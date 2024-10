O que são os Planos de Investimento? Investimento Passivo na XTB

O investimento a longo prazo pode ser uma forma de poupar dinheiro e construir riqueza. Os Planos de Investimento XTB estão aqui para tornar o investimento intuitivo, mais barato e eficaz. Vejamos.

Neste artigo irá aprender: O que são planos de investimento?

Prós e contras

Como é que um Plano de Investimento funciona?

Como abrir um plano de investimento na XTB?

PERGUNTAS FREQUENTES Muitos investidores já ouviram falar das oportunidades oferecidas pelo investimento passivo e paciente a longo prazo. Alguns vêem-no como uma forma de poupança através de uma estratégia a longo prazo de investimento de determinados montantes no mercado de ações, de matérias-primas ou de obrigações. Os ETFs permitem-lhe acumular uma enorme quantidade de ativos. O eterno desafio do investimento é multiplicar os lucros com o risco controlado. Manter o dinheiro no banco a longo prazo não permite conservar o poder de compra face a uma inflação mais elevada. Os depósitos podem oferecer rendimentos satisfatórios, mas apenas durante os períodos de taxas de juro mais elevadas. Os fundos de investimento, por outro lado, cobram elevadas comissões de gestão do capital. Este facto reduz o rendimento potencial de um investimento e pode exercer uma pressão adicional sobre o seu desempenho, mesmo que este gere perdas. O que é que se pode fazer? Os planos de investimento são a proposta da XTB aos investidores que os ajuda a atingir os seus objectivos de investimento a longo prazo, investindo numa carteira diversificada de ETF. A ferramenta permite criar e gerir uma carteira que consiste em fundos negociados em bolsa (ETFs) seleccionados. Graças aos planos de investimento, os clientes XTB podem acumular ativos seleccionados por um montante fixo, mesmo muito baixo, com custos mínimos. É verdade que nenhum investimento garante rendimentos. No entanto, durante décadas, o mercado de ações provou ser um poderoso motor de crescimento global da riqueza e da capitalização das empresas. Os ETFs não se limitam a uma carteira diversificada de ativos e a custos reduzidos. Índices de ações dos EUA, matérias-primas, recursos energéticos, obrigações, mercados emergentes ou investimentos imobiliários - os ETFs dão aos investidores exposição a vastas classes de ativos. Tudo isto está ao alcance dos Planos de Investimento. Leia o artigo e explore as oportunidades dos Planos de Investimento. O que é que são Planos de Investimento? Os planos de investimento são fáceis de começar e permitem-lhe construir uma carteira baseada em ETFs a baixo custo. O investimento passivo não tem de estar associado ao tédio ou a baixos rendimentos, como o demonstram os êxitos de investimento de Warren Buffett. A longo prazo, o valor da moeda fiduciária está a diminuir em relação a ativos como o imobiliário, os principais índices de ações ou mesmo os produtos de base e as matérias-primas. Além disso, é sobrecarregada pela inflação. Nem todos os investidores têm tempo para dedicar muito tempo à análise fundamental das empresas, aos modelos de negócio, à avaliação de cenários prováveis e ao acompanhamento diário do mercado. É aqui que os Planos de Investimento podem ajudar. Para quem é e o que contêm? Destinam-se principalmente aos investidores a longo prazo, sem qualquer discriminação por nível de experiência. Para todos aqueles que querem poupar sabiamente, através do investimento passivo de capital no mercado financeiro. Os Planos de Investimento permitem investir já montantes muito reduzidos, a partir de apenas 15 euros. Os Planos de Investimento estão disponíveis na aplicação móvel da XTB, mas os investidores podem também visualizá-los (sem gerir e criar novos) na plataforma web ou desktop da XTB. A criação de um plano de investimento significa a compra de vários (no máximo 9) ETFs selecionados, por um montante pré-determinado e definido pelo investidor. A tarefa do investidor antes da compra é indicar que percentagem de alocação de capital a cada ETF seleccionado. Na oferta da XTB, os investidores encontrarão quase 350! Investimento intuitivo A intuitividade e a simplicidade de toda a ferramenta são melhoradas pelo "investimento em montante". É o investidor que escolhe o montante a investir. A própria plataforma XTB calcula quantas ações serão compradas pelo montante selecionado. Graças às possibilidades oferecidas pelas "Ações fracionadas", pode simplesmente comprar por um determinado montante e não tem de se preocupar em recalcular corretamente o volume do seu investimento e recolher o capital perfeitamente adequado. Os Planos de Investimento são tecnicamente simples de utilizar e funcionam sem qualquer problema, mesmo para investidores principiantes. Baixos custos e barreiras à entrada A utilização de Planos de Investimento envolve taxas cobradas pelos ETFs selecionados (normalmente muito baixas) mas é gratuita em si mesma. Trata-se apenas de uma funcionalidade adicional oferecida pela plataforma de investimento da XTB. Ao contrário dos fundos de investimento, a utilização destes planos não implica comissões de gestão elevadas. A comissão de compra e venda é de 0, desde que o volume de negócios mensal de 100 000 EUR não seja ultrapassado (uma vez ultrapassado o volume de negócios, a comissão de abertura/fecho de uma posição é de min. EUR 10 ou 0,2% do valor da transação).

