Análise técnica: o que é a análise técnica dos mercados financeiros?

Tempo estimado de leitura: 10 minuto(s)

A análise técnica é um método amplamente reconhecido de análise gráfica que visa prever os preços futuros de ações, moedas ou matérias-primas. No que difere da análise fundamental? Ambas as abordagens diferem em praticamente todos os aspectos, como vamos ver neste artigo.

Os investidores tendem a utilizar as ferramentas técnicas e fundamentais para identificarem oportunidades no mercado. A análise técnica é uma das técnicas utilizadas para avaliar determinados investimentos e identificar oportunidades de negociação através da análise de tendências do mercado. Do que se trata a análise técnica? A análise fundamental não é a mais simples porque, por exemplo, no caso de uma empresa cotada em bolsa, inclui informação sobre os resultados da empresa, o contexto macroeconómico, o setor em que está inserida, etc... No entanto, ao utilizar a análise técnica, estamos apenas interessados no comportamento do preço, na forma como se comportou no passado. Com base nesta informação, os investidores são capazes de prever eventuais movimentos dos preços num determinado ativo. A análise técnica é baseada em 3 princípios: O mercado desconta tudo - o mercado tende a descontar os preços tendo em conta toda a informação disponível sobre uma dada segurança, a situação micro e macroeconómica, bem como as condições políticas e económicas.

O preço segue sempre tendências - os preços seguem tendências específicas (de alta, de baixa, lateralizados) até haver sinais claros que indiquem uma inversão de tendência.

O mercado é cíclico - a análise técnica centra-se na previsão de futuros movimentos de preços com base na história, esta hipótese baseia-se na repetição de certos padrões ao longo do tempo Tipos de gráficos Os investidores dispõem de vários tipos de gráficos, sendo os mais utilizados os gráficos de linhas, de barras e velas japonesas. Gráfico de linhas É o mais simples para ilustrar os movimentos de preços, contém menos informação mas é a mais legível para os investidores novatos. É também utilizado para identificar as tendências a longo prazo. Fonte: xStation5 A informação e os resultados são baseados em dados históricos que não garantem a obtenção de resultados semelhantes no futuro. Gráfico de barras Contém muito mais informação do que um gráfico de linhas. Tanto as barras como as velas mostram o preço de abertura num dado período de tempo, o preço de fecho, assim como a variação nas flutuações de preços que ocorreram num determinado momento. Por estes motivos, os gráficos de barras e velas são mais frequentemente utilizados para a aplicação de análises mais técnicas. Gráfico de barras. Fonte: xStation5 A informação e os resultados são baseados em dados históricos que não garantem a obtenção de resultados semelhantes no futuro. Gráfico de velas. Fonte: xStation5 A informação e os resultados são baseados em dados históricos que não garantem a obtenção de resultados semelhantes no futuro. Tendência A definição de uma tendência pode ser explicada através de simples conceitos que sustentam a dada tendência ou uma eventual inversão da mesma. Se os compradores conseguirem manter o controlo do preço, então estamos perante uma tendência de alta

Se os vendedores estiverem em vantagem, então estamos perante um cenário de baixa

