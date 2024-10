Ações Fracionadas - um investimento revolucionário na XTB

Tempo estimado de leitura: 12 minuto(s)

Tendo em consideração as estratégias diversificadas e de elevada procura dos nossos clientes, oferecemos a oportunidade de comprar Ações Fracionadas. O mercado de ações continua a ser o rei de todos os mercados financeiros - com os fundos de investimento e as empresas a atraírem mais ou menos atenção dos investidores, dependendo do ciclo do mercado. No entanto, independentemente das circunstâncias do mercado, estamos concentrados em fornecer aos Clientes serviços profissionais, especializados e completos. Isto reflecte-se nas Ações Fracionadas - o novo produto XTB, disponível para investir.

O departamento de TI, em cooperação com todas as unidades da empresa, trabalhou durante muito tempo para implementar a possibilidade de investimento em Ações Fracionadas para satisfazer as necessidades dos investidores que utilizam a plataforma de investimento da XTB. A partir de agora, cada um dos Clientes da XTB pode efetuar investimentos sem estar limitado pelo preço das ações ou dos ETFs (exchange traded funds). Também a negociação por um montante tornará o investimento numa empresa na bolsa mais fácil e intuitivo. E por menos dinheiro. Neste artigo, vai ficar a saber o que são as Ações Fracionadas, como funciona este instrumento e o que vai mudar na oferta XTB.

O que são Ações Fracionadas?

As Ações Fracionadas são um produto sem comissões da XTB (até 100k EUR de volume de negociação mensal da conta) na nossa plataforma de investimento que se refere a um direito fiduciário a uma parte de uma ação de uma determinada empresa. Para finalizar o processo de compra de uma Acção Fracionada, a XTB compra uma ação completa, atribui o valor da parte correspondente ao cliente e retém o restante para futuras transacções na sua conta de corretagem. O investimento em Ações Fracionadas da XTB não tem qualquer ligação com derivados ou CFDs, e é um produto baseado nas ações padrão da bolsa de valores. Quando os Clientes XTB negoceiam em ações, eles são os proprietários das ações da empresa. No caso das Ações Fracionadas, a situação é diferente.

As Ações Fracionadas representam um direito fiduciário a uma fracção das ações ou unidades dos ETFs oferecidos pela XTB. Este direito fiduciário a uma fracção de uma ação significa que o titular de Ações Fracionadas apenas tem direito aos benefícios económicos que resultam directamente de um investimento numa fração de uma acção. É a XTB que detém as ações relevantes, um direito fiduciário a uma fracção da qual o cliente tem direito. Assim, a negociação de Ações Fracionadas não é exatamente a mesma coisa que comprar a propriedade de uma fração de ações.

Ações Fracionadas - será uma nova oportunidade de investimento?

Apresentaremos aqui que tipo de oportunidades são oferecidas pelo investimento em Ações Fracionadas.

Poderá investir em frações apesar de o montante do investimento ser inferior

Possibilidade de investir por um montante definido com precisão

A negociação de Ações Fracionadas por montante pode ser mais fácil e tornar a carteira mais fácil de gerir

Forma mais simples de criar uma carteira diversificada

Possibilidade de investir em Ações Fracionadas apesar do preço elevado da ação subjacente

Muitos investidores que adquirem acções para as suas contas de investimento tinham anteriormente um problema com as decisões de investimento quando faziam compras. Por exemplo, se as acções de uma empresa custassem $100, e o cliente depositasse um montante de $150 na conta, o Cliente poderia comprar apenas 1 cção. Agora, todos os Clientes XTB podem usar o produto de Ações Fracionadas, permitindo-lhes comprar Ações Fracionadas diretamente na XTB. Na situação descrita acima, o investidor terá a oportunidade de comprar 1 ação por $100 e adquirir Ações Fracionárias por $50 - o produto XTB.

O produto de Ações Fracionadas é o suporte e a resposta para as diferentes preferências dos nossos Clientes - investidores e traders que procuram a máxima eficiência na alocação de fundos. Graças às Ações Frccionadas, na XTB poderá investir, por exemplo, em:

0,25 Ações Fracionadas da Tesla (TSLA.US)

0,82 Ações Fracionadas da Pfizer (PFE.US)

0,11 Ações Fracionadas da Volkswagen (VOW1.DE)

0,4 Ações Fracionadas da NorthShore Global Uranium Trust (URNM.US)

0,50 Ações Fracionadas do SPDR S&P 500 Trust ETF CFD (SPY.US)

Como é que funciona?

Uma vez que o produto de Ações Fracionadas é novo na oferta da XTB, a sua especificação requer uma explicação minuciosa. Cada Cliente que investe em Ações Fracionadas recebe um direito fiduciário a uma parte da ação, que ele detém na sua própria conta na XTB. Ele pode vender e comprar o produto. Ele também retém os direitos económicos, embora a segunda parte na transação e formalmente o proprietário das unidades de Ações Fracionadas seja a XTB. Por outras palavras, nesta situação específica, o investidor não possui ações propriamente ditas.