Após o final do mês, o volume de negócios existente é renovado. O volume de negócios inclui o valor das ordens de compra e venda efetuadas em todas as contas de investimento, por um Cliente ETFs - o pilar dos investimentos passivos As bases para a popularidade dos ETFs foram lançadas pelos chamados fundos de índice, popularizados por John C. Bogle, o criador do fundo Vanguard. Inicialmente, a tarefa dos fundos consistia em acumular ações de empresas americanas selecionadas. Ainda hoje é esse o caso. Os ETFs de índice acompanham os principais índices de ações mundiais, como o S&P 500, o Nasdaq 100 e o DJIA. Desde o início, a missão dos ETFs era "democratizar" o investimento. Constituíam uma espécie de resposta aos fundos geridos ativamente, que cobravam comissões elevadas e, no entanto, muitas vezes não conseguiam obter rendimentos satisfatórios. Atualmente, os ETFs acompanham literalmente tudo. Desde obrigações americanas, preços do petróleo e do gás até ao mercado de segmentos seleccionados de ações ou índices bolsistas. A principal função dos ETF é refletir o comportamento dos ativos que detêm na sua carteira. Desta forma, fazem investimentos por conta dos investidores (acionistas) num mercado selecionado, comprando, por exemplo, ações de empresas selecionadas ou metais preciosos. São os ETFs que constituem a espinha dorsal dos planos de investimento - devido às suas amplas capacidades e diversificação, são adequados como instrumento para reduzir potencialmente a volatilidade e o risco da carteira. Prós e contras

De acordo com Howard Marks, se alguém quiser estar entre os 5% dos melhores gestores de investimentos, também não deve ter medo de estar entre os 5% que estão a fazer pior. Os Planos de Investimento são uma ferramenta dedicada principalmente aos investidores pacientes e de longo prazo, que se preocupam mais com tendências calmas, gestão passiva, menor volatilidade e risco do que com a obtenção de rendimentos recorde. Numa palavra, para todos aqueles que consideram os ETFs como instrumentos aos quais vale a pena afetar poupanças. Mas, como qualquer instrumento financeiro, também têm vantagens e desvantagens. Apresentamos de seguida algumas delas. Vantagens Excelente ferramenta para investidores a longo prazo que preferem um estilo de investimento passivo

Barreira de entrada reduzida, comissões baixas e elevada liquidez

Risco limitado e diversificação automática da carteira

Menor volatilidade das flutuações do valor do investimento

Zero comissões até um volume de negócios de 100 000 euros por mês

Vasta oferta de ETFs (cerca de 350 ETFs)

Montante do investimento e possibilidade de comprar acções fracionadas - o investidor escolhe quanto quer investir

Oportunidade tanto para principiantes como para investidores avançados

Até 10 estratégias de investimento abertas ao mesmo tempo Desvantagens Pode não satisfazer as necessidades dos traders e dos investidores a curto prazo que preferem um estilo de investimento agressivo

Um menor risco está normalmente associado a menores rentabilidades

Os ETFs seleccionados pelos investidores podem ter um desempenho inferior ao das empresas ou índices de topo durante um bull market

