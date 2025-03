Williams Sonoma desce 6% porque a orientação da empresa dececionou Wall Street

A retalhista de utensílios de cozinha e mobiliário doméstico Williams-Sonoma (WSM.US) divulgou os resultados do quarto trimestre de 2024, excedendo as expectativas de Wall Street. A receita cresceu 8% ano a ano, atingindo US $ 2,46 mil milhões, enquanto o lucro ajustado por ação (EPS) de US $ 3,28 ficou 11,5% acima do consenso dos analistas. As vendas trimestre a trimestre aumentaram 3.1% no quarto trimestre.

Principais resultados do quarto trimestre de 2024:

Receita: $ 2,46 mil milhões contra as expectativas dos analistas de $ 2,36 mil milhões ( + 8% A / A, 4,5% )

$ 2,46 mil milhões contra as expectativas dos analistas de $ 2,36 mil milhões ( ) EPS ajustado: $ 3,28 contra as expectativas dos analistas de $ 2,94 ( 11,5% )

$ 3,28 contra as expectativas dos analistas de $ 2,94 ( ) Orientação para 2025: Vendas estáveis YoY ( em linha com as previsões ) e margem operacional de 17,6% ( abaixo das expectativas de 18,1% )

Vendas estáveis YoY ( ) e ( ) Margem operacional: 21,5% , acima dos 20,1% registados no mesmo trimestre do ano passado

, acima dos registados no mesmo trimestre do ano passado Margem de Free Cash Flow (FCF): 23% , abaixo dos 27,3% registados no ano anterior

, abaixo dos registados no ano anterior Número de lojas: 512 no final do trimestre vs. 518 há um ano atrás

vs. Crescimento das vendas comparáveis: +3,1% YoY (vs. -6,8% no quarto trimestre de 2023)

Em 2024, a empresa ganhou US $ 8,79 por ação, gerando US $ 7,71 mil milhões em receita líquida, dos quais US $ 1,13 mil milhões foi atribuído ao quarto trimestre. Para o ano inteiro, a receita da Williams-Sonoma diminuiu 1,6% em relação ao ano anterior, mas os investidores estão preocupados com as projeções de crescimento estável, o aumento da incerteza em torno dos custos tarifários potenciais e a demanda pelos produtos da empresa. Wall Street está insatisfeita com as dececionantes perspectivas de margem operacional e com as previsões de receitas estáveis, embora, por outro lado, a comunicação cautelosa da empresa deixe espaço para potenciais revisões em alta das previsões de receitas no final do ano.

Fonte: xStation5

Painel de múltiplos financeiros da Williams-Sonoma

Como se pode ver abaixo, apesar do abrandamento do crescimento, a avaliação da Williams-Sonoma mantém-se no intervalo elevado do rácio P/E de dois dígitos. Ao mesmo tempo, a empresa tem uma exposição significativa aos ciclos económicos no sector do mobiliário e da melhoria da casa, e os seus produtos são teoricamente fáceis de substituir. Tendo em conta as condições de mercado mais fracas e as previsões pouco animadoras, o mercado pode justificar uma reavaliação da avaliação da empresa.

Além disso, a rendibilidade do capital investido (ROIC) diminuiu, enquanto o custo médio ponderado do capital (WACC) apresenta uma tendência ascendente, o que sugere uma potencial pressão sobre a rendibilidade. O aumento das despesas CAPEX poderá afetar ainda mais as margens nos próximos trimestres. O maior risco continua a ser a fraca procura por parte dos consumidores, e os dados económicos mais fracos dos EUA poderão ter um impacto negativo na empresa se esta tendência se mantiver.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.