O novo produto torna mais fácil para os clientes investir por menos dinheiro e permite-lhes investir em frações de ações de empresas individuais. Simultaneamente, é claro (como sempre) que envolve risco de mercado e de taxa de câmbio (se os investimentos forem efetuados em moeda diferente daquela em que está a conta do cliente).

Quando o cliente acumula Ações Fracionadas até que o número total de ações seja igual ou superior a 1 (por exemplo, 0,32, 0,28 e 0,41) - ele tornar-se-á o proprietário da ação total. Qualquer excesso corresponderá a Ações Fracionadas;

O investimento no direito fiduciário a uma parte das ações permite-lhe adquirir direitos fiduciários a frações de ações, mas não é equivalente à compra de ações efetivas de empresas ou ETFs. Nestes casos, o número mínimo de ações é sempre 1.

As Ações Fracionadas não podem ser transferidas para entidades terceiras e só podem ser vendidas na XTB. Também não é permitido vender uma Ação Fracionada a qualquer outro cliente ou instituição financeira. É a XTB que é o seu detentor legal e o segundo lado da transação de Acções Fracionadas.

Ações Fracionadas e ETFs

A possibilidade de comprar ações fracionadas não torna - de facto - uma ação mais barata, mas pode ajudar a investir em empresas com preços de ações elevados. Pode haver muitas razões para isto, desde a simples razão de existir um número relativamente pequeno de ações emitidas em relação à capitalização do mercado, até razões muito mais amplas como o sentimento do mercado ou expectativas de ganhos futuros. Na XTB, compreendemos que todos os clientes gostariam de investir exatamente a quantidade de dinheiro que querem atribuir ao objectivo escolhido, sem terem de ser limitados pelo preço das ações da empresa subjacente.

É verdade que várias empresas cotadas introduzem ações de diferentes séries, entre outras coisas, reduzindo o preço de entrada das ações para os accionistas. O fundo de investimento de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, entre outros, decidiu adoptar esta medida, com a sua acção principal, a Classe A (BRKA.US) a custar cerca de 479 000 dólares, e as acções da Classe B (BRKB.US) disponíveis a partir de 316 dólares (dados de 9 de Maio de 2023).

No entanto, algumas empresas continuam a ter ações relativamente caras, incluindo a Regeneron (REGN.US), a Northrop Grumman (NOC.US) e a TransDigm (TDG.US). Graças à compra de ações fraccionadas, os clientes da XTB poderão sempre investir exatamente o montante que desejarem nas ações em que estão interessados. A oferta aplica-se igualmente a ETFs, tais como os ETF iShares que acompanham os preços dos mercados emergentes (EIMI.UK) ou de metais preciosos como a prata e o ouro (ISLN.UK) ou (IGLN.UK), ou os fundos de índice Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.UK).

Prós e contras de investir em ações

Como qualquer instrumento, as ações fracionadas têm vantagens e desvantagens específicas. Estas são as 7 principais vantagens e desvantagens:

Vantagens de investir em ações fracionadas

De acordo com a Teoria Moderna da Diversificação de Portfólio de Harry Markowitz, o número ideal de empresas diferentes em um portfólio de investimentos é cerca de 35. Se o investidor desejar investir o seu capital em empresas de setores diferentes, como novas tecnologias, cuidados de saúde, finanças ou indústria do petróleo, isso geralmente envolverá um grande desembolso financeiro.

A decisão de introduzir a opção de comprar ações fracionadas diretamente na plataforma de investimento da XTB é uma mais valia para investidores que pretendem investir pouco capital no início O cliente determina o nível de investimento financeiro sem compromisso e, com base nas suas circunstâncias pessoais, pode escolher as suas empresas favoritas e investir também utilizando ações fracionadas.

Isso também beneficiará os clientes que pretendiam investir em ações de alto valor, em que o preço elevado pode tê-los impedido de comprar uma única ação. A nossa campanha também é um passo em direção aos clientes que desejam investir um valor exato, sem necessariamente concordar com o número e o valor total das ações que o mercado oferece.

Na prática, isso significa que, nas condições atuais, os clientes poderão investir na empresa sem comprar a totalidade da ação, comprando assim uma fração. Os investidores poderão, por exemplo, comprar 0,5 Ações Fracionadas ou quaisquer valores fracionados mais altos/baixos, como 2,63 ou 10,97 ações. Dito isto, vale a pena ressaltar que as Ações Fracionadas referem-se apenas a uma parte fracionada da posição total. Se um investidor possui, por exemplo, 22,98 ações, isso significa que ele tem 22 ações inteiras e 0,98 Ações Fracionadas.

