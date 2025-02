WTI recua quase 1%, voltando a testar os mínimos deste ano, devido a preocupações com a procura 🚩

Os futuros do petróleo WTI Texas (OIL.WTI) estão a recuar quase 1% esta sessão, testando a zona dos US $ 70 por barril. Um dos principais fatores que impulsionam as quedas é a crescente preocupação com o aumento da produção global de petróleo, combinada com a incerteza sobre o estado da economia global, incluindo a dos Estados Unidos. A pressão inflacionária, juntamente com dados de consumo mais fracos, podem levar os mercados a concluir que a economia dos E.U. está a perder força, potencialmente impactando a procura por petróleo WTI. Um aumento da oferta normalmente exerce uma pressão descendente sobre os preços das mercadorias.

No sábado, o Iraque anunciou que está a preparar-se para terminar o período de sanções sobre as exportações de petróleo, o que poderia aumentar a produção global em 185.000 barris por dia.

Estão em curso conversações de paz entre os Estados Unidos e a Rússia sobre o conflito que dura há três anos na Ucrânia. As declarações da administração dos EUA deram aos mercados a esperança de um fim para o conflito na Europa Oriental.

Na sequência dos recentes comentários de Trump, aumentou a especulação de que algumas sanções sobre as exportações de petróleo da Rússia poderiam ser levantadas, aumentando ainda mais a oferta global.

É provável que os Estados Unidos se concentrem na expansão da produção de fracturação hidráulica, com o objetivo de reforçar a sua posição como um dos principais produtores de petróleo do mundo. Esta abordagem contradiz os anteriores esforços da OPEP para reduzir a sobreprodução, a fim de estabilizar os preços.

Estes desenvolvimentos aumentaram as preocupações quanto a um potencial excesso de oferta, especialmente porque a procura de petróleo não tem registado um crescimento significativo. As previsões de crescimento económico mundial para 2025 foram revistas em baixa, o que sugere que a procura poderá manter-se estável ou mesmo diminuir. Este cenário favorece a oferta, o que poderia reforçar ainda mais a tendência descendente dos preços do WTI. Para o OIL.WTI (intervalo H1), a próxima zonad e suporte será a barreira dos $70 e $68 por barril.

Fonte: xStation5