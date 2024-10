Tempo estimado de leitura: 19 minuto(s)

O gás natural, devido às suas qualidades energéticas e à sua vantagem ecológica "verde" em relação a outros combustíveis fósseis, é considerado uma fonte de energia intermédia entre os "combustíveis sujos" que deixam uma pegada de carbono e o futuro energético avançado da Terra. A transição energética pode demorar décadas ou várias décadas, consoante o país. Entretanto, a procura de energia é cíclica, tanto na indústria como nos agregados familiares, o que resulta em flutuações dinâmicas da oferta de gás natural e do seu valor.

O ano de 2022 foi um dos maiores períodos de alta do gás natural porque a guerra da Rússia com a Ucrânia alterou a "cadeia de abastecimento energético" europeia. No final, o inverno não foi assim tão mau e a Europa sobreviveu bem à crise do gás, com níveis de armazenamento superiores aos previstos. Mas os próximos Invernos estão a chegar e o gás natural continua a ter uma natureza cíclica. A situação atual, após as enormes descidas dos preços do gás em 2023, pode indicar que o mercado do gás será ainda mais dinâmico e interessante para os traders. A crise energética mostrou o potencial de produtos energéticos muito importantes e economicamente cruciais, como o NATGAS.

A política energética de cada país varia consoante o nível da economia desenvolvida e os recursos naturais disponíveis. No entanto, podemos reconhecer que a humanidade está numa transição energética para fontes de energia verde que é apoiada por instituições poderosas.

Este artigo pretende dar uma visão geral dos princípios básicos da negociação de gás e, depois de o ler, saberá mais sobre como investir em gás natural e em empresas deste setor energético bem desenvolvido.

Os benefícios e usos do NATGAS

O gás natural é utilizado para produzir combustíveis à escala industrial e privada. É também um ingrediente necessário para a produção de detergentes, fibras sintéticas, tintas, plásticos e borracha sintética.

O gás natural liquefeito comprimido é também um propulsor conveniente para equipamento energético estacionário, como caldeiras, turbinas, secadores, fornos de processamento térmico industrial e fogões domésticos. Não há substituto para o NATGAS no fabrico de lâmpadas ou turbinas a gás.

A principal aplicação do NATGAS é, naturalmente, a produção de calor doméstico, ou seja, a automatização e a regulação convenientes do processo de combustão fazem com que cada vez mais famílias utilizem instalações a gás. O gás nos lares é também necessário para aquecer a água e preparar as refeições.

O gás é também utilizado em grande escala na criação de animais, na secagem de cereais e sementes e na produção de forragens ou de alimentos para animais. Na indústria, é também utilizado para aquecer os espaços de produção e de escritórios, para aquecer os pavilhões e nos processos tecnológicos.

Devido aos preços relativamente baixos do gás natural em comparação com o petróleo bruto, o NATGAS é utilizado em grande escala como combustível para automóveis e camiões. A temperatura de combustão uniforme, o poder calorífico, a automatização dos processos de combustão, a facilidade de regulação e a ausência de problemas com a eliminação de resíduos são vantagens poderosas de todos os sistemas alimentados a gás.

Todos estes são aspectos importantes para os empresários que investem no gás, porque compreender como funciona a indústria é uma parte muito importante de qualquer processo de tomada de decisão e é necessário ter isso em conta.

Como comprar gás natural

Tem a possibilidade de escolher entre investir em gás natural ou negociá-lo. Existem várias diferenças entre estes métodos. É claro que também é possível utilizar os dois ao mesmo tempo.

Investir

O investimento em gás natural é possível através da compra de ETFs ou de ações de empresas do setor do gás ou através de outros instrumentos financeiros. As ações do setor do gás natural, como a Exxon Mobil (XOM.US), a Kinder Morgan (KMI.US) ou a Royal Dutch Shell (RDSA.UK), são bem conhecidas por pagarem dividendos regulares. Também ações específicas como a Cheniere (LNG.US) ou a EQT (EQT.US) podem continuar a ser boas oportunidades de investimento.

Trading

O investimento em NATGAS é especulativo e apenas os movimentos do preço do NATGAS são importantes aqui. O CFD do gás é um contrato financeiro que negoceia para ganhar a diferença de preço entre as suas posições abertas e fechadas, sem entrega física de NATGAS. É também uma boa opção para os traders de CFDs, que gostam de risco alto e negociação dinâmica.

