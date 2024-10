Tempo estimado de leitura: 17 minuto(s)

A negociação de CFDs está a crescer em popularidade e abre oportunidades de investimentos adicionais em tempos de grande volatilidade. Veja o que é a negociação de CFD e como começar a negociar.

A volatilidade dos mercados financeiros atraiu investidores durante centenas de anos, proporcionando oportunidades de investimento com os riscos associados. Hoje, porém, o mercado é muito mais dinâmico, volátil e rápido do que costumava ser, graças ao desenvolvimento da tecnologia, à rápida circulação da informação e ao acesso à Internet. Isto tornou a negociação de CFDs - Contracts for Difference - cada vez mais popular.

Com os CFDs, o investidor não é na realidade proprietário do instrumento e, portanto, não é responsável por tudo o que envolve o mesmo. Por exemplo, é possível especular sobre o preço do petróleo, cobre ou ouro sem possuir qualquer mercadoria física e sem esperar pela sua entrega. Graças ao desenvolvimento da tecnologia, as pessoas podem começar a negociar CFDs a partir de qualquer parte do mundo. Além disso, a negociação de Contratos por Diferença é também conhecida pela "venda a descoberto", o que dá a oportunidade de ganhar dinheiro com a queda dos preços. A negociação de CFDs evoluiu e hoje pode ser utilizada em forex, índices de acionistas, matérias-primas, metais preciosos, ações e mesmo criptomoedas. Estes investimentos envolvem o uso de alavancagem para aumentar a relação Risco/Recompensa.

Este método de investimento traz consigo enormes oportunidades e riscos que não podem ser subestimados. Neste artigo vamos olhar mais de perto e tentar responder às perguntas: quais são os prós e os contras e, mais importante ainda, como começar a negociar CFDs?

O que é e como funciona a negociação de CFDs

CFD significa "Contract for Difference" (Contrato por Diferença). Significa que não se torna proprietário do instrumento que está a negociar (ação da empresa, índice ou matéria-prima, etc.), mas sim um contrato por diferença. Quando negoceia CFDs, está apenas a especular sobre o movimento do preço, que pode naturalmente subir ou descer. A sua tarefa como investidor é prever o movimento futuro do preço do instrumento sobre o qual está a especular.

No caso de CFDs sobre ações, a alavancagem permitir-lhe-á comprar mais ações do que seria capaz de comprar em ações reais. Neste caso, os seus lucros ou perdas serão também multiplicados em conformidade.

Por exemplo, vamos usar as ações Tesla, que nesta altura está a negociar a $1000. Com $1000 na sua conta de corretagem, só poderá comprar 1 ação da empresa neste momento.

Quando negoceia CFDs sobre ações, tirará partido da alavancagem 1:5 que lhe é atribuída. Isto significa que, para abrir uma posição sobre ações da Tesla, necessitará de 20% do valor da posição em margem. Assim, a abertura de uma posição de $1000 custar-lhe-á apenas $200. Por outro lado, se abrir uma posição por $1000, o valor do contrato será de $5000, pelo que comprará 5 contratos de CFDs sobre ações. Se o preço da ação subir, beneficiará muito mais do que se fosse uma ação real e vice-versa, se o preço da ação descer, a perda será maior.

Devido ao facto de estar a negociar um contrato por diferença, também pode apostar na descida do preço da ação se achar que está sobrevalorizada ou se esperar uma descida repentina do seu preço. O mercado é caracterizado por uma elevada volatilidade e os preços dos instrumentos sobem e descem constantemente. Pode entrar numa tal negociação utilizando o botão SELL. É o oposto de uma posição COMPRAR onde se aposta na subida dos preços. Aprenderá mais sobre a venda a descoberto mais tarde neste artigo.

Este caso ilustra de uma boa maneira as oportunidades e riscos envolvidos na negociação de CFD. Graças à alavancagem é possível obter grandes lucros com um nível muito inferior de compromisso de capital, mas deve estar sempre ciente dos riscos de perdas também mais elevadas associadas a esta forma de negociação.

