,15%, mas o US30 e o US200 estão quase 0,3% mais altos. O rácio preço/lucro a 12 meses para as empresas do S&P 500 situa-se em 22,1, contra a média de 5 anos de 19,9 e a média de 10 anos de 18,5. Agora, os investidores esperam que a cimeira Putin-Trump no Alasca alivie as tensões geopolíticas e talvez desencadeie um declínio mais acentuado nos preços das matérias-primas energéticas - especialmente se for realmente alcançada uma resolução pacífica na Ucrânia e os EUA aliviarem as sanções sobre os recursos russos, incluindo o petróleo. Este cenário reduziria o risco de inflação. De acordo com o inquérito do Bank of America FMS, 78% dos gestores de fundos esperam cortes nas taxas de juro dos EUA nos próximos 12 meses, enquanto a probabilidade de recessão caiu para o valor mais baixo desde janeiro de 2025. As afectações a ações também estão a aumentar. O inquérito considera que as maiores probabilidades para o cargo de presidente da Fed vão para Waller, seguido de perto por Kevin Hassett. Os maiores riscos continuam a ser uma guerra comercial e uma inflação mais elevada, o que poderia impedir a Fed de reduzir as taxas. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Gráfico VIX (intervalo H1) Os futuros do VIX estão a ser negociados dentro de um canal de preços descendente, com uma resistência potencialmente forte que pode surgir em torno de 17,3 (média móvel exponencial de 50 períodos - EMA50). Fonte: xStation5 Depois de cada uma das duas últimas capotagens do VIX, o índice voltou a uma forte tendência de queda, e as expectativas de cortes nas taxas dos EUA significam que os investidores vêem pouca necessidade de “cobrir” a volatilidade, apesar dos padrões sazonais potencialmente favoráveis para o índice nas próximas semanas. Fonte: xStation5 De acordo com a FactSet, os ganhos das empresas do S&P 500 aumentaram em média 11,8%, e 81% das empresas registaram ganhos e receitas acima das previsões de Wall Street. Quarenta empresas emitiram orientações positivas para o próximo trimestre, em comparação com 38 que emitiram perspectivas negativas. Fonte: FactSet