Pode começar a investir em NATGAS abrindo posições no CFD NATGAS (contrato sobre diferenças de preço) e utilizando alavancagem financeira. Graças à alavancagem, a negociação de NATGAS requer apenas uma certa percentagem de toda a posição. Por exemplo, a utilização da alavancagem 1:10 dá-lhe a oportunidade de abrir um contrato de 10.000 USD utilizando apenas uma margem de 1000 USD. Graças à utilização de CFDs, os day traders podem ganhar dinheiro mesmo quando os preços do gás descem - abrindo posições curtas. Este tipo de especulação pode ser especialmente perigoso e volátil devido aos movimentos do preço do NATGAS. Um CFD sobre NATGAS dá aos compradores a oportunidade de maximizar o seu lucro mais rapidamente, mesmo quando o movimento do preço não é muito grande, mas a perda também pode ser muito maior devido à utilização de alavancagem.

O nosso instrumento NATGAS baseia-se em contratos das cotações NATGAS da Chicago Mercantile Exchange CME Henry Hub.

Negociar online

Não há forma de comprar simplesmente um fornecimento físico de gás. Especialmente a comercialização deste bem físico é complicada e não é semelhante à dos metais preciosos como o ouro ou a prata. As instalações de armazenamento de gás são também um grande desafio adicional para os compradores.

Por isso, para ganhar dinheiro com o movimento do mercado de combustível azul, a melhor solução é, obviamente, a negociação de gás online.

O investimento online é também o mais fácil, tem os encargos mais favoráveis e permite-lhe personalizar a sua estratégia de investimento pessoal, escolhendo instrumentos complexos como os CFDs (contratos sobre diferenças de preço) sobre NATGAS, contratos de futuros, ações e ETFs.

O investimento online em NATGAS dá-lhe acesso a um mercado extremamente volátil e popular sem sair de casa. A única coisa de que necessita é uma conta aberta numa das empresas de corretagem. Naturalmente, com acesso à plataforma de negociação.

Como negociar CFDs sobre gás natural

Em primeiro lugar, a negociação de CFDs sobre NATGAS dá aos investidores a oportunidade de abrir posições curtas e longas. Os CFDs funcionam de uma forma que lhes permite optar por posições curtas - dando aos compradores a oportunidade de obter lucros mesmo quando o preço do gás natural está a cair.

Ao negociar CFDs sobre o gás natural, um trader pode usar a instabilidade do mercado e abrir posições durante movimentos muito rápidos do preço do gás. A alavancagem financeira com margem é arriscada e pode resultar em grandes perdas, mas pode multiplicar o lucro de um day trader.

Quando os clientes negoceiam CFDs, a única taxa que um trader paga neste caso é o spread (a diferença entre o preço de compra ASK e o preço de venda BID) e os pontos de swap. O spread é muito pequeno e custa cêntimos, dependendo do tamanho de uma posição, os pontos de swap são os custos que a corretora incorre no financiamento de posições alavancadas; os swaps são acumulados diariamente ao rendimento da posição de NATGAS aberta.

Ações e ETFs sobre gás natural

Ações

Há muitas maneiras de diversificar o risco da sua carteira de ativos de ações de gás. Uma delas é certamente a compra de ações de grandes empresas europeias e americanas que operam no mercado do gás naturtal. A longo prazo, as ações de gás natural são, em geral, menos voláteis do que os preços spot do gás natural. É claro que as ações de gás mais pequenas são mais voláteis e arriscadas, mas têm, ao mesmo tempo, um maior potencial de ganhos devido à sua capitalização de mercado relativamente menor. Claro, se forem bem geridas e rentáveis. É por isso que recomendamos a todos os interessados no mercado de NATGAS que efectuem uma análise de cada empresa - antes de fazer qualquer tipo de investimento.

Pode investir em NATGAS comprando ações de empresas do setor da energia do gás como a Exxon Mobil Corporation (XOM.US) e a Royal Dutch Shell (RDSA.UK) e muitas, muitas mais.