Para negociar CFDs de forma astuta e procurar vantagem no mercado, precisará de uma plataforma de negociação fiável, rápida e intuitiva, que permita a utilização dos seus conhecimentos. Na xStation encontrará muitos indicadores técnicos e análises de mercado para facilitar a sua tomada de decisão, como também as notícias do momento e cursos formativos.

Para informações mais detalhadas sobre negociação com alavancagem, leia este artigo.

O que é a venda a descoberto (short-selling)?

As vendas a descoberto estão a colocar posições sobre a queda dos preços. Com esta posição pode-se ganhar dinheiro quando os preços dos instrumentos descem. Normalmente, os comerciantes perdem dinheiro quando os preços caem. No entanto, a negociação de CFD permite-lhe negociar em todas as condições, mesmo perante a queda dos preços, mas é preciso lembrar - o risco é sempre muito elevado e os preços podem sempre subir.

A palavra 'short sell' tem a sua origem no comportamento dos preços. As quedas são normalmente mais dinâmicas e duram muito menos do que o 'movimento ascendente' também conhecido como bull market. Pode-se ver como os preços e índices das empresas americanas se comportaram em 2008 face à falência da Lehmnan Brothers ou em Março de 2020 durante o crash do COVID-19.

Graças à possibilidade de "venda a descoberto", Michael Burry, o atual proprietário do hedge fund Scion, que criticou o sistema de crédito americano, fez uma fortuna no pânico de Wall Street de 2008. Esta história é retratada no filme 'The Big Short'.

Se quiser tentar ganhar dinheiro com quedas bruscas e drásticas de preços, pode utilizar não só a venda a descoberto, mas também o índice VIX, chamado "índice do medo". Este índice acompanha a volatilidade do índice S&P 500 e a volatilidade aumenta quando o sentimento do investidor diminui e o pânico se instala levando à venda de ativos de forma rápida. Quando a volatilidade projetada do índice S&P 500 aumenta, o índice VIX também aumenta. Assim, no caso do índice VIX é o contrário, se estiver à espera de um pânico – coloca uma posição COMPRAR dando-lhe exposição a um índice em ascensão. Alternativamente, pode então colocar uma posição sobre um índice VIX em queda quando pensa que o pânico acabou e os preços podem lentamente começar a subir novamente.

Pode ler mais sobre o índice VIX neste artigo.

Venda a descoberto na plataforma xStation5

Abre-se uma posição curta na plataforma, da mesma forma que uma posição longa. Em vez de clicar no botão verde COMPRAR, seleciona o botão vermelho VENDER.

Posição para subida de preços 'posição longa' botão verde COMPRAR

Posição para queda de preços 'posição curta' botão vermelho SELL

Ordens defensivas SL e TP

Ao negociar instrumentos de CFD, é necessário ter em conta uma alta volatilidade do preço e o resultado da posição. Ao analisar o gráfico e a situação em mudança, alguns investidores decidem utilizar ordens defensivas automáticas para que não tenham de seguir o gráfico a toda a hora.

Stop Loss

Como o nome sugere, uma ordem Stop Loss pode proteger contra o aumento das perdas, a posição será fechada automaticamente quando o preço move-se em direção oposta ao da sua posição, minimizando as perdas. Outro tipo de ordem de stop loss é uma ordem de trailling stop loss, que acompanha o preço de um instrumento a uma distância definida por si. A utilização de uma ordem de stop loss móvel pode permitir-lhe manter uma posição durante um período de tempo mais longo, maximizando os seus lucros e limitando o risco decorrente de um movimento brusco do preço.

Take profit

Uma ordem de Take Profit, por outro lado, permite-lhe fechar automaticamente uma posição lucrativa a um nível de preços que considere apropriado. O nível de fecho pode basear-se, por exemplo, na análise técnica que disponibilizará na xStation5 ou na sua própria análise da situação do mercado.