A diversificação não garante rendimentos e pode também conduzir a perdas

Um pequeno número de ETFs pode prejudicar o desempenho dos que estão a ter um bom desempenho

Risco de desalinhamento dos ETFs numa carteira

Uma concentração excessiva de capital em investimentos passivos pode limitar as opções de afetação a ativos de maior risco

O número máximo de 9 ETFs num plano de investimento pode não ser satisfatório para todos Como abrir um plano de investimento na XTB? Aceda à aplicação móvel XTB Selecione "Guardar" na barra inferior da aplicação Selecione os ETFs que gostaria de acumular ao criar um Plano de Investimento (máx. 9 dentro de um Plano de Investimento) Determine a percentagem de participação de cada ETF selecionado Depois de ter selecionado e definido os detalhes, seleccione "Criar plano de investimento" O plano de investimento é aberto Pode dar um nome ao seu plano e atribuir-lhe um símbolo gráfico único (imagem) Introduza agora o montante que pretende investir e confirme a sua seleção O número máximo de planos de investimento abertos é 10 No separador "Guardar", terá acesso ao acompanhamento dos resultados de cada um dos planos de investimento que criou. Pode reequilibrar o seu plano de investimento se a percentagem de atribuição se desviar pelo menos 3%. Isto significa que pode reduzir ETFs previamente selecionados, quando decidir que já não se adequam à sua estratégia. Também pode adicionar novos ETFs ao Plano de Investimento. Como investidor, tem acesso total à pré-visualização da alocação percentual da carteira. Os ganhos e perdas alteram-se quando o mercado está aberto e os preços dos ETFs flutuam. Informações importantes sobre os Planos de Investimento A abertura de novos Planos de Investimento e o reequilíbrio dos existentes só é possível na aplicação móvel XTB. A plataforma de negociação XTB (web, desktop) dá aos investidores acesso "apenas de leitura" à sua carteira de Planos de Investimento

Se os ETFs que tem dentro de qualquer Plano de Investimento estiverem a pagar dividendos (ETFs distribuídos com a inscrição "Dist."), os fundos ficarão na Reserva de Caixa da sua conta de Planos de Investimento. Depois de receber o dinheiro dos dividendos, o valor da sua carteira também aumentará

Não pode simplesmente enviar dinheiro entre a sua conta "standard" e os Planos de Investimento, e não precisa de o fazer. Isso acontece automaticamente se atribuir fundos através do "top up" do Plano de Investimento. Nesta situação, os fundos serão automaticamente retirados da sua conta para a carteira dos Planos de Investimento. O histórico dessas operações pode ser consultado no separador “Operações Numerário”

Assim, temos 2 coisas que acontecem ao mesmo tempo - transferir o montante escolhido pelo investidor de uma conta de investimento para a carteira dos Planos de Investimento e alocar em ETFs por "ordem de execução". O resto do seu dinheiro dessa transação estará na Reserva de Caixa. Interface gráfica (aplicação móvel) O separador Guardar está localizado num local intuitivo dentro da aplicação da XTB. Fonte: Aplicação XTB A escolha dos ETFs para o seu plano de investimento é crucial. Saiba o que pretende alcançar com ele e tenha sempre em atenção o tipo de carteira que está a criar. Fonte: Aplicação XTB O próprio investidor determina a distribuição percentual dos fundos investidos entre os vários ETFs. É também um elemento-chave da estratégia. Fonte: Aplicação XTB Pode dar um nome ou selecionar um gráfico para o seu plano de investimento. Fonte: Aplicação XTB Não tem de especificar o número de títulos que vai comprar. Tudo o que tem de fazer é especificar o montante investido. Os seus fundos serão distribuídos automaticamente entre os ETFs selecionados - dependendo da percentagem que atribuir a cada um deles. Fonte: Aplicação XTB. O seu plano de investimento foi aberto. Fonte: Aplicação XTB O seu plano de investimento existente pode ser permanentemente editado. Fonte: Aplicação XTB Como funciona o Plano de Investimento? Os Planos de Investimento dão-lhe a oportunidade de investir as poupanças de forma passiva, em ETFs selecionados. Do ponto de vista da estratégia a longo prazo, a construção da carteira é crucial. É muito importante o peso que será atribuído a cada fundo ETF escolhido num Plano de Investimento. Na aplicação móvel, selecionará os ETFs que gostaria de comprar no âmbito do plano selecionado. Pode atribuir a cada plano de investimento um nome e um gráfico únicos. Pode experimentar e criar uma carteira diversificada utilizando centenas de ETFs disponíveis. Na pré-visualização recomendada por defeito na XTB, encontrará 7 deles. Atualmente, os ETFs filtrados podem satisfazer os seguintes critérios (no entanto, vale a pena notar que esses critérios podem mudar ao longo do tempo e os ETFs dentro da lista também podem): Classe de activos acumulados: Mercado de ações