A Cheniere (LNG.US) é a maior empresa de exportação de GNL dos EUA, o maior fornecedor de GNL para a Europa e o segundo maior operador de GNL do mundo. Em 2022, as suas ações foram umas das mais beneficiadas com a subida dos preços do gás. A procura europeia de gás foi maior devido à guerra russo-ucraniana e aos problemas com o gasoduto Nord Stream. A empresa está a crescer e a tomar algumas iniciativas inovadoras para encontrar oportunidades "ecológicas" na sua própria atividade. Apesar da descida dos preços do gás natural em 2023 (quase 90% para o Henry Hub), as ações da Cheniere estão apenas 10% abaixo do seu máximo histórico. Isto pode ser um sinal de que a atividade da empresa é relativamente resistente. Se o preço do gás e a procura voltarem a crescer, a Cheniere poderá provavelmente subir também, mas a empresa está a operar com uma dívida relativamente elevada, o que pode constituir um risco para a sua atividade.

Em 2022, a empresa iniciou um programa de recompra de ações no valor de 1,4 mil milhões de USD e tem um rendimento líquido de 1,4 mil milhões de USD. Em 2022, o número total de cargas da empresa foi de 2650 - para 39 países diferentes, com 638 cargas exportadas para a Europa. O volume de GNL entregue à Europa foi 74% maior em relação ao ano anterior. Mais de 10% das importações de gás natural da Europa em 2022 foram produzidas nas instalações da empresa em Sabine ass e Corpus Christi (aproximadamente 72% dos volumes que a Cheniere produziu).

A Exxon Mobil Corporation (XOM.US) é uma empresa multinacional americana de petróleo e gás com sede em Irving, Texas. É a maior descendente direta da fortuna de John D. Rockefeller e da Standard Oil.

Uma das maiores empresas do mundo em termos de receitas, a ExxonMobil variou entre a primeira e a sexta maior empresa cotada em bolsa em termos de capitalização bolsista, de 1996 a 2017. A empresa ficou em terceiro lugar no mundo na lista Forbes Global 2000 em 2016. A ExxonMobil foi também a décima empresa mais rentável da Fortune 500 em 2017. A partir de 2018, a empresa ficou em segundo lugar na lista Fortune 500 das maiores empresas dos EUA por receita total. Mais de metade das ações da empresa são detidas por instituições. Os acionistas incluem gigantes como o The Vanguard Group e a BlackRock.

A ExxonMobil é uma das maiores empresas de energia do mundo e tem influência na política externa americana e no seu impacto no futuro da nação.

A Royal Dutch Shell (RDSA.UK) é uma empresa multinacional anglo-holandesa de petróleo e gás com sede em Haia, nos Países Baixos, e a quinta maior empresa do mundo em termos de receitas em 2020. A Shell é a maior empresa com sede na Europa e a maior empresa sem sede na China ou nos Estados Unidos. O ranking Forbes Global 2000 de 2020 classificou a Shell como a 21ª maior empresa pública do mundo. Em 2013, a Shell ocupou o primeiro lugar na lista Fortune Global 500 das maiores empresas do mundo e, nesse ano, as suas receitas foram equivalentes a 84% do PIB dos Países Baixos.

Desde então, a Shell desceu na lista das maiores empresas do Global 500, mas continua a ser a maior empresa de energia não estatal do mundo.

A Shell opera em todas as áreas da indústria do gás, incluindo a exploração e produção, refinação, transporte, distribuição e comercialização, petroquímica e produção de energia. Mas também está ativa nas energias renováveis, incluindo biocombustíveis e hidrogénio.

A Shell opera em mais de 70 países e tem aproximadamente 44.000 postos de gasolina em todo o mundo, a 31 de dezembro de 2019. A empresa possui subsidiárias nos EUA e também é um grande acionista de outras empresas de energia, inclusive nos países em desenvolvimento.

Também merecem a atenção dos investidores outras grandes empresas de Gás Natural como a Chevron (CVX.US), a Hess Corporation (HES.US), a Contango Oil & Gas Co. (MCF.US), a NiSource (NI.US), a Oneok Corp (OKE.US), a Pembina Pipeline (PBA.US), a UGI Corporation (UGI. US), BP (BP.UK), a Total Energies (TTE.FR), a Gaztransport ET Technigaz SA (RTT.FR), a Rubis (RUI.FR), a Avance Gas Holding (AGAS.NO), a Naturgy Energy Group SA GAS.ES, a Enagas (ENG.ES), a Italgas (IG.IT), a PGNiG (PGN.PL) e a Grupa Lotos (LTS.PL).

