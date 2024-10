Tempo estimado de leitura: 12 minuto(s)

Como explicar o que é a negociação e descrever este processo arriscado e exigente? Dê uma vista de olhos e saiba o que é importante.

A negociação tornou-se a base do desenvolvimento da civilização moderna. Graças às novas tecnologias, os investidores podem observar a evolução diária das cotações de milhares de empresas, mercadorias, matérias-primas, moedas e ativos digitais. Milhões de traders em todo o mundo envolvem-se diariamente numa rivalidade através da negociação, com a oferta a reduzir constantemente a procura, resultando em avaliações finais. A negociação envolve o domínio do controlo, do medo, e da ganância, estas emoções influenciam muito o comportamento da oferta e da procura e determinam os ciclos de alta e de baixa nos mercados.

Neste artigo, o foco será nos princípios básicos da negociação e tentaremos descrever o processo que deve guiar um investidor/trader.

O que é o Trading?

Regra geral, podemos definir o trading/negociação como a ação de comprar ou vender, ou seja, negociar em ativos selecionados com o objetivo de obter lucro. A base do trading é a previsão hábil do comportamento futuro do preço do instrumento selecionado (especulação). Quando os traders preveem corretamente, a transação é lucrativa, quando o mercado se comporta de forma oposta à direção da transação - registam uma perda. É aceite que o trading é uma negociação ativa (a curto ou médio prazo), por oposição ao investimento, que é frequentemente motivado por outras razões e por um horizonte de investimento mais longo. Para poderem prever o futuro corretamente e com maior eficácia, os traders concentram-se em aumentar os seus recursos de conhecimento, experiência e técnicas (análise técnica, análise fundamental, etc.), bem como a psicologia, que é a base do mercado.

A especulação pode ter lugar tanto em instrumentos alavancados como o Petróleo, US500 ou Bitcoin, como em ações ordinárias da bolsa, porque a base essencial da negociação é prever corretamente a movimentação do preço dos ativos. Há operadores que negoceiam apenas em instrumentos seleccionados, explorando a essência e o comportamento dos preços apenas num ou em alguns sectores. Outros, pelo contrário, negoceiam tudo, e o seu principal ponto de referência é exclusivamente o comportamento do preço sobreposto à psicologia e aos fatores externos (macroeconomia, política monetária, sazonalidade, etc.). O trading não tem limites e os traders são livres de escolher o que negoceiam.

As duas direções de mercado

Os investidores podem escolher a direção do preço. Se pensam que os preços vão descer, abrem a chamada transação de venda a descoberto (short), o que lhes permite obter lucros quando as valorizações descem. Por outro lado, quando os investidores esperam que os preços subam, abrem uma transação de compra (long) e lucram quando os preços sobem.

A tomada de uma posição curta só é possível em CFDs alavancados. Nas ações e ETFs não alavancados, com direito a dividendos e participação nos votos, os investidores só podem comprar ou vender (fechar a posição aberta), não sendo possível apostar em descidas.

Para ilustrar o funcionamento de uma posição longa de COMPRA (long) e curta de VENDA (short):

O Tomás abriu uma posição longa (COMPRA) no instrumento CFD Bitcoin a $19.500.

Em 3 horas, o preço do Bitcoin subiu para $20.300. Nesta situação, o Tomás registou um lucro.

O Tomás abriu uma posição curta (VENDA) no instrumento Bitcoin a um preço de $19.500

Em 3 horas, o preço do Bitcoin caiu para $18.900. Nesta situação, o Tomás registou um lucro.

O Tomás abriu uma posição longa (COMPRA) no instrumento Bitcoin a um preço de $19.500

Em 3 horas, o preço do Bitcoin caiu para $19.100. Nesta situação, o Tomás registou uma perda.

O Tomás abriu uma posição curta (VENDA) no instrumento Bitcoin a um preço de $19.500

Em 3 horas, o preço do Bitcoin subiu para $19.800. Nesta situação, o Tomás registou uma perda

Trading ou investimento?

Embora tanto o trading ativo como o investimento sejam, em princípio, formas de negociação, podemos enumerar algumas diferenças fundamentais entre elas:

Apesar de tanto a negociação ativa como o investimento serem formas de negociação, em princípio, podemos enumerar algumas diferenças fundamentais entre elas: juntando estes dois tipos de investimento de capital, podemos também chegar à conclusão de que não são mutuamente exclusivos, uma vez que qualquer pessoa pode simultaneamente construir uma carteira composta por investimentos com um horizonte de longo prazo, bem como especular ativamente sobre os preços a curto prazo.

Por exemplo, os clientes da XTB podem investir em empresas como a Microsoft, Apple ou Tesla, o que não exclui o facto de, ao mesmo tempo, poderem especular sobre os preços da Bitcoin, do ouro ou do petróleo. De facto, ambos os tipos de negociação têm os seus riscos individuais. Assim, para um acionista que pretenda deter ações da empresa X para o resto da sua vida, os riscos são diferentes dos de alguém que pretenda manter posições abertas sobre o petróleo durante, por exemplo, 2 ou 5 dias. Além disso, cada sector tem as suas próprias especificações e fatores individuais que determinam o preço de ativos específicos, afetando a oferta e a procura global.