Mercado de ações Baixa TER (despesas de gestão): < 0.5%

< 0.5% Moeda: EUR

EUR Número de ativos em carteira: Mais de 100

Mais de 100 Valor dos ativos sob gestão: Mais de mil milhões de dólares Filtros Pessoais Um facto importante para o investidor é que pode selecionar cada ETF com a pontuação de risco como filtro principal, escolhendo critérios individuais como: Nível de risco (fornecido pela Morningstar, por exemplo, os ETFs iShares S&P 500 Core e MSCI World têm 5/5)

Moeda (os investidores podem escolher EUR, USD e GBP)

Sectores (por exemplo, ações dos EUA, mercados globais, todos os sectores, etc.)

ETFs com reinvestimento automático de dividendos (Accumulating 'Acc' ETFs) ou Dividends ETFs - o investidor pode escolher este filtro ou não

Filtro inteligente que exclui ETFs semelhantes (apenas serão reflectidos os ETFs com maior AUM)

ETFs apenas acima de $1 bilião de USD AUM Exemplos de ETFs iShares Core MSCI World EM IMI UCITS IS3N.DE (Mercados emergentes) iShares Core MSCI World UCITS EUNL.DE (empresas globais de países desenvolvidos) iShares S&P 500 UCITS SXR8.DE SXR8.DE (Mercado de ações dos EUA, S&P 500 Net Total Return Index) iShares MSCI World SRI UCITS 2B7K.DE (empresas com um índice ESG elevado) iShares Core MSCI Europe UCITS IMAE.NL (As maiores empresas da Europa) iShares Nasdaq UCITS SXRV.DE (Mercado de ações dos EUA, Nasdaq 100) iShares MSCI Asia EM UCITS CEBL.DE (empresas asiáticas e chinesas) Um ferramenta para a procura de ETFs está disponível em: https://www.xtb.com/pt/etfs ETF Scanner O objetivo do scanner integrado na plataforma XTB é facilitar a seleção dos ETFs. O scanner não está disponível a partir da aplicação móvel, apenas na plataforma xStation, mas os detalhes básicos dos ETFs selecionados para o Plano de Investimento estarão disponíveis a partir do nível "Detalhes". Eventualmente, incluirá também a classificação da Morningstar. O ETF também terá a sua própria avaliação de risco contida nos KIDs dos ETFs individuais. Fonte: Aplicação XTB Investimento passivo na XTB Pode começar a investir em fundos de índice em XTB, sem taxas e custos de posição (se o seu volume de negócios* for inferior a 100.000 EUR mensais). Eis alguns exemplos de fundos de investimento passivos (ETFs): ETFs sobre índices bolsistas Accumulating ETF iShares Core S&P 500 CSPX.UK

iShares S&P500 UCITS IDUS.UK

SPDR S&P 500 ETF SPY5.UK

iShares Nasdaq 100 CNDX.US

Invesco EQQQ Nasdaq100 UCITS EQQQ.UK

iShares Dow Jones Industrials Average UCITS CIND.UK

iShares Dow Jones Asia Pacific Sel Dividend 30 UCITS APSDEX.DE ETFs de economias emergentes iShares Core MSCI EM IMI UCITS EIMI.UK