ETFs

Investir em gás natural através da compra de instrumentos de fundos negociados em bolsa (ETFs) é uma escolha mais diversificada do que uma posição numa única empresa do setor do gás natural. Investir em ETFs de gás dá-lhe uma maior exposição ao mercado do gás natural.

Este tipo de investimento é mais equilibrado e dá também a oportunidade de receber dividendos de ETFs de distribuição como o iShares STOXX Europe 600 Oil&Gas (SXEPXE.DE) ou de comprar ETFs de acumulação como o iShares Oil&Gas Exploration and Production (IOGP.UK). Estes instrumentos acompanham os preços das ações de um grupo de empresas do setor do gás. Também pode escolher um ETF que acompanhe os preços do gás natural. Por exemplo, o WisdomTree Natural Gas (NGAS.UK), que acompanha o subíndice Bloomberg Natural Gas. Por outro lado, outro ETF iShares Oil&Gas Exploration and Production (IOGP.UK) oferece exposição direta a uma vasta gama de empresas globais envolvidas na exploração e fabrico de gás e petróleo. O fundo IOGP.UK tem muitas ações de gás em participações como a EOG Resources, a Canadian Natural Resources, a Conocophillips, a Devon Energy Corp ou a Hess Corp.

Outra escolha possível pode ser o iShares STOXX Europe 600 Oil&Gas (SXEPXE.DE), um fundo bem conhecido que tem por objetivo acompanhar o desempenho do índice STOXX Europe 600 Oil&Gas. O SXEPXE.DE é um ETF de distribuição, o que significa que o fundo distribui os dividendos recebidos aos accionistas. Esta é uma informação especialmente boa para investimentos de gás a longo prazo. O fundo tem grandes empresas, como a Total Energies (TTE.FR), a Royal Dutch Shell (RDSA.UK) e a BP (BP.UK) nas suas participações, o que faz com que o seu preço não seja tão variável.

Os investimentos em gás através de ETFs criam carteiras de recursos diversificadas com menor risco, mas também com menor potencial de crescimento.

Melhor altura para começar a investir em gás natural

Muitos investidores perguntam-se quando devem começar a investir no mercado do gás, mas também os traders analisam o mercado NATGAS todos os dias. Em 2022, o aumento dos preços do gás natural tornou-se uma questão global e afetou particularmente os países europeus, ainda fortemente dependentes de fornecimentos externos. A guerra na Ucrânia quebrou a dependência do mercado energético europeu em relação à Rússia. Esta situação crítica teve um forte impacto nos preços. E a Europa ficou sem uma alternativa visível durante algum tempo.

A Europa começou a importar grandes cargas de GNL dos EUA. Este facto criou circunstâncias favoráveis a margens mais elevadas e a operações de empresas americanas como a Cheniere. Registou-se um aumento dos preços spot do TTF holandês e do HenryHub nos EUA. O aumento dos preços do gás contribuiu para a inflação e suscitou preocupações quanto à economia em geral. No entanto, graças ao inverno quente, a crise na Europa não se agravou e os preços do gás caíram fortemente. A situação demonstrou, no entanto, que o preço do gás natural pode reagir com fortes oscilações quando a relação entre a oferta e a procura se altera drasticamente.

O gás natural é utilizado na produção de eletricidade e aquecimento, na indústria pesada e ligeira e nos transportes. Isto significa que, enquanto as indústrias tiverem necessidades energéticas e os agregados familiares em todo o mundo utilizarem o gás para cozinhar e aquecer, os traders podem esperar que a procura deste produto se mantenha elevada.

Uma das razões para a crescente procura de gás é também a política "verde" de descarbonização e de abandono dos combustíveis fósseis. O gás natural reduz as emissões de CO2, bem como de óxidos de azoto e de enxofre. Este facto, aliado a preços competitivos, levou a que o gás fosse reconhecido na União Europeia como um combustível de transição na via da neutralidade climática.

