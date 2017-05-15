Como colocar uma ordem na plataforma xStation5? Descubra neste artigo.

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-Os mercados estão em constante movimento, e a nossa aplicação móvel permite-lhe seguir os eventos de mercado e a negociação à medida que os acontecimentos se vão sucedendo. -Abra transações, estabeleça ordens stop loss e take profit e faça uso de uma gestão completa da negociação. Existem várias maneiras de colocar ordens na aplicação móvel xStation. Estas incluem: -Abrir uma negociação a partir do separador ‘Trading’; -Abrir uma negociação a partir do separador ‘Gráficos’. O que devo fazer para abrir uma negociação a partir do separador ‘Trading’? Existem dois métodos disponíveis para colocar uma ordem a partit do separador ‘Trading’. O primeiro método é simples: deverá encontrar primeiro o mercado no qual pretende colocar uma ordem, e selecionar esse mercado. Assim que clicar no nome do mercado ser-lhe-á dada a possibilidade de abrir uma negociação. Poderá então escolher o volume associado à transação. De seguida, caso decida comprar, deverá pressionar o botão verde ‘Comprar’, e se decidir vender deverá premir o botão vermelho ‘Vender’. Assim que concluir este passo a transação será aberta. Se desejar colocar uma ordem stop loss ou take profit poderá fazê-lo a partir de uma janela de colocação de ordem, que também inclui uma calculadora incorporada. Para abrir esta janela clique no botão que se encontra acima do botão verde ‘Comprar’ (quadrado preto na imagem acima). Após premir o botão, surgirá uma janela de colocação de ordem, na qual poderá escolher: -O mercado onde deseja colocar a ordem; O volume da transação; -O tipo de ordem: recorde-se que também poderá definir ordens pendentes -Se pretende definir uma ordem Stop Loss , Trailing Stop ou Take Profit. Assim que os parâmetros forem escolhidos, poderá abrir a transação clicando no botão verde ‘Abrir ordem’. Como posso abrir uma transação a partir do separador ‘Gráficos’? Após analisar um mercado no separador ‘Gráficos’, poderá colocar uma ordem imediatamente sem ter que voltar ao separador ‘Trading’. Se pretender entrar numa posição longa (hiperligação para ‘Ir Longo – O que é uma posição Longa?’), então deverá pressionar o botão verde ‘Comprar’; se quiser entrar numa posição curta (hiperligação para ‘Ir Curto – O que é uma posição Curta?’) deverá então escolher o botão vermelho ‘Vender’. Após concluir este passo a sua ordem será colocada.

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Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.