Amundi MSCI EM Asia UCITS AASI.FR

iShares MSCI China A UCITS CNYA.DE

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ASR.FR

iShares MSCI World Small Cap UCITS IUSN.DE

iShares MSCI Brazil 4BRZ.DE

iShares MSCI EM Value Factor UCITS 5MVL.DE

iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ISDE.UK

iShares MSCI Brazil IBZL.NL

iShares MSCI Turkey ITKY.NL

Xtrackers MSCI Malaysia UCITS XCS3.DE

Xtrackers MSCI Thailand UCITS XCS4.DE

iShares MSCI World IQQW.DE ETFs da Europa, América do Norte e Ásia iShares MSCI Europe SRI UCITS IESE.NL

iShares Edge MSCI Value Factor UCITS CEMS.DE

iShares Core MSCI EMU UCITS CEU1.UK

iShares MSCI North America UCITS IDNA.UK

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS SASU.UK

iShares MSCI Japan UCITS SJPA.UK

Xtrackers MSCI Singapore UCITS XBAS.DE Também pode investir passivamente em ETFs de segmentos específicos como: Communication sector ETF S&P 500 iShares IUCM.UK

Consumer discretionary ETF S&P 500 iShares IUCD.UK

Energy sector S&P 500 ETF iShares IUES.UK

Financial sector S&P 500 ETF iShares IUFS.UK

Information technology S&P 500 ETF iShares QDVE.DE

Utilities ETF S&P 500 iShares IUUS.UK ETF

iShares Nasdaq US Biotechnology (BTEC.DE) ETFs de Ouro e Prata iShares Physical Gold IGLN.UK

iShares Physical Silver ISLN.UK

VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF (Acc) GDX.UK

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF GDXJ.UK

iShares Gold Producers UCITS ETF IAUP.UK

iShares Gold Producers UCITS ETF IS0E.DE Commodities ETFs Deutsche Boerse Commodities GmbH ETC (4GLD.DE), iShares Commodity Diversified Swap (ICOM.UK), ETF WTI Crude Oil (OD7F.DE), iShares Oil & Gas Exploration & Production (IOGP.UK), iShares Stoxx 600 Oil & Gas (SXEPEX.UK), ETFS Natural Gas (NGAS.UK), SPDR S&P Oil & Gas Exploration (XOP.US), ETF Industrial Metals (AIGI.UK), ETF Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (CIND.UK), SPDR Industrial Average Trust (DIA.US) Planos de investimento - mecanismos de cálculo Utilizando o exemplo do popular ETF iShares Core MSCI World UCITS EUNL.DE, vamos mostrar-lhe como funciona o processo de conversão. Suponhamos que um investidor optou por investir 1 000 euros, dos quais 330 euros pretende investir no ETF mencionado. Para tornar os cálculos mais compreensíveis e simples, vamos assumir que o investidor cria um plano de investimento composto por apenas 1 ETF. ETF → EUNL.DE

→ EUNL.DE Moeda → EUR

→ EUR Montante total do investimento → EUR 1000

→ EUR 1000 Alocação → 33% (1000 x 33% = EUR 330)

→ 33% (1000 x 33% = EUR 330) Preço de compra → EUR 70.06

→ EUR 70.06 Quantidade → 0.0001

→ 0.0001 Mínimo de investimento → 4 EUR

→ 4 EUR Tipo de ordem → Ao preço de mercado

→ Ao preço de mercado Reserva (vamos assumir 1% para simplificar o cálculo) → aproximadamente 1% (pode variar consoante a encomenda seja efectuada durante a sessão ou fora de horas)

→ aproximadamente 1% (pode variar consoante a encomenda seja efectuada durante a sessão ou fora de horas) Volume (unidades de participação de ETF adquiridas número) = (330*(1-1%)) / 77,06 = 4,6631

(unidades de participação de ETF adquiridas número) = (330*(1-1%)) / 77,06 = 4,6631 Fundos remanescentes = €1,000 - €326.7 = €673.30 Como resultado, foram compradas 4 ações e 0,6631 acções fracionárias do ETF EUNL.DE por 326,70 euros. No âmbito dos Planos de Investimento, cada cliente tem acesso a uma valorização atual. O seu valor é calculado através da avaliação atual de mercado de todos os Planos de Investimento em aberto, acrescido das reservas de liquidez livre atribuídas à carteira

Os investidores terão também uma visão atualizada da valorização atual dos ganhos ou perdas que os Planos de Investimento em aberto geraram.