Pode encontrar mais informações sobre ordens defensivas juntamente com as instruções para as definir aqui <link> e na plataforma xStation5, no separador 'Educação', onde apresentamos vídeos formativos.

Alavancagem Financeira

O uso de alavancagem traz consigo tanto a oportunidade de abrir uma grande posição com uma pequena quantidade de capital empregada com uma maior rentabilidade e risco.

Ao negociar instrumentos de CFD, o montante que se investe para abrir uma posição é chamado de margem. O montante necessário para abrir uma posição depende do instrumento que está a negociar e da alavancagem que lhe é atribuída. Utilizemos um exemplo.

Se abrir uma posição mínima de 0,01 lote (1 lote equivale a 100.000 unidades da moeda base) no par de moedas EURUSD, precisará de aproximadamente EUR 33, porque a alavancagem disponível no par EURUSD é 1:30, o que significa que para abrir uma posição precisaria de 3,33% do valor nominal da margem. Assim, abriria uma posição de 1000 EUR (0,01 x 100.000) sobre uma margem de 33 EUR.

É também importante que se familiarize com os termos Saldo, Capital (valor da conta) Margem Livre, e mais importante Nível de Margem.

O saldo da conta muda apenas quando se deposita, retira, fecha ou abre uma posição.

Balanço é o montante no seu saldo mais o resultado actual nas suas posições abertas.

A margem é a soma das suas margens - o montante total levado para posições abertas em CFDs.

Margem Livre é o montante que ainda pode utilizar para abrir novas operações.

O Nível de Margem é um indicador que conta a % da sua margem. A fórmula é:

Assim, se o seu Património for 3300 EUR e a margem numa posição CFD for 33 EUR, o seu Nível de Margem será 1000%.

No entanto, se o valor da sua conta for 35 EUR e a margem for 33 EUR o seu nível de margem será quase 106% (35 / 33 x 100 % = 106)

Se numa posição CFD aberta tiver registado um prejuízo de 18 EUR, o valor da sua conta é de apenas 17 EUR. Neste caso, o seu nível de margem será apenas de cerca de 51,5%, o que significa que é acionado um mecanismo automático de defesa Margin Stop (Stop Out), no qual fechará a sua posição a fim de impedir novas perdas se o seu nível de margem cair abaixo dos 50%.

A existência do mecanismo é um requisito legal e resulta dos regulamentos a que estamos sujeitos, tal como regulamentados por instituições financeiras como a ESMA, FCA e CMVM.

Se o nível da margem descer abaixo dos 80%, enviar-lhe-emos um aviso de Chamada de Margem, o que significa que o seu nível de margem caiu para níveis perigosos e pode resultar no encerramento da sua posição.

Se desejar manter as suas posições CFD abertas enquanto o Nível de Margem está a cair, pode simplesmente depositar fundos na sua conta, o que fará com que o Capital (valor da conta) aumente e o Nível de Margem aumente. A informação sobre o nível atual de % Nível de Margem é exibida na plataforma, pelo que não tem de fazer cálculos por si próprio.

Pode ler mais sobre o mecanismo de chamada de margem neste artigo.

Melhor plataforma de negociação de CFD

As plataformas de negociação de CFD são terminais onde podem ser feitas transações que envolvem a compra ou venda de múltiplos ativos como índices, ETFs, criptomoedas, ações ou matérias-primas. Na XTB compreendemos realmente o dinamismo do mercado, por isso fornecemos uma plataforma xStation moderna e fiável em 3 versões diferentes:

Versões disponíveis da plataforma xStation 5:

Em formato desktop instalada no computador

De uma forma apresentada num navegador web

Sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis

Na nossa plataforma encontrará a possibilidade de negociar CFDs sobre milhares de diferentes instrumentos, encontrando exposição a, entre outros: todos os principais índices, metais preciosos, matérias-primas, ETFs, criptomoedas, e ações de milhares de empresas cotadas nos mercados financeiros globais.

