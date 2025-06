O que fazer quando o mercado accionista desvaloriza - Guia de um investidor inteligente

Tempo estimado de leitura: 4 minuto(s)

Fonte da imagem: Adobe Stock Photos

Ver o mercado cair pode ser enervante, mas não significa que tenha de entrar em pânico. Neste artigo, descrevemos formas inteligentes de manter a cabeça fria, proteger os seus investimentos e até tirar partido das oscilações do mercado. Quer seja um investidor experiente ou esteja apenas a começar, saber como lidar com a volatilidade pode fazer toda a diferença. Mergulhe de cabeça e transforme a incerteza em oportunidade!

Conteúdos Resumo

Fonte da imagem: Adobe Stock Photos Ações As ações são normalmente as mais atingidas durante as recessões. Pela sua natureza, as ações não garantem, nem podem garantir, qualquer retorno futuro. A incerteza normalmente pressiona um mercado de ações de fronteira. As empresas de elevado crescimento, como as empresas de tecnologia, tendem a sofrer mais em tempos de incerteza.

As empresas de alta qualidade, com fundamentos sólidos e baixo endividamento, tendem a resistir melhor à turbulência do mercado.

As quedas específicas de um sector significam que as empresas desse sector serão as mais afectadas, enquanto as empresas relacionadas (fornecedores, clientes) podem também sofrer uma queda.

As vendas do mercado alargado criam maiores oportunidades para os investidores a longo prazo. Volatilidade do mercado de ações A volatilidade das ações de uma empresa é normalmente muito mais elevada do que a volatilidade das suas receitas e resultados líquidos. Esta discrepância resulta das emoções dos participantes no mercado, que influenciam significativamente os preços das ações. As expectativas dos investidores podem ser influenciadas - positiva ou negativamente - por inúmeros fatores imprevisíveis. Por exemplo, uma empresa pode projetar um aumento anual de receitas de 3%, mas as suas ações podem subir 30% no mesmo período se o mercado antecipar uma transformação significativa na sua atividade ou se a tiver subvalorizado anteriormente. Inversamente, uma empresa que preveja um crescimento anual das receitas e dos lucros de 15% ou mais pode ver o preço das suas acções cair a pique se as expectativas dos investidores forem demasiado optimistas e desligadas da realidade. A longo prazo, os investidores do mercado de ações devem estar mental e financeiramente preparados para a volatilidade das ações, especialmente em tempos difíceis. Índices Os índices tendem a cair menos acentuadamente do que as ações individuais devido à diversificação incorporada. Além disso, os índices de ações têm um "efeito de sobrevivência" - as empresas mais fracas acabam por ser substituídas por outras mais fortes, tornando o investimento em índices uma estratégia atractiva a longo prazo. A forma mais eficiente e económica de ganhar exposição a índices é através de ETFs, seja através de compra direta ou de Planos de Investimento. Produtos de base As matérias-primas podem ter um comportamento imprevisível e a sua reação depende da razão da queda do mercado. O ouro merece uma menção especial por ser um ativo tradicional de refúgio . Historicamente, tem mostrado uma baixa correlação com ações e obrigações , o que o torna uma carteira diversificada útil.

merece uma menção especial por ser um tradicional . Historicamente, tem mostrado uma , o que o torna uma útil. Os investidores que procuram exposição a mercadorias - seja a um material específico ou a empresas relacionadas - podem utilizar ETFs de mercadorias para um acesso eficiente. Rendimento fixo As obrigações são geralmente consideradas mais estáveis e mais seguras do que as acções, devido aos seus pagamentos de juros fixos e à devolução do capital na maturidade (desde que o emitente permaneça solvente). Em tempos de crise económica, as obrigações de empresas (emitidas por empresas) tendem a oferecer rendimentos mais elevados (preços mais baixos) devido ao aumento do risco de crédito.

(emitidas por empresas) tendem a oferecer (preços mais baixos) devido ao As obrigações do Estado (emitidas por nações) são normalmente menos voláteis e funcionam como um ativo de refúgio.

(emitidas por nações) são normalmente Se os investidores mantiverem as obrigações até à maturidade, as flutuações do mercado não deverão afetar o resultado final do investimento. A exposição ao mercado de obrigações pode ser obtida através de ETFs, na aplicação XTB. Todos estes ativos estão disponíveis para negociação sem comissões (exceto os investimentos em obrigações, que serão introduzidos em breve) até 100 000 euros por mês. Para além deste limite, a taxa é de 0,2% com um mínimo de 10 euros por negociação, disponível através da sua App XTB ou xStation. Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais Resumo As quedas do mercado são uma parte inevitável do investimento, mas a forma como se reage faz toda a diferença. Em vez de entrar em pânico, mantenha a calma, avalie a situação e mantenha-se fiel à sua estratégia de investimento. A diversificação da sua carteira, a utilização de ordens stop-loss e a manutenção de uma perspetiva de longo prazo podem ajudar a gerir o risco. As quedas do mercado também criam oportunidades - os investidores inteligentes aproveitam os preços com desconto para comprar ações de qualidade. Em vez de tentarem controlar o mercado, estratégias como o cálculo da média dos custos em dólares podem ajudar a atenuar a volatilidade. O segredo? Manter-se informado, evitar decisões emocionais e utilizar as recessões como uma oportunidade para reforçar a sua carteira.

FAQ Porque é que o mercado de ações cai e devo preocupar-me? Os mercados sobem e descem - faz parte do jogo. Uma queda pode ser causada por abrandamentos económicos, aumento das taxas de juro, incerteza política ou mesmo pânico dos investidores. Em vez de se stressar, concentre-se na razão pela qual está a acontecer e se afecte realmente os seus objectivos a longo prazo. Devo vender as minhas ações quando os preços caem? Não tão depressa. Vender em pânico significa muitas vezes acumular perdas em vez de esperar por uma recuperação. Antes de fazer qualquer movimento, pergunte a si mesmo: Houve alguma alteração nas empresas que possuo? Se não, pode ser apenas uma fase difícil e não uma razão para sair. Como posso proteger a minha carteira de uma queda da bolsa? Um investidor inteligente reparte o risco. Diversificar - manter uma mistura de ações, obrigações e até algum dinheiro para amortecer o golpe. Considere ordens de stop-loss ou estratégias de cobertura se estiver a gerir ativamente as suas posições. Um crash do mercado é uma boa altura para comprar ações? Pode ser! Quando os preços das ações caem, as empresas fortes estão frequentemente em "venda". Mas em vez de mergulhar de uma só vez, invista gradualmente - desta forma, não será apanhado a tentar prever o fundo exato. Como posso manter a calma quando os meus investimentos estão a perder valor? Pare de observar os preços das ações a cada cinco minutos! As decisões emocionais conduzem frequentemente a más transacções. Em vez disso, mantenha-se fiel ao seu plano, concentre-se no panorama geral e lembre-se de que as quedas do mercado são normais. Quais são os melhores investimentos durante uma queda? Nem todas as ações caem da mesma forma. As ações defensivas (como os cuidados de saúde e os bens de consumo básicos) tendem a aguentar-se melhor, enquanto o ouro e as obrigações são frequentemente considerados portos seguros. Se você estiver se sentindo ousado, ETFs ou opções inversas podem ajudar a proteger suas apostas. Posso evitar perdas ao controlar o mercado? Até os melhores investidores se enganam. Em vez de tentar prever todas as quedas e subidas, concentre-se em estratégias de investimento a longo prazo, como o cálculo da média dos custos em dólares. Dessa forma, continua a investir de forma estável, independentemente do que o mercado lhe apresente.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.