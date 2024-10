7 passos para a sua primeira negociação

Realizar a sua primeira negociação pode parecer um grande desafio no início. Independentemente de querer assumir uma posição no mercado cambial (Forex) ou em matérias-primas através de CFDs, a maioria dos traders prefere contar com um plano sólido que possa orientá-los durante o processo.

Este artigo descreve os sete passos iniciais que pode seguir para se preparar antes de executar a sua primeira operação no mercado, servindo também como um guião para a sua jornada enquanto trader. Passo 1 - Faça login na plataforma de negociação A nossa plataforma, premiada e fácil de usar, foi desenvolvida para que os investidores possam encontrar tudo o que precisam, independentemente do seu nível de conhecimento. O primeiro passo para executar a sua primeira posição no mercado, através da sua conta real, é fazer login na plataforma. LOGIN XSTATION 5 A xStation 5 é uma plataforma de negociação completa que permite gerir as suas negociações onde quer que esteja, analisar o mercado, acompanhar dados e eventos importantes que afetam o mercado (provocando períodos de maior volatilidade), bem como a utilização de materiais educacionais e transferência de fundos. Se precisar de ajuda enquanto se familiariza com a nossa plataforma de negociação, sinta-se à vontade para explorar a Academia de Trading desenvolvida pela XTB, incluindo uma variedade de artigos sobre como usar a plataforma de trading da XTB. Descarregue agora a nossa plataforma! Instalar app iOS Instalar app Android Passo 2 - Escolha o mercado que pretende operar Na maioria dos casos, os investimentos nos mercados financeiros são usados para que o investidor comum possa capitalizar o seu capital, mas no início, muitos investidores têm pouco tempo para analisar o mercado e desenvolverem uma estratégia de investimento. A plataforma de negociação da XTB oferece a oportunidade de investir numa ampla gama de produtos, como CFDs em Forex, índices, matérias-primas, criptomoedas, ações e ETFs. Os Contratos por Diferença (CFDs) são instrumentos extremamente populares: são um produto alavancado, o que significa que os traders só precisam de fazer um pequeno depósito inicial para ganhar uma exposição muito maior no mercado. Mas também deve ter em mente que, devido à alavancagem, os investidores podem gerar eventuais lucros rápidos, ou traduzir-se em perdas. Saiba mais sobre alavancagem Qualquer que seja o seu motivo para começar no mundo dos investimentos, com certeza não tem tempo e recursos ilimitados disponíveis para ajudá-lo a tomar todas as decisões. É por isso que muitos traders iniciantes decidem limitar o número de instrumentos que negoceiam no início. Fonte: xStation Explore a vasta gama de instrumentos de negociação da XTB aqui. Passo 3 - Faça o seu primeiro depósito O primeiro depósito na conta de investimento depende apenas da preferência individual de cada investidor. A XTB não limita um valor mínimo para investir; o trader deve analisar a sua disponibilidade financeira para dedicar parte do seu capital nos mercados. Em primeiro lugar, deve definir as suas próprias expetativas e o seu perfil de investidor em relação ao risco. Deve lembrar-se que quanto mais ambiciosas as metas estabelecidas por um investidor, eventualmente será necessário mais capital para que as metas sejam alcançadas. Os CFDs permitem que use a alavancagem, sendo por isso considerado um mercado de risco. A boa notícia, porém, é que fazer um depósito na XTB é rápido e fácil, com vários métodos disponíveis: cartão de crédito/débito (Visa ou Mastercard), Paypal ou transferência bancária. Leia mais sobre os nossos meios de depósito. Passo 4 - Prepare-se A tecnologia avançada proporciona acessos rápidos aos mercados globais, que neste momento estão sempre ao alcance de qualquer investidor. No entanto, isso fez com que muitos aspirantes a investidores (menos experientes) entrassem nos mercados sem o devido conhecimento ou sem uma estratégia previamente delineada. A educação é crucial para qualquer trader, especialmente no início da sua jornada, pois os erros ocorrem com mais frequência no início da sua carreira de trading. Quer negoceie com base em análises fundamentais (relatórios económicos) ou técnicos (sinais técnicos), é importante estar perfeitamente claro, mesmo antes de negociar, quando deseja executar uma posição e em quais circunstâncias estaria disposto a fechá-la. Fonte: xStation A plataforma da XTB oferece muitas ferramentas úteis para análise de mercado, graças às quais o investidor não precisa de procurar informações adicionais em sites externos. Na plataforma existe um calendário económico embutido, atualizado em tempo real, que permite observar a conjuntura económica e acompanhar a publicação dos relatórios que podem ter um impacto significativo no mercado. Adicionalmente, as notícias de mercado preparadas pela nossa equipa de analistas premiada apresentam a situação atual do ponto de vista dos dados macroeconómicos e observações interessantes do lado técnico. Há também a tabela onde pode consultar os maiores movimentos (top movers), que mostra os instrumentos que registaram a maior variação de preço durante um determinado período. Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais Além disso, a secção de Educação está repleta de materiais de qualidade para quem pretende aprender mais, independentemente do seu nível de conhecimento. Passo 5 - Execute uma posição Existem várias maneiras de executar uma negociação, tanto na janela Market Watch como no próprio gráfico. Gráfico Negociar diretamente no gráfico é a maneira mais fácil de executar a sua primeira posição. Tudo que precisa de fazer é especificar o tamanho da transação e clicar no botão verde do preço se quiser comprar, ou no botão vermelho se quiser vender. Fonte: xStation A segunda forma é abrir uma janela de pedido, clicando com o botão direito em qualquer parte do gráfico analisado e selecionando “novo pedido”. Fonte: xStation As informações sobre a sua posição aberta aparecerão imediatamente no painel de pedidos. Market Watch Outra opção que pode usar é o painel click & trade que aparecerá após clicar no instrumento selecionado. Apenas conseguirá definir o tamanho da sua posição de negociação e decidir se pretende vender (botão vermelho) ou comprar (no botão verde). Fonte: xStation Outra alternativa será abrir uma janela de pedido, clicando duas vezes no símbolo do instrumento. A calculadora embutida irá informá-lo sobre o valor nominal da transação, a margem necessária, valor do spread, comissão, valor do pip e valor do swap diário. Caso decida definir os níveis de Stop Loss ou Take Profit, a calculadora também fornecerá uma estimativa de perda ou lucro no caso de qualquer um dos pedidos ser ativado. Depois, basta ajustar o tamanho do pedido ao seu próprio estilo de investimento e clicar no botão VENDER ou COMPRAR. Fonte: xStation Passo 6 - Faça a gestão da sua posição Para proteger a sua transação, pode recorrer às ordens de Stop Loss ou Take Profit. A ordem Stop Loss permitirá que limite as suas perdas quando o preço se mover numa direção oposta à posição aberta, e o Take Profit garante automaticamente o lucro num nível já predefinido. Graças a essas ordens, não há necessidade de estar constantemente a gerir a posição. Estas opções podem ser adicionadas a qualquer momento após a colocação da ordem, ou durante a negociação em que a posição já se encontra executada no mercado. Existem várias maneiras de definir os parâmetros na janela do pedido: definindo um nível

