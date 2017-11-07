Definição de CFD

Nesta página, irá descobrir o essencial sobre CFDs (Contratos por Diferença): o que são, como funcionam e em que mercados podem ser negociados. Dar-lhe-emos a conhecer um exemplo prático de negociação para que compreenda o papel da alavancagem e perceba quais são as principais vantagens e riscos destes instrumentos financeiros.

O que são CFDs e como funcionam A sigla “CFD” significa “contract for differences” (em português, “contrato por diferença”);

Um CFD permite-lhe entrar numa posição sobre o valor de um mercado ou instrumento financeiro (e.g. títulos, commodities, câmbios ou índices de ações), apostando na sua subida ou descida a curto, médio e longo prazo;

Se acredita que o preço de um mercado irá subir, caso compre ou entre em posição longa, poderá lucrar com cada aumento que o preço vier a sofrer;

Se, pelo contrário, acreditar que o preço de um ativo irá descer, caso venda ou entre em posição curta, lucrará também com cada queda no preço. Todavia, se os preços se deslocarem contra si, incorrerá em perdas;

Quando investe num CFD, não se torna proprietário do ativo subjacente – apenas está a especular sobre o movimento do seu preço. Assim sendo, não há lugar ao pagamento de custos decorrentes da negociação física, tais como o Imposto de Selo do Reino Unido (“UK Stamp Duty”);

Os CFDs são produtos alavancados, o que significa que apenas lhe é exigido um pequeno depósito inicial de forma a obter uma muito maior exposição ao mercado. Exemplo prático de negociação com CFDs Vamos imaginar que, acreditando que o índice UK100 (com base no índice FTSE 100) irá subir graças a dados positivos em relação aos lucros das empresas no Reino Unido, pretende entrar na negociação para tirar partido de qualquer movimento ascendente dos preços. Concretamente, suponhamos que entra na nossa multi-premiada plataforma xStation 5 e observa que a cotação do índice UK100 é de 6650 pontos. A transacção Admitamos que decide entrar numa posição longa e comprar 1 lote do índice UK100 no nível de 6650 pontos. Para um volume de transacção de 1 lote e por cada subida em 1 pip do UK100 acima de 6650, obterá um lucro de £10. O resultado Se a sua previsão se verificar e o índice UK100 alcançar a cotação de 6700 (um aumento de 50 pip) e decidir fechar a transação, obterá um lucro de £500 (50 pip x £10). Naturalmente, se a cotação do UK100 cair para 6600, então terá registado um prejuízo de £500. Em que mercados posso negociar com CFDs? A XTB disponibiliza CFDs para mais de 1500 mercados globais e numerosas classes de ativos. É possível recorrer à alavancagem em todos e tirar partido de preços em subida ou em queda. Consulte os nossos mercados de: Câmbio (Forex);

Índices;

CFDs de ações;

Matérias-primas (commodities);

ETFs (Exchange-Traded Funds). O que é a alavancagem nos CFDs? Em relação à alavancagem, é importante ter presente que, embora esta possa amplificar os seus lucros, pode também, de forma análoga, aumentar os seus prejuízos. Assim, se os preços se deslocarem numa direção contrária à que previu, as suas perdas poderão exceder o depósito inicial. Por esta razão, é importante aprender a fazer a sua gestão de risco. Descubra mais sobre CFDs e sobre a negociação dos mesmos. Pronto para começar a negociar CFDs com a XTB? Negociar CFDs pode ser uma forma versátil de aceder a diferentes mercados globais, mas exige conhecimento e uma boa gestão de risco. Na XTB, encontra todas as ferramentas necessárias para aprender e praticar, da plataforma xStation 5 à possibilidade de experimentar negociar CFDs numa conta demo antes de avançar para uma conta real. Explore os mais de 1500 mercados disponíveis na XTB, aprofunde os seus conhecimentos na Academia de Formação XTB e dê o próximo passo na sua jornada de investimento com confiança.