Vamos ver alguns exemplos:

Apple - pode ser o sucesso de um novo produto (novo iPhone, auscultadores VR), resultados financeiros bem sucedidos, mudanças de acionistas, problemas com semicondutores

pode ser o sucesso de um novo produto (novo iPhone, auscultadores VR), resultados financeiros bem sucedidos, mudanças de acionistas, problemas com semicondutores Petróleo - atividade da OPEP+, relatórios de inventário (DoE, API), condições económicas globais

atividade da OPEP+, relatórios de inventário (DoE, API), condições económicas globais Bitcoin - total de bitcoin disponível no mercado (halvings)

total de bitcoin disponível no mercado (halvings) NASDAQ (US100) - atividade institucional, sentimento de risco do mercado, política monetária da Fed,

atividade institucional, sentimento de risco do mercado, política monetária da Fed, EURUSD - força da economia (PIB), balança comercial, política e decisões dos bancos centrais (Fed e BCE), sentimento do consumidor, Índices ISM, PMI, etc.

Ferramentas de seleção para os investimentos

Naturalmente, é mais provável que os investidores utilizem ofertas de ações e ETFs, que podem ser mantidos abertos indefinidamente. Dependendo da escolha do ETF ou da empresa negociada em bolsa, os investidores podem receber dividendos e adquirir o direito de participar nas assembleias de acionistas e nas votações. As ações e os ETFs são adequados para manter posições a longo prazo, devido à ausência de custos de manutenção de posições e à estrutura e especificação destes instrumentos.

Dos milhares de fundos de ações e ETFs, os mais populares são os fundos de Índice como o iShares Core S&P500 UCITS ETF (CSPX.UK) ou os ETFs que dão exposição a metais preciosos como o iShares Physical Gold ETC (IGLN.UK). Entre as centenas de ETFs, também pode encontrar ETFs industriais que oferecem exposição a um sector específico selecionado, como por exemplo: os mercados emergentes ou sector de fabricantes de automóveis.

Os investidores são mais propensos a especular sobre futuros de Índices alavancados (US100, US500, DE30), futuros de petróleo (OIL, OIL.WTI) ou criptomoedas. Os metais preciosos ouro e prata também são populares, bem como outros produtos e matérias-primas como o gás natural, o açúcar e o trigo. A XTB também oferece CFDs de ações com alavancagem, o que dá aos traders a oportunidade de utilizar a alavancagem ao especularem sobre centenas de ações de empresas cotadas na bolsa, como a Amazon, a Microsoft ou a Bayer. Devido ao acesso à alavancagem e ao custo de manutenção de posições (pontos de swap), estes instrumentos são bastante adequados para investimentos a curto prazo.

Pode ler mais sobre negociar com CFDs neste artigo.

Os 5 fundamentos de um trader

Gestão de Risco

O risco é um fator intrínseco à negociação. A mitigação hábil do risco evita perdas e dá ao investidor uma hipótese de preservar os lucros. É impossível estar sempre certo e o mercado, mais cedo ou mais tarde, mostrar-lhe-á que está errado. A chave é: o que é que vai fazer nessa altura? A negociação é dirigida àqueles que estão conscientes do enorme risco de perda de capital que é inerente à especulação e ao mercado. Na XTB, sabemos quais são os riscos em jogo, e é por isso que fornecemos aos clientes dezenas de ferramentas analíticas na plataforma xStation 5, desde ferramentas de análise técnica, a notícias e análise de mercado, e permitimos a utilização de ordens defensivas como stop loss, take profit e trailing stop loss. Os elementos básicos da gestão de risco incluem cortar as perdas antes de começarem a crescer e fechar habilmente as posições lucrativas.

Desenvolvimento do conhecimento

O conhecimento é o oxigénio de qualquer trader. Não se limita a estudar o mercado a partir da análise técnica ou fundamental, mas também a conhecer a natureza e as especificações dos instrumentos que pretende negociar.

Estudo da psicologia

É na psicologia que se baseiam as avaliações de todos os ativos. Porque é de acordo com a perceção das informações recebidas ou das crenças do mercado sobre o futuro que se formam os preços dos instrumentos. O mercado é um lugar exigente. Por vezes, acontece que uma boa informação provocar descidas e uma informação negativa acaba por ser um catalisador de subidas. Para compreender como funciona o pêndulo do mercado de ações, deve-se estudar a psicologia humana e compreendê-la no contexto do ruído da informação.

Determinação

A determinação tem muitas facetas e, no caso da negociação, pode significar estudar gráficos de preços, observar o mercado, adquirir conhecimentos. Sem paixão e empenho, é difícil obter uma vantagem num lugar onde todos querem ter sucesso e ganhar dinheiro. Lembre-se de que está sempre a “jogar contra alguém” do outro lado da negociação, podem ser humanos ou algoritmos criados por humanos.