Se o mercado começar a dar sinais de indecisão, então podemos estar perante uma situação de lateralização dos preços Tendência de alta Surge quando os máximos começam a subir à medida que os mínimos também começam a subir. Fonte: xStation5 A informação e os resultados são baseados em dados históricos que não garantem a obtenção de resultados semelhantes no futuro. Tendência de baixa É marcada pela diminuição dos máximos em conjunto com os mínimos que continuam a bater. Fonte: xStation5 A informação e os resultados são baseados em dados históricos que não garantem a obtenção de resultados semelhantes no futuro. Lateralização dos preços Quando existe uma indecisão entre os compradores e vendedores, normalmente o preço tende a consolidar, permanecendo preso dentro de um “range” de preços. Fonte: xStation5 A informação e os resultados são baseados em dados históricos que não garantem a obtenção de resultados semelhantes no futuro. Ferramentas essenciais da análise técnica Qualquer investidor pode aprender análise técnica através de ferramentas simples de forma a auxiliar o investidor na tomada de decisões de investimento. Familiarizar-se com o significado dos termos abaixo será um primeiro passo importante. Formação das velas japonesas As velas japonesas tendem a criar padrões de inversão e de continuação de tendências, permitindo aos investidores encontrarem triggers no mercado, tanto a curto como a longo prazo. Vejamos alguns dos padrões de continuação de tendência mais populares: Padrão rising three methods Este tipo de padrão acontece quando surge uma forte vela de compra, seguida de um conjunto de velas que apresentem um corpo mais pequeno que indicam a existência de alguma resistência na tendência atual, seguido de uma nova vela de alta que simboliza a continuação da atual tendência de alta. Fonte: xStation5 A informação e os resultados são baseados em dados históricos que não garantem a obtenção de resultados semelhantes no futuro. Padrão falling three methods Acaba por ser o contrário do padrão anterior, sendo que neste caso este tipo de padrão acontece quando surge uma forte vela de baixa, seguida de um conjunto de velas mais pequenas que apresentam alguma resistência num determinado momento do gráfico, mas que mais tarde acaba por conseguir fazer novos mínimos. Fonte: xStation5 A informação e os resultados são baseados em dados históricos que não garantem a obtenção de resultados semelhantes no futuro. Já os padrões de inversão de tendência mais populares são os seguintes: Padrão Bullish / bearish engulfing

Hammer

Shooting star

Morning/ evening star Padrão Bullish / Bearish engulfing Fonte: xStation Hammer (martelo) Fonte: xStation Shooting star Fonte: xStation Padrões de velas - exemplos práticos No gráfico abaixo é possível observar alguns exemplos de padrões de velas que foram referidos ao longo deste artigo. O primeiro círculo verde representa um bullish engulfing e o segundo círculo verde representa o exemplo de “martelo”. O primeiro círculo vermelho mostra o padrão bearish engulfing, enquanto que o segundo mostra um exemplo de shooting star. Fonte: xStation5 A informação e os resultados são baseados em dados históricos que não garantem a obtenção de resultados semelhantes no futuro. Padrões gráficos As flutuações nos preços podem ser aproveitadas para se construir ideias de negociação através dos gráficos gráficos, sendo que estes padrões podem ser identificados em qualquer período de tempo. Desta forma, o investidor pode identificar eventuais pontos de inversão no mercado ou confirmação da tendência. Os padrões mais populares de continuação de tendência: Canais (flags)

Triângulos (também conhecidos por pennants) Exemplo de um padrão gráfico triângulo de continuação de tendência Fonte: xStation5 A informação e os resultados são baseados em dados históricos que não garantem a obtenção de resultados semelhantes no futuro. Padrões de inversão de tendência mais populares: Duplo topo

