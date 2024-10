Como investir em CFDs de Forex

O mercado cambial, também conhecido como Forex (FX), é de grande importância para a economia global. Não só tem impacto nos mercados financeiros, como também é crucial para a economia real. Portanto, vale a pena ter em mente que mesmo os investidores que não investem no mercado cambial fazem, de certa forma, parte dele.

O mercado cambial, também conhecido como Forex (FX), é de grande importância para a economia global. Não só tem impacto nos mercados financeiros, como também é crucial para a economia real. Portanto, vale a pena ter em mente que mesmo os investidores que não investem no mercado cambial fazem, de certa forma, parte dele. Isto porque as moedas são utilizadas para realizar todas as transações em diferentes mercados. Por exemplo, se os investidores quiserem comprar ações, compram-nas por uma dada moeda (por exemplo, USD), mas se os investidores quiserem comprar ouro, também precisam de recorrer a uma moeda (por exemplo, USD) e o mesmo acontece no mercado FX. Quando se negoceia no mercado cambial, compra-se ou vende-se uma moeda face a outra. Como é que as flutuações cambiais funcionam? As taxas de câmbio estão sempre a flutuar devido a vários fatores, tais como a força da economia de um país. O que os investidores em Forex procuram fazer é lucrar com estas flutuações, especulando se os preços irão subir ou descer. Todos os pares cambiais são cotados em termos de uma moeda em relação a outra. Cada par cambial tem uma "base", que é a primeira moeda denotada, e um "contador", que é a segunda moeda denotada. Se o investidor acreditar que o valor de uma moeda subirá em relação a outra, então o investidor pode posicionar-se longo ou 'comprar' essa moeda.

Se acreditar que o valor de uma moeda cairá contra outra, fica com uma cotação baixa ou "vende" essa moeda. Assim, por exemplo, se sentisse que o EUR poderia valorizar (apreciaria) em relação ao USD, o investidor poderia posicionar-se longo ou comprar o par EUR/USD. Também compraria se sentisse que o USD iria enfraquecer (depreciar) em relação ao EUR. Alternativamente, se o investidor sentisse que o USD poderia fortalecer face ao EUR ou que o EUR pudesse enfraquecer contra o USD, poderia colocar-se curto no par EUR/USD. Devido a todos estes fatores, o mercado de Forex oferece-lhe infinitas possibilidades todos os dias, horas, e mesmo num espaço temporal de minuto a minuto. Neste exemplo, o investidor poderia entrar em posições longas no EURUSD quando o par cambial desse sinais de recuperação no limite inferior do canal ascendente. Em alternativa, o investidor também poderia posicionar-se curto no par EURUSD assim que o preço testasse o limite superior do canal ascendente. Fonte: xStation 5 Fatores que afetam as cotações no mercado cambial Quais são então os fatores mais importantes que afetam as taxas de câmbio de uma determinada moeda? Antes de mais, o mercado cambial é dominado por fatores fundamentais, particularmente numa perspectiva de longo prazo. Portanto, a força de uma certa economia determina a taxa de câmbio de uma moeda local. Os investidores prestam atenção aos eventos macroeconómicos e tentam interpretar os dados recebidos - isto ajuda-os a avaliar as perspectivas para uma determinada moeda. Entre os vários indicadores económicos mais acompanhados, os investidores devem estar atentos aos seguintes: Produto Interno Bruto (PIB)

Produção industrial

Vendas a retalho

Dados sobre o mercado laboral

Taxa de inflação

Conta corrente

Dados de inquéritos, por exemplo, PMI ou ISM Além disso, as taxas de câmbio de moeda tendem a mover-se em função das condições monetárias. Como resultado, os investidores em FX prestam muita atenção aos grandes bancos centrais, uma vez que estas instituições são responsáveis pela condução da política monetária. Os acontecimentos mais notáveis incluem obviamente decisões sobre taxas de juro, uma vez que taxas mais elevadas conduzem geralmente à apreciação da moeda. Na realidade, há muito mais a focar, como por exemplo nos discursos dos banqueiros centrais ou em vários relatórios sobre condições monetárias e estabilidade financeira. Para além dos fundamentos, os investidores de FX utilizam a análise técnica enquanto tomam as suas decisões de investimento. Estão a tentar projectar potenciais flutuações de preços através do estudo de gráficos - a observação de padrões e indicadores históricos de preços ajuda-os a avaliar potenciais melhores pontos de entrada ou saída. Por esta razão, é crucial conhecer pelo menos alguns princípios básicos em termos de níveis de apoio ou resistência, canais de negociação e linhas de tendência. Negociar no mercado cambial (FX) através de CFDs CFDs, ou simplesmente Contracts For Difference, são instrumentos financeiros que são um tipo de contrato que envolve duas partes que se comprometem a trocar um montante cujo valor é igual à diferença entre o preço de abertura e o preço de fecho da posição. Os CFDs são um tipo de instrumentos derivados do mercado.

