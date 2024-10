Tempo estimado de leitura: 6 minuto(s)

Os mercados financeiros oferecem várias oportunidades de negociações que podem ser ajustadas conforme cada estratégia de investimento. Geralmente os investidores assumem que a única forma de conseguir gerar retornos é através da compra de um determinado instrumento financeiro a baixo preço com vista a vendê-lo mais tarde a um preço mais elevado. Por exemplo, se comprarmos 100 ações de uma dada empresa por exemplo, a 100 euros por ação, porque esperamos que a empresa tenha um melhor desempenho no futuro, vai aumentar o valor da empresa e, por sua vez, o preço da ação. Se, por exemplo, o preço das ações subirem para os 150 euros por ação, então teremos um lucro de 50 euros por ação neste exemplo através da venda de 100 ações.

Como beneficiar do mercado não apenas com as subidas

Parece que a maioria dos investidores iniciantes pensa desta forma. Ou seja, o ouro, o petróleo, as ações devem ser comprados quando atingem valores atrativos e posteriormente vendidos quando atingem valores mais elevados, ou seja, focam-se apenas numa direção. No entanto, os mercados financeiros oferecem muitas mais possibilidades, independentemente da classe de ativos em que está a negociar ou a investir. Por exemplo, crises financeiras como a crise financeira global ou a recente pandemia de covid-19 podem trazer oportunidades de investimento para além de provocarem uma depreciação nos preços de vários ativos.

Como pode lucrar num bear market

O investidor pode beneficiar com as quedas dos preços das ações, matérias-primas, índices, ou até mesmo criptomoedas. Sendo que o investidor evita assim ficar limitado apenas a períodos de “bull market'', uma vez que também pode utilizar o “bear market” a seu favor, beneficiando com as quedas e eventuais crashes.

Desta forma, o investidor pode alargar o leque de oportunidades de investimento se for flexível às condições do mercado, à medida que as flutuações nos preços podem oferecer oportunidades.

Como ganhar dinheiro ao apostar contra o mercado?

Os investidores e traders podem executar posições curtas através da venda a descoberto (short-selling) quando os mercados estão a cair. É importante que os investidores estejam familiarizados com estes termos para que possam utilizá-los nos momentos adequados. No caso do mercado de ações, o investidor pode recorrer à utilização dos CFDs para aproveitar as quedas no mercado, em vez de vender as suas ações da empresa.

Apostar contra o mercado em teoria

Um investidor pode assumir que as ações de uma dada empresa estão demasiado caras, sobrevalorizadas e que o desempenho da empresa no futuro será mais fraco do que é agora, o que na opinião do investidor deveria levar a uma desvalorização do preço das ações. Embora o investidor não precise deter as ações da empresa, mesmo assim, pode lucrar quando o preço das ações tiverem a cair. Através da utilização de CFDs o investidor pode ganhar alguma exposição no mercado através da abertura de posições curtas.

Se o investidor começar a shortar as ações da empresa, por exemplo, quando esta está a ser cotada nos 100 euros por ação, e se a empresa desvalorizar até aos 50 euros, então o investidor beneficia com a desvalorização dos preços das ações da empresa.

Por outro lado, se o preço das ações não desvalorizarem como o investidor espera, então corre o risco de perder dinheiro com a subida dos preços. Em ambas as situações, quer o investidor consiga antecipar o movimento no mercado ou não, é importante que utilize o stop loss para que possa limitar as perdas.

Como pode ganhar dinheiro ao investir contra o mercado

CFDs sobre ações, matérias-primas, índices, divisas, moedas, criptomoedas

O método explicado anteriormente através da utilização de CFDs permite beneficiar com as descidas nos preços das ações, índices de ações ou até mesmo criptomoedas. A diferença é que, neste caso, ninguém tem de emprestar ações a ninguém e apenas a diferença no valor da transacção é liquidada. Ocorre da mesma forma que no mercado de transações a prazo. Daí o nome do CFD - contrato por diferença.

Se abrirmos uma posição curta em 100 ações da empresa cujo preço das ações é de 15 USD por meio de CFDs sobre ações e gastarmos 1500 USD neste (o exemplo não inclui custos), apenas a diferença será sujeita a liquidação. Se o preço das ações aumentar para 16 USD, perderemos 100 USD, e se o preço cair para 14 USD, ganharemos 100 USD. Neste caso, também a margem desempenhará um papel fundamental porque no momento em que o preço continuar a aumentar e a margem for esgotada, a posição será automaticamente fechada com uma perda - como no exemplo anterior.

Os contratos por diferença, que permitem beneficiar de reduções noutros instrumentos financeiros, funcionam exactamente na mesma base. Por exemplo, se um investidor espera que os preços do ouro baixem de 2000 USD por onça para 1700 USD, poderá abrir uma posição curta sobre CFDs sobre ouro. Neste caso, se o preço cair de 2000 USD para 1700 USD, o investidor pode ganhar 300 USD por cada onça de ouro vendida. Se uma negociação com exposição a duas onças de ouro for aberta, o lucro potencial ascenderá a 600 USD, etc. Se, no entanto, o preço do ouro aumentar de USD 2.000 para USD 2.300, o negociador perderá USD 300 por onça.

No caso de moedas, é também possível apostar na diminuição do valor de uma moeda em relação à outra. Por exemplo, um trader espera que a taxa de câmbio USD/PLN diminua de 4 PLN/1 USD para 3,8 PN/1 USD. Se o valor da transacção ascender a 1 lote, ou seja, 100.000 unidades da moeda base, uma alteração de 1 pip será de 10 PLN. Se a taxa de câmbio USD/PLN diminuir em 2000 pips de 4 PLN para 3,8 PLN, o trader pode ganhar 20.000 PLN. No entanto, se a taxa de câmbio USD/PLN tivesse aumentado de 4 PLN para 4,20 PLN, o trader poderia ter incorrido numa perda correspondente.

Em suma

A possibilidade de abrir posições curtas (através da venda a descoberto) proporciona ao investidor uma grande flexibilidade, pois permite-lhe beneficiar com os períodos em que o mercado está em baixa. Vivemos numa altura de muita incerteza, com os mercados voláteis, e não estão livres de crises económicas ou de bolhas. No entanto, o investidor pode posicionar-se curto em ações, índices, matérias-primas, moedas e criptomoedas. Não obstante, o trader pode beneficiar também quando o mercado está em alta, através da abertura de posições longas.