Duplo fundo

Cabeça e ombros (head and shoulders) Exemplo do padrão gráfico cabeça e ombros Fonte: xStation5 A informação e os resultados são baseados em dados históricos que não garantem a obtenção de resultados semelhantes no futuro. Exemplo do padrão gráfico cabeça e ombros invertido Fonte: xStation5 A informação e os resultados são baseados em dados históricos que não garantem a obtenção de resultados semelhantes no futuro. Média móvel Para além da componente técnica, os investidores podem recorrer a indicadores. As médias móveis são um dos indicadores mais utilizados, simples e conseguem gerar bons sinais no mercado. No entanto, requer uma definição apropriada consoante o estilo de cada trader ou investidor. Por exemplo, quando há uma forte tendência no mercado, uma média de curto prazo funcionará melhor. Enquanto o preço permanecer acima da média, deve-se esperar que o preço continue a subir. Por outro lado, se o preço quebrar abaixo da média, então o investidor pode esperar uma eventual correção de baixa nos preços. No exemplo abaixo, conseguimos verificar a importância da média móvel em manter o preço em alta. Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais Fonte: xStation5 A informação e os resultados são baseados em dados históricos que não garantem a obtenção de resultados semelhantes no futuro. Linhas de tendência As linhas de tendência são uma das ferramentas de análise técnica mais simples. O exemplo abaixo mostra como é que se pode identificar uma tendência de alta e o comportamento do preço quando se mantém acima dessa linha, bem como quando consegue quebrar em baixa. Regra geral, desde que o preço respeite a linha, deve-se esperar que a tendência de alta continue. Por outro lado, no caso de surgir uma quebra abaixo (seta vermelha), poderá resultar numa inversão da tendência a curto prazo. Fonte: xStation5 A informação e os resultados são baseados em dados históricos que não garantem a obtenção de resultados semelhantes no futuro. Retração de Fibonacci Utilizando a retração de Fibonacci, é possível medir a gama dos impulsos e correções individuais das flutuações dos preços. Os níveis da retração Fibonacci são linhas horizontais que servem para indicar possíveis zonas de suporte e resistência que podem resultar em inversões de tendência. No exemplo abaixo, foi medido um impulso de baixa. O movimento de correção abrandou perto dos níveis de 61,8% que resultou numa continuação da tendência principal de baixa. Fonte: xStation5 A informação e os resultados são baseados em dados históricos que não garantem a obtenção de resultados semelhantes no futuro. Estrutura de mercado 1:1 Uma alternativa aos métodos mais técnicos, a chamada “estrutura de mercado 1:1''. Este método embora seja ligeiramente diferente é também bastante simples, uma vez que consiste em utilizar os ranges das correções passadas com vista a antecipar a amplitude das próximas. Exemplo prático: O exemplo abaixo mostra que o preço tem vindo a respeitar a primeira correção de baixa há muito tempo. Cada vez que o limite inferior da estrutura 1: 1 é testado (o retângulo roxo), os compradores conseguem recuperar o controlo. Fonte: xStation5 A informação e os resultados são baseados em dados históricos que não garantem a obtenção de resultados semelhantes no futuro. Se estivermos posicionados longos no mercado e se formos capazes de identificar este tipo de estruturas, então podemos utilizá-las para monitorizar as posições abertas com vista a mitigar os riscos e antecipar eventuais inversões de tendência. Fonte: xStation5 A informação e os resultados são baseados em dados históricos que não garantem a obtenção de resultados semelhantes no futuro. Zonas de suporte e resistência As zonas de suporte e de resistência são zonas horizontais marcadas pelas reações dos preços no passado. No caso de uma tendência de alta, se os compradores conseguirem ultrapassar acima de uma resistência, o movimento poderá intensificar-se, e vice-versa. No entanto, é importante perceber que uma zona de resistência é sempre um suporte e o contrário também é válido, tal como se pode identificar no gráfico abaixo. Fonte: xStation5 A informação e os resultados são baseados em dados históricos que não garantem a obtenção de resultados semelhantes no futuro. Independentemente do período de tempo em que estejamos a olhar para o mercado, é possível identificar este tipo de estruturas (tal como se pode ver no gráfico abaixo). Fonte: xStation5 A informação e os resultados são baseados em dados históricos que não garantem a obtenção de resultados semelhantes no futuro. Em suma A análise técnica é um bom método de análise do mercado, mas os investidores devem estar cientes de que não existe nenhuma abordagem perfeita e todas as abordagens têm ineficiências. Embora este método não seja 100% eficaz, os traders devem ter em conta que os sinais dos indicadores que escolhem podem, por vezes, ser enganadores. No entanto, uma análise técnica bem feita pode certamente resultar numa melhoria da sua rentabilidade como trader e investidor.

A análise técnica torna-se especialmente útil em momentos de maiores incertezas no mercado, quando os investidores pretendem ter uma exposição mais reduzida (em termos de horizontes temporais), aproveitando também as flutuações nos preços independentemente da classe de ativo que esteja a negociar.

Não obstante, deve utilizar todas as ferramentas que tem ao seu dispor, bem como a componente fundamental que deve auxiliar a sua análise técnica tornando-a mais eficiente a longo prazo.