Pensa que o preço da Bitcoin cairá para 100$? Pode apostar nele, negociando com uma posição de venda "curta" de CFD sobre o preço da Bitcoin. Ou talvez pensa que a Bitcoin valerá 100.000$ num futuro próximo? Pode verificá-lo negociando CFD sobre a Bitcoin, entrando na posição 'comprada' - posição de compra.

Conta de demonstração grátis

Compreendemos que, para um investidor novato ou alguém que ainda não está familiarizado com a nossa plataforma, pode querer testá-la primeiro. É por isso que disponibilizamos uma conta DEMO gratuita.

Todos podem conhecer a interface, a operação e os vídeos educativos que irão acelerar o ritmo de aprendizagem. Poderá também ajustar o depósito na sua conta DEMO você mesmo. A qualquer momento, poderá optar por uma conversão gratuita para a plataforma real e utilizar a conta gratuita. Aqui encontrará acesso a centenas de mercados financeiros, cotações em tempo real e poderá começar a investir e negociar CFDs.

Acesso instantâneo a notícias e análises de mercado

Todos os dias, na plataforma xStation, o nosso departamento de analistas de mercados financeiros fornece aos nossos Clientes as mais recentes informações e análises de mercado no separador 'Notícias'. Com acesso a novas informações e material analítico, poderá tornar a sua negociação melhor e acompanhar as notícias mais quentes do mercado.

Indicadores de Análise Técnica

Com acesso a centenas de indicadores para o ajudar a analisar o gráfico de preços, poderá estudar por si próprio as reações dos preços e encontrar o momento certo para iniciar a negociação de CFD através da compra ou 'venda a descoberto'.

Assistência profissional

Os nossos gestores de conta poderão oferecer-lhe assistência profissional via chat, telefone e e-mail 5 dias por semana com informações sobre a situação da sua conta e os seus negócios. Além disso, receberá o contacto do seu gestor de conta de corretagem pessoal, ao qual poderá responder a quaisquer perguntas.

Milhares de instrumentos

Para ir ao encontro das expectativas dos nossos clientes, fornecemos a negociação de CFD em tempo real. Os nossos departamentos de Trading e IT trabalham para melhorar a nossa plataforma, publicando novas atualizações e garantindo o seu tempo de funcionamento, liquidez e segurança.

Para mais informações sobre as características da nossa plataforma, leia este artigo.

Instrumentos em CFD

Cada instrumento tem características individuais e está sujeito a flutuações influenciadas por vários fatores macroeconómicos, políticos ou industriais. Portanto, a fim de o ajudar a compreender melhor as especificidades dos instrumentos que vai começar a negociar, preparámos artigos para si que pode encontrar na nossa nova plataforma educacional. O conhecimento pode dar-lhe uma vantagem, e a 'compreensão' das flutuações de preços pode tornar a sua negociação melhor.

O US100, que acompanha os futuros do índice NASDAQ, é influenciado pelo sentimento do investidor em relação às empresas tecnológicas e ao desempenho financeiro das maiores empresas do índice, tais como a Apple e a Microsoft, entre outras.

O mercado do ouro, por outro lado, é influenciado por outros fatores específicos que provocam a subida dos preços do metal, muitas vezes quando os investidores se sentem nervosos com as mudanças na política mundial.

As empresas mineiras de urânio são influenciadas pela procura das centrais nucleares e pela mudança de atitudes do governo em relação à energia nuclear.

O trading de CFDs faz com que tudo 'aconteça mais rapidamente', o resultado de uma posição muda mais rapidamente e é possível ver grandes lucros e perdas a desenrolarem-se muito rápido. É por isso que recomendamos que se familiarize com a nossa oferta e com a plataforma xStation 5, a fim de testar as oportunidades que oferecemos.

A cada instrumento é atribuída uma quantidade fixa de alavancagem disponível, que não pode ser alterada por si próprio. Informação básica adicional sobre cada um deles pode ser encontrada na nossa plataforma xStation, no separador 'informação sobre instrumentos'.

