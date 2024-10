Como escolher a melhor plataforma de trading para iniciantes

Tempo estimado de leitura: 8 minuto(s)

Uma plataforma fiável é a base para traders e investidores. A plataforma da XTB combina todas as características de uma plataforma de negociação profissional, que também foi construída a pensar nos principiantes.

No passado, os traders reuniam-se em feiras e bolsas de valores, onde compravam, vendiam e especulavam sobre as futuras flutuações de preços. Hoje em dia, na era da Internet e do desenvolvimento tecnológico, esse lugar é uma plataforma de investimento, que é um agregador de mercados globais, desde moedas, matérias-primas, ações e até criptomoedas. A escolha da plataforma certa é extremamente importante e depende dela, entre outras coisas, a qualidade da negociação ou a segurança dos depósitos nela reunidos. Neste artigo, responderemos às questões básicas relacionadas com a escolha e as funcionalidades de tais plataformas, e apresentaremos as possibilidades da nossa própria plataforma, moderna e fiável, xStation5. O que é uma plataforma de trading? Uma plataforma de negociação é um local onde pode negociar milhares de instrumentos e ações através do acesso à Internet. De facto, pode fazê-lo a partir de qualquer parte do mundo. As melhores plataformas para principiantes também oferecem acesso a uma versão móvel para que a plataforma lhe dê acesso a cotações a partir do seu telemóvel. Nos tempos que correm, estas plataformas estão a ganhar popularidade porque tudo acontece rapidamente e uma plataforma de negociação permite-lhe reagir instantaneamente aos acontecimentos do mercado. Pode esperar o seguinte das melhores plataformas: Inexistência de falhas

Rapidez de funcionamento

Uma interface gráfica clara

Negociação em tempo real

Acesso a milhares de instrumentos e mercados

Extensa secção de gráficos e indicadores

Análise de mercado

Área de formação

Acesso ao apoio ao cliente especializado Usos da plataforma de trading Como o nome sugere, a função principal da plataforma é fornecer e permitir a negociação em tempo real. No entanto, vamos aprofundar um pouco mais e mostrar-lhe para que mais pode utilizá-la: Criação de análises técnicas e fundamentais

Seleção facilitada de instrumentos

Acompanhamento da economia global e dos preços dos instrumentos

Procura de vantagens e oportunidades de mercado

Interpretação própria do mercado em tempo real

Visualização de análises de mercado criadas por especialistas

Adquirir conhecimentos através de uma plataforma de aprendizagem

Familiarizar-se com a interface gráfica da plataforma Análise técnica e fundamental A análise técnica é utilizada por traders e investidores amadores e profissionais para determinar a reação futura dos preços com base no seu comportamento passado. Os indicadores incorporados e prontos a utilizar, como as Retrações de Fibonacci, as Ondas de Bollinger e Elliott e o Índice de Força Relativa (RSI) na plataforma de negociação, permitir-lhe-ão utilizar uma análise mais profunda. Por outro lado, a análise fundamental do mercado de acções pode ser realizada utilizando rácios baseados nos fluxos de caixa e nos relatórios da empresa - rácios como P/E ou P/B são conhecidos por quase todos os investidores a nível mundial para determinar a subvalorização ou sobrevalorização das ações da empresa. Seleção fácil dos instrumentos e trading em tempo-real Uma boa plataforma deve ter os instrumentos claramente ordenados, prontos a serem negociados com preços exibidos, em tempo real. O motor de busca permite-lhe encontrar instantaneamente as cotações dos instrumentos em que está interessado, por exemplo, ações ou matérias-primas. Poderá então seguir a evolução dos preços e observar as reações do mercado a publicações ou dados importantes. Procurar vantagens e oportunidades de mercado por si próprio Com acesso a análises fundamentais e técnicas, ferramentas técnicas e informações fornecidas por analistas, será mais fácil procurar oportunidades de investimento no mercado e analisar o comportamento atual dos preços. Como resultado, é mais provável que ganhe vantagem. A interpretação final do comportamento dos preços e dos participantes no mercado é sempre da sua responsabilidade. Espera que os preços subam? Pode começar a negociar CFDs dentro dos instrumentos da plataforma XTB, assumindo uma posição longa (COMPRAR). Ou está a apostar na descida dos preços? Os instrumentos CFDs permitir-lhe-ão assumir uma posição curta (VENDA), o que lhe permitirá obter um lucro se o preço do instrumento cair. No entanto, tenha em conta que a negociação envolve sempre um risco elevado. Análise de mercado, educação e serviço ao cliente As melhores plataformas de negociação têm uma equipa dedicada de analistas que fornecem diariamente aos clientes novas informações e análises de sectores e empresas específicos. Com uma plataforma educativa, operar a plataforma deixará de ser um problema e o seu conhecimento dos mercados financeiros aumentará. Em caso de dúvidas ou problemas, o apoio profissional ao cliente está à sua disposição, que aceita reclamações e está pronto a responder às suas perguntas 24 horas por dia, 5 dias por semana, através de chat, telefone e correio eletrónico. A plataforma xStation5 A plataforma xStation5 foi criada e continua a ser melhorada graças ao esforço conjunto de traders experientes, programadores e designers gráficos. Graças a isso, temos a certeza de que a plataforma satisfaz as expectativas dos nossos clientes. Todas as características mencionadas acima são cumpridas pela moderna e intuitiva xStation5, que está disponível nas versões web, desktop e aplicação móvel (xStation). Quer familiarizar-se com o funcionamento da plataforma e abrir uma conta DEMO gratuita? Leia este artigo e abra uma conta de teste gratuita. Porque é que a escolha duma plataforma é tão importante para os principiantes? A escolha da plataforma é muito importante. Determina, entre outras coisas, o seguinte: O seu conforto na negociação e no investimento

