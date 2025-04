VIX valoriza 2% antes da publicação dos resultados do ISM e dos JOLTs nos EUA

Os futuros sobre o Índice de Volatilidade CBOE (VIX) estão a subir mais de 2% hoje, antes do principal indicador económico dos EUA agendado para o dia de hoje, que é o relatório ISM Manufacturing para março. O S&P 500 terminou o primeiro trimestre de 2025 com uma queda de 4,6%, com o pior primeiro trimestre de um ano desde o primeiro trimestre de 2022. Os investidores estão ameaçados pelas tarifas e pelas suas consequências económicas.

Os investidores prevêem que o Mgf. ISM desça para os 49,5 vs 50,3 anteriormente, enquanto o JOLTS cairá para 7,665M vs 7,74M anteriormente. As expectativas dos consumidores em relação ao futuro económico caíram em março para um mínimo de 12 anos, de acordo com o Conference Board. De acordo com a Goldman Sachs, se Trump impuser novas tarifas de 15%, a economia abrandará para uma taxa anual de apenas 1% até ao final do ano. Além disso, os analistas vêem mais de 1 em 3 hipóteses de uma recessão no próximo ano. ”

Segundo a Moody's, a EY Parthenon considera que a aplicação de tarifas universais de 20% provocaria uma recessão. A Moody's prevê que o desemprego atinja um pico de 7,3% no início de 2027 e se mantenha próximo dos 6% até 2028. De acordo com as projecções mais extremas da Moody's, as acções podem perder até um quarto do seu valor, com a perda de mais de 5 milhões de postos de trabalho no início de 2027. O maior risco para os mercados é o aumento do preço dos bens, ao mesmo tempo que os lucros e a produtividade dos Estados Unidos diminuiriam.

VIX (intervalo M15)

O VIX tenta recuperar acima dos níveis de Fibonacci nos 23,6% .

Fonte: xStation5