É possível que o preço do gás - incluindo o produzido por empresas norueguesas ou britânicas - aumente, também devido ao aumento dos custos de extração e à geopolítica. Nessa situação, as importações de gás dos EUA podem aumentar, uma vez que o gás Henry Hub é relativamente barato. Isto levanta o campo das preocupações com o GNL e o transporte de GNL - as maiores ações dos EUA neste segmento específico são a Cheniere (LNG.US), a EQT (EQT.US) e a Kinder Morgan (KMI.US). A procura de fornecimentos de GNL pode também aumentar face à perspetiva de uma procura elevada, enquanto os recursos de gás são limitados, com baixos níveis de armazenamento

No inverno, a procura de gás pelas famílias também aumenta devido ao aquecimento, o que resulta frequentemente em valorizações mais elevadas das ações de gás natural e em preços mais elevados no mercado do gás. O gás é relativamente barato e menos nocivo para o ambiente do que o carvão. Até que a economia encontre uma tecnologia eficaz de armazenamento de energia renovável ou construa reactores nucleares em grande escala, é de esperar que a procura de gás aumente. As centrais eléctricas a gás são relativamente fáceis de operar e podem ser ligadas e desligadas em qualquer altura.

O gás natural é um recurso intermédio entre os combustíveis fósseis e a energia moderna das economias desenvolvidas, baseada no urânio ou no hidrogénio. No entanto, a transição energética pode demorar décadas. O investimento no gás natural parece ter fundamentos sólidos, mas os investidores devem conhecer o risco e as características cíclicas da atividade das empresas de gás natural.

As questões a que os investidores em NATGAS devem prestar muita atenção são:

As flutuações no equilíbrio da procura e oferta de gás

Os custos de produção

As perspectivas meteorológicas nos EUA e vários tipos de anomalias

Os relatórios sobre os inventários de gás (por exemplo, relatório semanal da EIA)

A sazonalidade (impacto positivo nos preços durante as temperaturas frias e muito elevadas, quando aumenta a utilização do ar condicionado)

A geopolítica e infra-estruturas

Horário de negociação do gás natural

E quanto ao horário de funcionamento do gás natural? Esta informação é especialmente importante para os day traders. A negociação de gás natural spot está disponível 5 dias por semana entre as 00:00-23:00 GMT+1 de segunda a quinta-feira e entre as 00:00-21:00 GMT+1 à sexta-feira. Os investimentos em gás natural não estão disponíveis durante os fins-de-semana na nossa plataforma. O mercado spot de gás natural é estático quando o mercado está fechado. Em todas as outras alturas os preços do gás natural estão constantemente a flutuar, quer se compre ou venda.

Naturalmente, a melhor altura para investir em NATGAS é durante os períodos de liquidez muito elevada, quando a volatilidadade do mercado é maior. Quando há grandes volumes de transacções no mercado, a volatilidade aumenta. Esta situação pode ser uma grande oportunidade não só para os investidores que vendem ou compram, mas também para os day traders, que estão a utilizar a alavancagem e a margem para obter grandes lucros, mesmo em posições curtas. Tenha também em atenção que a alavancagem pode resultar em perdas maiores. Todos os CFDs são ativos de alto risco.

A elevada volatilidade pode ser influenciada por informações sobre os atuais níveis de armazenamento (por exemplo, relatório semanal da EIA), relatórios geopolíticos importantes ou mesmo relatórios de empresas. O NATGAS é uma das matérias-primas mais voláteis e continua a ser muito sensível a questões políticas. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia mostrou que os preços do gás podem reagir bruscamente quando os traders vêem um potencial desequilíbrio entre a oferta e a procura. Apesar de a crise europeia do aquecimento não ter finalmente ocorrido, os preços do gás registaram uma enorme subida em 2022. Principalmente devido às expectativas do mercado.

As previsões meteorológicas e as previsões a longo prazo são também muito importantes para o mercado do gás natural; a informação sobre invernos rigorosos ou períodos de temperaturas mais elevadas pode ser uma faísca que inflama o preço do gás. Quando a procura de aquecimento aumenta, o preço do NATGAS pode ser mais elevado. Mas há também muitos outros factores de crescimento, como as infra-estruturas, o nível das reservas de armazenamento nos EUA, etc.

Mas não precisa de seguir a variabilidade temporária do mercado. Na nossa plataforma - xStation - tem a oportunidade de comprar ETFs de NATGAS como Natural Gas (NGAS.UK) ou ações grandes e reconhecidas como Exxon Mobil (XOM.US), Kinder Morgan (KMI.US), Cheniere Energy (LNG.US), EQT (EQT.US) ou Shell (RDSA.UK); nestes casos, como investidor, não precisa de olhar para a flutuação dos preços do gás natural e apenas ter uma visão de longo prazo.