Pode, evidentemente, candidatar-se ao estatuto de cliente profissional, caso em que a alavancagem máxima disponível será alterada. Para este efeito, poderá também contactar-nos, o departamento comercial dar-lhe-á informações precisas sobre a documentação a este respeito. Uma descrição detalhada dos requisitos está disponível aqui.

Antes de começar a negociar na nossa plataforma, a lista de instrumentos disponíveis para negociação de CFDs, juntamente com mais informações, pode também ser encontrada aqui.

Prós e contras

É claro que a negociação de CFD como qualquer outra forma de investimento de capital tem as suas vantagens e desvantagens específicas. A identificação exata de qual é uma desvantagem e qual é uma vantagem é uma questão individual, porque alguns investidores gostam da elevada volatilidade e das oportunidades que a acompanham, enquanto outros podem não se sentir confortáveis com este tipo de risco.

Como começar a negociar CFDs em 11 passos

1. Visite o nosso website em xtb.pt e registe-se.

2. Preencha o formulário de abertura de conta e submeta os documentos necessários.

3. No espaço de 1-2 dias deverá ter a sua conta de negociação aberta e pronta para negociar CFDs desde que todos os requisitos sejam completados com sucesso. Nós iremos verificar a sua experiência, o apetite por risco e o seu conhecimento.

4. Faça login na xStation5 a partir do website xtb.pt -> login -> Plataforma xStation

5. Na plataforma na secção de trading -> Janela de Mercado - vai encontrar milhares de ativos que pode negociar.

6. Procure instrumentos simples em que esteja interessado, escrevendo apenas o nome, por exemplo, GOLD ou OIL

7. No momento que procurar o instrumento, vai encontrar no seu lado esquerdo. Nessa janela vai ter a opção de abrir o gráfico, ler a informação sobre o instrumento, a alavancagem e poderá fazer a transação.

8. Providenciamos um cálculo avançado quando abre o ticket da posição, onde pode verificar os ganhos potenciais, as perdas, o swap diário, etc. Não terá que se preocupar com os cálculos!

9. Clicando no botão BUY ou SELL executará a sua posição. Já sabe que BUY significa “apostar” na subida e SELL significa “apostar” na queda.

10. Posteriormente consegue ver a sua posição na secção em baixo das posições abertas , nesta aba também pode fechar a sua posição clicando no “X” ou modificá-la, entre outras funções.

11. Quando clica em fechar a posição, os fundos serão automaticamente adicionados ao seu balanço onde podem ser levantados ou continuar com as suas operações de trading.

Horário de negociação

A negociação de CFDs está disponível quando o instrumento subjacente está disponível para negociação e as cotações estão em curso. No caso de ações, a negociação está aberta quando as bolsas estão abertas, as cotações terminam em momentos fixos e conhecidos.

No caso de instrumentos tais como futuros sobre índices ou futuros sobre matérias-primas, o horário de abertura depende da liquidez e do horário de negociação do instrumento subjacente cotado por exemplo na CME.

Os horários detalhados das sessões de negociação de determinados instrumentos estão especificados na nossa plataforma xStation5. Ao ir para o separador Janela de Mercado -> Procurar-> Nome do instrumento -> Irá exibir o botão circulado “i” com a informação do ativo. -> Depois de clicar nele, consegue ver a hora exata em que as cotações estão disponíveis.

Por exemplo, para prata e ouro, o horário de abertura é de 00:00 - 23:00 de segunda a sexta-feira

Para criptomoedas, a negociação está aberta 7 dias por semana com uma pausa na noite de sexta-feira a sábado das 22:00 às 04:00.

Para os índices americanos, por outro lado, a negociação está aberta de segunda a sexta-feira das 00:05 às 22:15 e das 22:30 às 23:00.

Pode encontrar as informações atualizadas sobre alterações no horário de negociação devido a feriados, encerramento de bolsas ou suspensão de negociação no instrumento subjacente com antecedência na secção Notícias da empresa, disponível aqui para consulta.