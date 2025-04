Williams e Barkin comentam o estado da economia americana e a inflação

Ontem, os membros da Reserva Federal Thomas Barkin e John Williams comentaram o estado da economia dos EUA. Williams (Reserva Federal) O abrandamento do ritmo de redução do balanço da Fed foi um passo natural.

As expectativas de inflação a longo prazo estão atualmente bem ancoradas.

A Fed deve manter a estabilidade das expectativas de inflação a longo prazo.

Não sei exatamente onde a política monetária deve estar no resto do ano.

A Fed tem a capacidade de recolher mais dados antes de efetuar quaisquer alterações de política.

A atual política monetária está bem posicionada para navegar através da incerteza.

Espero que a economia continue a crescer, mas a um ritmo mais lento do que no ano passado.

A economia não está atualmente num estado de estagflação.

A Reserva Federal não permitirá que a inflação elevada se enraíze.

Não vou ignorar os dados fracos dos inquéritos e os dados anedóticos.

A economia está atualmente em muito boa forma.

Não vou prever a probabilidade de uma recessão; a economia continua sólida e o mercado de trabalho é forte.

Os riscos para o crescimento e para a inflação são igualmente importantes.

A incerteza é atualmente muito elevada e as preocupações com um abrandamento estão a aumentar.

O meu cenário de base é de uma inflação relativamente estável este ano, embora com riscos de subida.

Existe um risco claro de que a inflação venha a ser mais elevada do que as projecções da Fed.

É provável que os bens de consumo sofram uma rápida repercussão dos efeitos das tarifas nos preços.

Os bens intermédios poderão responder às tarifas com um atraso.

O impacto dos direitos aduaneiros poderá fazer-se sentir durante um período alargado.

É demasiado cedo para avaliar os efeitos totais das tarifas - os pormenores são importantes. Estou a acompanhar de perto os dados para avaliar o impacto das tarifas sobre os preços. Barkin (Reserva Federal) A estagflação da década de 1970 foi caracterizada por expectativas de inflação não ancoradas - não estamos a assistir a isso hoje.

Não é altura de fazer previsões sobre o número de cortes de taxas para este ano.

Os dados actuais parecem decentes, mas vejo riscos do lado do emprego.

Estou preocupado tanto com a inflação como com o mercado de trabalho.

O processo de correção dos balanços poderá avançar mais lentamente e durar mais tempo.

Não tenho pressa em reduzir as taxas de juro.

Os cortes nas taxas exigem confiança de que a inflação está sob controlo.

Não estou convencido de que os custos mais elevados não serão transferidos para os consumidores.

Os fornecedores referem que terão de repercutir os preços mais elevados.

Os consumidores dizem que estão cansados de pagar preços elevados.

Por conseguinte, vejo certos riscos para o mercado de trabalho decorrentes das tarifas.

O meu cenário base é que levará muito tempo para avaliar completamente o impacto das tarifas. Índice USD (Gráfico Diário) Donald Trump deverá anunciar um novo plano de tarifas no dia 2 de abril.