Cada ETF acumulado ao abrigo do Plano de Investimento terá duas medidas: a Alocação Alvo, que é o valor (expresso em percentagem e moeda, no momento em que o plano é criado ou editado). Este parâmetro depende do investidor e o investidor decide sobre ele durante a abertura de um Plano de Investimento ou reequilíbrio. Cada plano tem também a alocação de valor, que é o valor (expresso em percentagem e moeda) da alocação, derivado da avaliação atual do mercado. Importante: Quando o ETF adquirido está cotado numa moeda diferente da moeda da conta de investimento, existem custos de conversão de moeda e risco adicional de taxa de câmbio. As flutuações f/x podem afetar tanto negativa como positivamente o resultado do investimento. Uma posição de compra é aberta a uma taxa de câmbio 0,5% acima da taxa f/x do mercado no momento da transação. Quando a posição é fechada, é executada a uma taxa de câmbio que é 0,5% inferior à taxa f/x no momento da venda. Um fortalecimento da moeda em que compra o ETF contra a moeda da conta pode afetar positivamente o desempenho da posição. No caso contrário, pode causar perdas adicionais. Para evitar a conversão de moedas, pode comprar ETFs apenas na moeda da conta. Os investidores podem escolher a moeda da conta entre EUR, USD e GBP. (por favor, ajuste as moedas de conta disponíveis porque depende da sucursal XTB) Retirada de fundos do Plano de Investimento Voltemos ao caso descrito acima. Suponhamos que o investidor pretende retirar do seu Plano de Investimento o montante de 100 EUR. A reserva de caixa afetada à conta diminuirá em 100 euros, passando de 673,30 euros para 573,30 euros

Após o levantamento, o valor da carteira será de 899,95 euros

O valor da posição na EUNL.DE não sofrerá alterações e continuará a ser de 326,65 EUR (4,66131)

Não serão vendidas quaisquer unidades de participação do Plano de Investimento Mas agora vamos calcular o caso de uma retirada de 900 euros 900 EUR - 673.30 EUR = 226.70 EUR EUNL.DE → (226.70 EUR) * (1 +1%) = 228.97 EUR EUNL.DE volume de vendas → 228.97 / 77.05 EUR = 2.9718 (arredondamento para o passo de cotação de 4 casas decimais) Tipo de ordem → Ao preço de mercado Após a transação → EUNL.DE vendido 2.9718 x EUR 77 (preço de mercado presumido) = EUR 228.83 Reserva de caixa → €673.30 + €228.83 - €900 = €2.13 (aqui vão os fundos restantes da execução da ordem) Resultado → EUR 2.13 volta para o Plano de Investimento e pode ser retirado para a conta principal ou utilizado para outros investimentos. Pagamentos cíclicos Para automatizar o investimento em planos de investimento, os investidores podem utilizar pagamentos cíclicos? Os investidores podem associar um cartão de débito ou de crédito / uma conta bancária / fundos gratuitos para automatizar o investimento no Plano de Investimento selecionado, com as actuais alocações alvo. Conclusões finais O exemplo apresentado acima tem apenas fins didáticos. Se houvesse mais do que um fundo ETF no Plano de Investimento, os fundos seriam pagos numa base percentual para cada um deles (automaticamente).

Se um investidor decidir retirar fundos do Plano de Investimento, a execução ocorre sempre primeiro a partir das reservas de caixa - se existirem no Plano de Investimento

Se o investidor decidir retirar do Plano de Investimento a totalidade ou parte dos fundos, em resultado do que a totalidade ou parte da posição EUNL.DE teria de ser encerrada - tudo será executado automaticamente

A retirada de fundos dos Planos de Investimento vai primeiro para a conta de investimento. Não para a conta bancária designada para levantamentos da conta

