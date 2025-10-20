Waymo: Uma corrida contra a Regulação

Principais conclusões O crescimento na adoção de AV tem sido impressionante e deve continuar a aumentar

No entanto, questões regulatórias ainda persistem.

Os veículos autónomos tornaram-se comuns nas estradas, principalmente na Ásia e na América do Sul, e não há indícios de que irão desaparecer tão cedo. O ritmo de adoção desta tecnologia corrobora as teses dos entusiastas desta solução, o que se reflete nas avaliações das empresas deste setor. A cobertura analítica deste setor é hoje abrangente. A maioria dos analistas prevê um crescimento quase hiperbólico das ações de veículos autónomos, tanto no tráfego rodoviário como na estrutura de todo o mercado automóvel. É cada vez mais evidente que este segmento já não é uma curiosidade futurista, mas está a começar a desempenhar o papel de um verdadeiro motor de crescimento para as empresas tecnológicas e os investidores no setor da mobilidade. Embora para muitos a Tesla continue a ser sinónimo de veículos autónomos, vale a pena notar que um concorrente potencialmente sério está a surgir lentamente no horizonte. A Waymo, uma subsidiária da Alphabet (Google), está a desenvolver-se de forma mais metódica, focada e especializada do que a líder de mercado. Esta abordagem pode representar sérios problemas para a Tesla a longo prazo. Fonte: Bloomberg Finance Lp Fonte: Goldman Sachs De acordo com a análise da Bloomberg, o número de viagens realizadas pela Waymo deverá aumentar para mais de 6,5 milhões, enquanto os analistas da Goldman Sachs estimam que a quota de veículos autónomos no tráfego rodoviário total excederá 7%, o que se traduz num valor de mercado que pode atingir 6,5 mil milhões de dólares. No entanto, as preocupações regulatórias persistem. Mesmo nos Estados Unidos, um país liberal geralmente favorável a inovações não testadas e potencialmente arriscadas no tráfego rodoviário, o comportamento dos veículos autónomos está a suscitar cada vez mais dúvidas. A tal ponto que a Administração Nacional de Segurança Rodoviária (NHTSA) lançou uma investigação sobre quase 2.000 veículos Waymo. Este número inclui a grande maioria da frota da empresa, cujo tamanho exato permanece desconhecido. A investigação foi motivada por relatos de comportamentos perigosos de sistemas autónomos perto de autocarros escolares, incidentes que o regulador acredita que exigem esclarecimento imediato. Por enquanto, o mercado está a reagir com calma. Não há movimentos significativos antes da abertura do mercado nas ações da Alphabet ou mesmo da Tesla, mas a investigação da NHTSA em si é outro fator de risco que os investidores devem considerar nos seus modelos de avaliação. As tensões regulatórias em torno da mobilidade autónoma podem tornar-se uma das principais fontes de volatilidade no setor a longo prazo, especialmente se novos incidentes ou decisões administrativas afetarem o ritmo de implementação generalizada desta tecnologia. Um acidente grave envolvendo carros autónomos e, por exemplo, crianças, poderia mudar o sentimento da sociedade e dos reguladores por muitos anos. Novas restrições e redução da procura poderiam reduzir significativamente as margens das empresas e fechar completamente os mercados menos inclinados a experimentar com a sua segurança rodoviária.