Controlo das emoções

A base da negociação é o controlo das emoções e a aquisição de uma abordagem instrumental do dinheiro. Ter medo das perdas é difícil para alcançar o sucesso. É por isso que é tão importante despir as decisões da sua tonalidade emocional e manter a cabeça fria, tomando decisões de acordo com a estratégia. A negociação envolve riscos, mas se as emoções estiverem envolvidas, o risco de perdas aumenta. É por isso que é tão importante cuidar da sua própria mente e do seu nível de confiança.

Os 5 instrumentos mais populares

De seguida, listamos cinco exemplos de instrumentos financeiros que são populares entre os investidores e atraem uma avalanche de especulação:

S&P500 (US500) - o maior Índice do mercado de ações do mundo, que consiste nos preços das ações das 500 maiores empresas cotadas nos Estados Unidos. O Índice costumava ser utilizado como uma das principais medidas da saúde das condições económicas globais e dos EUA.

o maior Índice do mercado de ações do mundo, que consiste nos preços das ações das 500 maiores empresas cotadas nos Estados Unidos. O Índice costumava ser utilizado como uma das principais medidas da saúde das condições económicas globais e dos EUA. NASDAQ (US100) - um Índice do mercado de ações que ganhou particular popularidade durante o boom das "dot-com" no início do novo milénio (ano 2000). O Índice lista 100 empresas, um número significativo das quais opera no sector da tecnologia, o que faz com que a sua volatilidade seja normalmente mais elevada do que a do Índice S&P500.

um Índice do mercado de ações que ganhou particular popularidade durante o boom das "dot-com" no início do novo milénio (ano 2000). O Índice lista 100 empresas, um número significativo das quais opera no sector da tecnologia, o que faz com que a sua volatilidade seja normalmente mais elevada do que a do Índice S&P500. PETRÓLEO - o petróleo continua a ser um dos recursos primários do mundo, utilizado principalmente nos transportes. Pode dizer-se que o petróleo continua a ser o pulmão da economia mundial. O instrumento atrai especuladores há décadas e a sua suscetibilidade às decisões da OPEP+ e aos factores externos que influenciam os preços do petróleo torna-o uma ferramenta popular entre os derivados e os produtos de investimento (ETFs e ações petrolíferas)

o petróleo continua a ser um dos recursos primários do mundo, utilizado principalmente nos transportes. Pode dizer-se que o petróleo continua a ser o pulmão da economia mundial. O instrumento atrai especuladores há décadas e a sua suscetibilidade às decisões da OPEP+ e aos factores externos que influenciam os preços do petróleo torna-o uma ferramenta popular entre os derivados e os produtos de investimento (ETFs e ações petrolíferas) EURUSD - o par de moedas mais popular do mundo, que é uma medida da força relativa das economias dos EUA e da Europa (a Zona Euro).

o par de moedas mais popular do mundo, que é uma medida da força relativa das economias dos EUA e da Europa (a Zona Euro). Bitcoin - como uma vitrine da tecnologia blockchain e de todo o sector das criptomoedas, o Bitcoin está a atrair a atenção de especuladores e investidores. Graças aos retornos recorde que as criptomoedas proporcionaram desde a sua criação em 2010, o mercado está a seguir as suas cotações com grande expectativa. A Bitcoin também viveu para ver a sua concorrência crescer em força.

A plataforma xStation5 oferece acesso a mais de 6000 instrumentos, incluindo ações, ETFs e contratos CFD sobre pares cambiais, matérias-primas, criptomoedas, metais preciosos e ETFs/ações alavancadas.

Trading - vantagens e desvantagens

A negociação tem as suas vantagens e desvantagens, que queremos apresentar-lhe. Algumas das vantagens são possíveis graças ao acesso à plataforma de negociação na aplicação móvel xStation. Abaixo pode te acesso às mais importantes.

Riscos e ações defensivas

Gostaríamos de concluir este pequeno artigo com esta secção para enfatizar a importância de limitar e identificar os riscos que decorrem da negociação. A seguir, enumeramos as ferramentas e ações que podem ser utilizadas num processo cujo objetivo é reduzi-lo ao mínimo possível:

Utilizar ordens defensivas automáticas na negociação de CFD (Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop Loss).

Utilizar ordens de venda pendentes automáticas na negociação de ações e ETFs (Sell Stop, Sell Limit)

Poder ler mais sobre este tema neste artigo.

Como trader, estará a tomar decisões que devem ser baseadas em estratégias para serem repetíveis e a sua eficácia mensurável:

Desenvolva algumas regras básicas que não deve quebrar

Cumpra as regras e a estratégia definidas, se tiver uma

Aprenda a controlar as suas emoções, mesmo perante uma perda ou um lucro limitado

Tome notas e analise as suas decisões

Aprenda monitorando os seus próprios erros e decisões correctas

Aceite e controle a ganância e o medo

A redução indireta do risco também deve fazer parte das suas ações. A aquisição de conhecimentos pode aumentar significativamente a sua confiança "saudável" e tornar a negociação mais eficaz:

Estudar a análise técnica e fundamental

Adquirir conhecimentos sobre os activos em que está a operar

Identificar as informações mais importantes do mercado

Ativar o processo de causa-efeito e transferi-lo para o cenário de mercado