O histórico das transacções entre a conta e os planos de investimento pode ser acompanhado através do separador Histórico -> Operações de caixa Importante: O buffer de cerca de 1% para transacções de compra e venda deve-se às especificidades do montante de negociação. A sua funcionalidade básica é apoiar uma execução suave das ordens, sem quaisquer rejeições. Os preços dos ETF nos livros de ordens estão a mudar constantemente e, após fins-de-semana ou pausas de negociação, a volatilidade pode mudar significativamente. Nesses casos, a tolerância ao desvio permite um processamento mais rápido das ordens, o que é confortável para um investidor. Reequilíbrio do plano de investimento Usando o exemplo de um plano baseado em dois ETFs, o já mencionado EUNL.DE e o ETF de índice IUSA.DE, que replica o comportamento do índice S&P 500, vamos mostrar como se efectua o "reequilíbrio" do Plano de Investimento existente. Em primeiro lugar, assumimos que a alocação dos dois ETFs é igual e é de 50% cada, respetivamente. O montante do investimento no Plano de Investimento composto por estes dois ETF é de 1000 EUR. ETF → EUNL.DE Preço de compra: €77.06 Preço de venda: EUR 77.05 Quantidade: 0.0001 Alocação: 50% Parâmetro de desvio para compra / venda → 1% ETF → IUSA.DE Preço de compra: EUR 40.91 Preço de venda: EUR 40.89 Quantidade: 0.0001 Alocação: 50% Parâmetro de desvio para compra / venda → 1%

EUNL.DE = 1000 EUR * 50% Compra da EUNL.DE = EUR 494.99 Valor da alocação: EUR 494.93 = 49.52% (50% objetivo) IUSA.DE = 1000 EUR * 50% Compra da IUSA.DE = EUR 494.99 Valor da alocação = EUR 494.77 = 49.50% (50% objetivo) Valor do plano de investimento = EUR 999.56 Reserva de caixa = EUR 10.02 (os fundos remanescentes da reserva de 1%) O investidor tomou uma decisão e pretende reduzir a dotação da EUNL.DE para 25% e aumentar a dotação da IUSA.DE para 75%. Naturalmente, isto implicará a necessária venda de algumas acções da EUNL.DE e a aquisição de novas acções da IUSA.DE. Como é que o cálculo se apresenta? Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais EUNL.DE Nova compra: 25

Alocação atual: 49.52%

Valor da carteira → 999,56 euros

Nova compra→ 25% x 999,56 = 249,89

Alocação EUNL.DE → €494.93

Delta = EUR 249.89 - EUR 494.93 = - EUR 245.04

EUNL.DE = (245.04 * (1+1%) / 77.05 = 3.2121 IUSA.DE Nova compra: 75%

Alocação atual: 49.50%

Valor da carteira → € 999.56

Nova compra → 75% x 999.56 = EUR 749.67

IUSA.DE → EUR 494.77

Delta = EUR 749.67 - EUR 494.77 = EUR 254.90

IUSA.DE = (254.90 * (1-1%) / 40.91 = 6.1684 Resultado EUNL.DE → Execução ao preço de mercado Venda → 3.2121 * 77.05 = 247.49 Novo valor de atribuição em EUNL.DE = EUR 247.44 Valor do portefólio = 997,10 euros

Objetivo da Alocação = 25%

Novo valor da alocação: 24,82% IUSA.DE → Execução ao preço de mercado Venda → 6,1684 * 40,91 = 252,35 Novo valor de afetação em IUSA.DE = 747,11 euros Valor do portfólio = 997,10 euros