especificando a distância em pips

dando o valor nominal

determinando a percentagem do saldo da sua conta corrente aumentará / diminuirá quando SL / TP for ativado Fonte: xStation Para traders mais experientes, existe um método muito mais rápido de determinar essas ordens no painel click & trade no canto superior esquerdo do gráfico. Fonte: xStation Para alterar os níveis de Stop Loss ou Take Profit, basta arrastar os símbolos SL e TP no gráfico para o nível desejado. Também pode dobrar a sua negociação (executar uma nova posição do mesmo tamanho) ou até invertê-la (fechar e executar uma posição na direção oposta), clicando nos botões do lado direito da negociação aberta. Fonte: xStation Passo 7 - Feche a sua posição Fechar a sua posição é a parte mais difícil do processo de investimento, porque precisa de tomar a decisão no momento certo para fechar tanto quando está a ter lucros como também quando está a ter prejuízos. As posições também podem ser fechadas através das ordens Take Profit e Stop Loss, mas se mudar de ideias, poderá facilmente fechar a transação de forma manual. Fechar as ordens na plataforma de trading da XTB é fácil e rápido. Pode fazer isso de várias maneiras diferentes: Passe o rato sobre a sua posição no gráfico e clique no botão “X” Fonte: xStation Clique no botão “X” vermelho no lado direito do separador “Posições abertas” Fonte: xStation Caso tenha mais de uma posição aberta, no separador “Posições abertas” pode clicar no botão “FECHAR” e escolher se deseja fechar: todas as posições, apenas as lucrativas ou apenas as que geram perdas. Fonte: xStation Executar a sua primeira operação não é tão difícil quanto pode parecer à primeira vista. Deve ter em mente que deverá conseguir realizar uma análise de mercado bem estruturada e sustentada com factos, ajustando as transações ao seu próprio estilo de investimento e gerindo as posições em aberto de acordo com o plano. Estes são elementos fundamentais do processo de investimentos para obter resultados positivos nos mercados financeiros.