A segurança do seu capital depositado na plataforma XTB

A qualidade do tempo passado na plataforma

A rapidez das suas ordens e instruções Conforto Uma plataforma bem desenvolvida e graficamente agradável significa conforto e satisfação com o tempo passado nela. Os nossos designers gráficos certificaram-se de que a interface da xStation5 é amigável e acessível também para principiantes. Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais Segurança Investir está ligado ao risco e ao envolvimento do seu próprio dinheiro. Por isso, é bom que este esteja num local seguro, certo? É por isso que recomendamos a utilização de corretoras comprovadas e reguladas e as plataformas que oferecem. A XTB é uma escolha segura, uma vez que somos regulados por várias instituições, tais como a ESMA, a FCA e a KNF. Os fundos reunidos pelos nossos clientes na plataforma são mantidos em contas bancárias separadas. Pode ler mais sobre segurança aqui. Qualidade do tempo despendido Graças a secções como Educação ou Notícias, pode adquirir conhecimentos enquanto passa o seu tempo na plataforma e rever a análise criada pelos nossos analistas. Graças a isto, o seu tempo na xStation5 não será definitivamente desperdiçado. Velocidade da plataforma As cotações dos instrumentos mudam rapidamente, o que significa que o tempo de reação é por vezes crucial. Com o modelo de execução de ordens da xStation5, pode beneficiar de uma execução imediata ao preço de "mercado". Os Departamentos de Negociação e Programação estão constantemente a certificar-se de que a execução é tão rápida quanto possível. O tempo médio de execução para todos os instrumentos na plataforma xStation5 é inferior a 440 milissegundos. Características da melhor plataforma de negociação (para principiantes e utilizadores avançados) Na verdade, depois de ler os capítulos anteriores, já sabe a que deve prestar atenção ao escolher uma plataforma. No entanto, para concluir este importante tópico, apresentaremos exatamente as características que a melhor plataforma de negociação para principiantes deve ter. Tal permitirá que faça uma escolha potencialmente ideal: Segurança de dados e fundos depositados

Confiabilidade e interface amigável

Facilidade de utilização e motor de busca de instrumentos

Calculadora automática de ordens e posições

Acesso aos dados da conta

Serviço rápido e de alta qualidade

Acesso a um grande número de instrumentos

Indicadores para uma análise fácil, edição de gráficos e análise de mercado

Apoio profissional ao cliente e tratamento de reclamações

Plataforma educativa alargada xStation5 - plataforma de negociação de nova geração A plataforma xStation5 oferece uma gama completa de ferramentas modernas concebidas para tornar a negociação dos utilizadores mais fácil e mais otimizada, tais como: Conta DEMO gratuita, que lhe permite familiarizar-se com a plataforma e aceder à mesma a partir do computador e do telemóvel na aplicação móvel xStation5

Calculadora de ordens avançada, que permite o cálculo automático do tamanho da ordem em função das definições, ajudando os traders a poupar tempo

Acesso a materiais analíticos e relatórios financeiros elaborados pelo Departamento de Análise

Calendário de Publicações Macroeconómicas

Scanner de mercado integrado para selecionar empresas e facilitar a seleção

Centenas de ferramentas para edição e visualização de gráficos e análise técnica

Informações actualizadas sobre ações, tais como pagamentos de dividendos e datas de publicação de relatórios financeiros

Execução instantânea de ordens com execução ao "mercado" em milissegundos

Acesso a ordens de negociação defensivas avançadas sobre ações e CFDs

"Gestor de conta" dedicado e gratuito, para o ajudar a iniciar a sua aventura nos mercados financeiros

Tratamento profissional de reclamações e apoio 24 horas por dia, 5 dias por semana. Mais informações sobre a nossa plataforma xStation podem ser encontradas aqui.

Comece hoje mesmo a investir ou experimente uma conta demo Abra uma conta real Experimente uma demo

Compartilhe

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.