Objetivo da Alocação = 75%

Novo valor da alocação: 74,93 FAQ Qual é a diferença entre investir em ETFs e Planos de Investimento? Os planos de investimento permitem-lhe investir automaticamente um determinado montante em vários ETFs ao mesmo tempo. O número máximo é de 10 planos abertos em simultâneo, em cada um dos quais pode haver um máximo de 9 ETFs. Ao investir num único ETF, o efeito não seria semelhante, e investir em vários ao mesmo tempo exigiria uma quantidade considerável de tempo, tanto para colocar ordens como para determinar o peso que devem ter na carteira de investimentos. Os planos de investimento são a melhor forma de investimento passivo? É difícil determinar qual o melhor estilo de investimento porque se trata de questões subjectivas, relacionadas com o estilo e a psicologia do investidor. No entanto, não há dúvida de que os Planos de Investimento são adequados para o investimento passivo a longo prazo e oferecem um vasto leque de oportunidades interessantes. Acima de tudo, abrem a possibilidade de exposição aos mercados financeiros globais, com baixos custos de entrada. Posso criar o meu próprio plano de investimento? Sim, se tiver uma conta ativa e verificada na XTB. Não há taxas adicionais envolvidas. Os investidores podem escolher e criar o seu próprio plano, escolhendo entre quase 350 ETFs. Os planos de investimento são adequados para investidores principiantes? Os investimentos exigem sempre que faça a sua própria análise e esteja consciente dos riscos. Mas, ao mesmo tempo, utilizando ETFs bem conhecidos, a análise não tem de ser tão demorada e não requer conhecimentos especializados, à semelhança da avaliação de ações de empresas cotadas ou de derivados. Os planos de investimento são intuitivos e podem constituir uma parte interessante de uma carteira, tanto para investidores principiantes como para investidores avançados e qualificados com uma abordagem a longo prazo. Quais são os riscos dos planos de investimento? É impossível eliminar os riscos nos mercados financeiros. Nenhuma estratégia pode garantir lucros, e decisões aparentemente corretas podem levar a perdas. Os principais factores de risco para os Planos de Investimento incluem: Rentabilidade insatisfatória (um risco mais baixo significa geralmente gera rentabilidades também mais baixas)

É possível mitigar parte do risco, selecionando ativos não correlacionados ou negativamente correlacionados (hedging). Os ETFs sobre o preço do ouro, como o iShares Physical Gold (IGLN.UK), entre outros, podem ser uma espécie de alternativa defensiva. O ouro é visto como um ativo "de refúgio" e pode registar momentos de grande procura quando os mercados acionistas entram em sell-off A informação sobre a moeda em que um determinado ETF está cotado pode ser obtida na plataforma, acedendo a Market Watch -> separador Search / ETFs --> símbolo "i" no círculo - "Instrument information". O ETF iShares Nasdaq 100 UCITS (CNDX.UK) pode ser um exemplo.

A plataforma de investimento XTB oferece contas em USD, EUR e GBP. Se um investidor decidir comprar ETFs cotados apenas em EUR, a partir da conta de investimento em EUR - não haverá quaisquer custos de conversão de moeda aquando da abertura de posições, nem qualquer risco f/x adicional. A XTB aceita transferências SEPA rápidas na moeda EUR. Posso encerrar um plano de investimento aberto em qualquer altura? Sim, o investidor decide quando comprar e quando vender. O Plano de Investimento pode ser fechado em qualquer altura, mas vale a pena lembrar que as ordens são executadas apenas durante a sessão de negociação. A sessão no mercado europeu, dependendo do piso da bolsa, dura normalmente das 8:00 BST às 16:30 BST. Os investidores também podem colocar ordens pendentes, que serão executadas depois de o preço descer abaixo ou subir acima do nível indicado na ordem (execução a mercado). Se os investidores colocarem uma ordem durante o horário pós-laboral (quando as bolsas estão fechadas), a ordem será executada após a abertura do mercado, por execução a mercado. Como é que posso mitigar o risco devido às alterações do mercado cambial? Para evitar comissões de 0,5% adicionadas à taxa de conversão a partir do momento em que abre ou fecha uma posição (compra ou venda), deve manter uma conta de investimento na mesma moeda em que estão cotados os ETFs adquiridos ao abrigo do Plano de Investimento. Os planos de investimento destinam-se apenas a investidores a longo prazo? É verdade que os Planos de Investimento são dedicados a investidores de longo prazo e são adequados para o investimento passivo, mas pode haver excepções. Em última análise, cabe ao investidor escolher a estratégia de investimento que pretende adotar. Dependendo disso, os investidores escolhem ETFs adequados, pelo que os Planos de Investimento também podem ser adequados para investidores "momentum". Ao criar um Plano, um investidor pode assumir uma posição de contra-ciclo e acumular ativos fortemente sobrevendidos, como petróleo ou ETFs de índices. Em alternativa, um investidor pode decidir comprar ETFs de acumulação de obrigações, por exemplo, quando espera que um evento que possa trazer momentos de maior stress económico e que possa levar os bancos centrais a reduzir as taxas de juro. O plano de investimento criado a partir de 9 ETFs diferentes pode ser mais agressivo ou defensivo - depende da estratégia do investidor.