Vale a pena salientar que ao comprar um contrato onde o investidor especula uma valorização dum determinado ativo, por exemplo, EUR / USD ou ouro, não compramos realmente moeda ou o metal precioso e não nos tornamos seus proprietários. Os contratos para o mercado cambial (Forex) são um dos instrumentos financeiros individuais mais frequentemente utilizados pelos investidores por uma razão. Esta popularidade deve-se a um conjunto de características específicas da negociação de CFDs: Horário de negociação - diz-se que o mercado de Forex não dorme porque está disponível 24 horas por dia, de segunda a sexta-feira!

Fácil acessibilidade - normalmente os investimentos estão associados a uma grande despesa de fundos (o chamado limiar de entrada elevado), enquanto que para começar a sua aventura com o mercado de Forex, só precisa de algumas centenas de dólares ou euros, não sendo necessário um depósito mínimo.

Alavancagem - Os CFDs sobre Forex (como a maioria dos derivados) têm uma alavancagem incorporada. Isto significa que só é necessária uma percentagem do valor total do investimento para abrir uma posição. Por exemplo, um investimento em EUR/USD no valor de 10.000 euros requer um depósito de segurança de 333 euros. Deve também ter em conta que, devido à alavancagem, tanto os lucros potenciais como a dimensão da possível perda são aumentados.

Custos baixos de negociações - como a maioria das corretoras não pratica custos de manutenção de conta, as comissões de compra e venda de CFDs são reduzidas. O custo de abertura de uma ordem no mercado cambial pode ter, dependendo do tipo de conta, apenas o custo do spread ou do spread e da comissão.

Possibilidade de transacionar no mercado em períodos de baixa ou alta - ao contrário de muitas formas "clássicas" de investimento (por exemplo, compra de ações na bolsa de valores) recorrendo aos CFDs no mercado cambial, pode especular no mercado cambial se o preço de um determinado par de moedas irá subir ou descer.

Elevada volatilidade - a especulação baseia-se numa suposição muito simples - trata-se de comprar (ou vender) algo a um preço favorável e depois vender (ou comprar de volta) a um preço melhor. Portanto, para os especuladores, a volatilidade é um fator muito importante que determina a atratividade de um dado mercado, e o mercado de Forex é um dos mercados mais voláteis do mundo. Contudo, a volatilidade mais elevada pode também ser vista como uma espada de dois gumes, o que significa que o tamanho dos lucros e perdas potenciais pode ser muito maior. Exemplos de negociações no mercado cambial 1º Exemplo - GBPUSD Imaginemos que o Reino Unido divulgou dados sobre o emprego. A publicação acabou por ser pior do que se esperava, uma vez que o emprego caiu enquanto a estimativa consensual sugeria um aumento. Por conseguinte, a taxa de desemprego subiu inesperadamente. Em teoria, tal situação deveria ter um impacto negativo para a libra esterlina (GBP) devido às preocupações sobre o crescimento económico. Nesse cenário, os investidores poderão querer posicionar-se contra a GBP pouco depois da divulgação dos dados, por exemplo, entrando em posições curtas no par GBP/USD. Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais A fim de executar a posição curta no mercado, o investidor deve escolher um volume apropriado e clicar no botão vermelho que pode ser encontrado no canto superior esquerdo do gráfico. O botão vermelho mostra sempre um preço ao qual se pode entrar numa posição curta. Para executar a ordem no par GBP/USD, pode clicar no botão vermelho, que representa a venda do par de moedas (Click & Trade). Obviamente, não precisa de possuir nenhum instrumento subjacente enquanto negoceia CFDs. Fonte: xStation5 2º Exemplo - AUDUSD Imaginemos que o Banco da Reserva da Austrália (RBA) decidiu começar a apertar a sua política e aumentar as suas taxas de juro. Como já foi explicado acima, tais medidas deveriam contribuir para a valorização da moeda - taxas mais elevadas aumentam o valor da moeda daquele país. Como resultado, os investidores poderiam querer abrir uma posição longa sobre o dólar australiano após o anúncio do RBA, por exemplo, através da abertura de uma posição longa sobre o par AUDUSD. Os investidores podem abrir posições longas através do separador "Market Watch" na plataforma xStation 5. Para o fazer, basta clicar no botão "comprar". 3º Exemplo - USDTRY Tomando como exemplo uma situação que envolva mercados emergentes, nomeadamente a lira turca (TRY). Vamos assumir que o investidor quer entrar curto na moeda devido a fatores políticos (como a interferência na política monetária por parte do governo). Neste caso, o investidor decide negociar o par USDTRY e posiciona-se longo, apostando que o TRY irá enfraquecer contra o USD - e vice-versa - o USD irá fortalecer-se contra o TRY. A fim de se posicionar longo no par USDTRY, pode clicar no botão "comprar”, execuntado assim a sua \posição no mercado. Fonte: xStation5 Em suma Em resumo, no mercado de FX os investidores têm muitas oportunidades, uma vez que podem posicionar-se tanto longo como curto em vários pares cambiais. Se se espera que uma determinada moeda ganhe força, pode-se sempre posicionar a favor dessa moeda. O mesmo se aplica em situações onde a moeda possa desvalorizar - o investidor pode beneficiar com a desvalorização da moeda.