Como investir em partes da ação?

A compra e venda de Ações Fracionadas é simples e intuitiva. Na plataforma da XTB, através da janela de negociação, os clientes da XTB escolherão de forma independente quanto desejam investir, e o sistema ajustará a quantidade proporcional de ações e/ou Ações Fracionadas. As variações no gráfico aparecem tanto na versão para desktop quanto na versão para dispositivos móveis.

Janela para realizar uma operação no mercado através da plataforma móvel da XTB:

Fonte: Plataforma da XTB

Ações fracionadas e quantidade para a negociação

A diferença entre estes conceitos está relacionada com a forma como as ordens são colocadas. No caso das Ações Fracionadas, regulamos o volume (número de ações e, eventualmente, também Ações Fracionadas, por exemplo, 1,5). Enquanto na vertente do trading, definimos a quantia de fundos que queremos alocar para o investimento, por exemplo, 3000 EUR ou USD ou até mesmo PLN. O sistema calcula tudo automaticamente. No caso do gráfico abaixo (à direita), o cliente comprará 4 ações e 0,47 Ações Fracionadas (volume 4,47) por 3000 PLN.

Dividendos

O titular de Acções Fraccionadas tem direito aos dividendos na proporção do valor da fração de cada ação, mas o estatuto de accionista é detido pela XTB. Assim, em virtude dos dividendos, a XTB pagará os montantes de dividendos atribuíveis às participações de cada Cliente.

No caso de um novo produto na XTB, a XTB é o único accionista e as Ações Fracionadas baseiam-se numa lei fiduciária. No entanto, é claro que os titulares das Ações Fracionárias receberão um montante proporcional de dividendos às suas participações.

No entanto, os direitos clássicos dos acionistas resultantes da propriedade de uma empresa não estarão disponíveis para os titulares de ações fracionadas, isto devido ao estatuto de acionista da XTB. Assim, a participação em votações, assembleias gerais de accionistas ou outras ações da empresa não serão possíveis sem que detenha pelo menos uma 1 acção. No entanto, se adquirir mais do que 1 ação de uma determinada empresa, passará a ter 1 ação regular. Neste caso, o resto da sua participação será eventualmente uma ação fraccionada.

Os dividendos serão calculados e creditados na conta de investimento dos clientes proporcionalmente ao tamanho das posições, incluindo as ações fraccionadas. As regras contabilísticas mantêm-se normais (T+2), de acordo com o princípio FIFO (First In First Out). Isto significa que os compradores não se tornam titulares efetivos dos votos numa empresa até 2 dias de bolsa após a sua compra. Lembre-se que, para ter direito a dividendos, tem de ser accionista durante a "ex-dividend date". Esta data é sempre fixada pela empresa que paga os dividendos. Os dividendos são pagos na "data de pagamento".

Negociar por montante

Até agora, os clientes da XTB definiam parâmetros para a quantidade de ações (volume) durante o investimento em ações e ETFs. Também utilizavam calculadoras incorporadas na plataforma xStation para definir os parâmetros exatos da ordem de modo a corresponder aos fundos que tinham na conta. Se, no final, a ordem não correspondesse exatamente ao que o cliente pretendia, este tinha de a modificar e utilizar novamente a calculadora para verificar se os ajustes eram suficientes.

A alteração da forma das ações fracionadas permite definir o montante da ordem desejada sem mais ajustes, antes de efetuar qualquer transação. Ao mesmo tempo, os investidores continuarão a ter a possibilidade de escolher entre o método antigo e o novo. Ao alternar entre a janela de negociação por "montante" ou por "volume" na plataforma da xStation. No caso da negociação por montante, a abertura de uma transação exigirá apenas os seguintes passos por parte do investidor:

Depositar fundos na conta de negociação da XTB

Procurar as ações da empresa específica

Determinar o montante para comprar ou

Pressionar o botão Comprar/Vender

Clicar em "Confirmar" na janela de confirmação

Confirmação e fecho da posição

Se for necessário arredondar o montante da ordem, a informação apropriada aparecerá na confirmação da transação ao colocar a ordem. Também haverá informações sobre o montante final do investimento, incluindo quaisquer custos adicionais. A venda e a venda parcial através da indicação do montante também serão possíveis, nas mesmas condições acima mencionadas.

Exemplo

Apenas para efeitos de demonstração, tomemos o caso de um cliente que tenha uma conta em EUR e cujo volume de negócios seja inferior a 100 000 EUR / mês. A taxa EUR/USD na altura da execução da ordem é de 1,0000.

O cliente pretende investir em ações da Apple (AAPL.US) no valor de 500 EUR.

O preço das ações AAPL.US no momento em que a ordem é colocada é de 200 USD.

Este cliente receberá 2 ações da Apple e 0,5 de ações fracionadas.

Do ponto de vista do investidor, o procedimento será: