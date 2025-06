Warner Bros. Discovery planeia divisão da empresa🔎

A Warner Bros. Discovery (WBD.US) anunciou hoje que planeia dividir-se em duas empresas separadas: uma focada em streaming e cinema e a outra em operações de televisão clássica. Nas negociações pré-mercado, as ações da empresa subiram aproximadamente 9%.

As ações da Warner Bros. estão a subir mais de 9% no pré-mercado, aproximando-se dos níveis observados antes da queda causada pelo anúncio de tarifas durante o "Dia da Libertação". Uma formação de bandeira apareceu no gráfico da empresa, cuja quebra indica um potencial teórico de crescimento contínuo. De acordo com a análise técnica clássica, a zona de quebra atinge US$ 12,35. Fonte: xStation A nova entidade (relacionada com streaming) incluirá: Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group (que inclui a New Line Cinema, responsável por O Senhor dos Anéis, O Hobbit e a série IT; Warner Bros. Pictures, conhecida por Barbie, a série Harry Potter e a trilogia Batman; Warner Bros. Pictures Animation, que lançou Looney Tunes, os filmes Lego e Tom e Jerry), DC Studios (conhecida por produzir filmes e séries do universo dos quadrinhos DC), HBO e HBO Max (uma das principais plataformas de streaming ao lado da Netflix, Disney+ e Amazon Prime). A divisão da empresa visa facilitar uma gestão mais eficaz do grupo e aumentar a eficiência operacional dentro de cada segmento de negócio. A The Global Networks (a segunda empresa) irá concentrar-se principalmente no desenvolvimento de formas novas e inovadoras de colaborar com distribuidores para criar novo valor para o público televisivo. Um dos aspetos fundamentais das suas operações deverá ser a melhoria do fluxo de caixa livre. Esta divisão surge num momento muito importante para as operações da empresa. Embora todo o mercado de serviços de streaming esteja a crescer significativamente e a procura por serviços de cinema pós-pandemia continue alta, as receitas da empresa estão em uma tendência de queda. O lucro líquido parece ainda pior, tendo sido negativo desde o segundo trimestre de 2022 (com exceção do terceiro trimestre de 2024). Ao mesmo tempo, a dívida da empresa está a diminuir regularmente e os gastos com investimentos permanecem relativamente estáveis, o que cria um espaço potencial para melhorar os fluxos de caixa gerados.



