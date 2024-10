A história e o futuro do Gás Natural

Tempo estimado de leitura: 8 minuto(s)

Apesar da sua utilização generalizada, a história da extração de gás natural tem sido marcada por controvérsia e desafios. O processo de extração de gás natural convencional ou de depósitos de gás não convencional (especialmente gás de xisto), conhecido como fracking, tem sido criticado pelo seu potencial impacto no ambiente e na saúde humana devido a um potente gás com efeito de estufa - o dióxido de carbono - ou à utilização de sulfureto de hidrogénio nos processos de perfuração. Além disso, a flutuação dos preços e as tensões geopolíticas associadas à oferta e à procura de gás natural conduziram à volatilidade dos mercados globais.

No entanto, apesar destes desafios, espera-se que o gás natural continue a ser um componente crítico do cabaz energético mundial no futuro. À medida que os governos e as empresas dão cada vez mais prioridade à redução das emissões de gases com efeito de estufa, o gás natural é visto como uma alternativa mais limpa ao carvão e ao petróleo.

Para além da sua utilização como combustível de transição para um futuro energético mais limpo, o gás natural também está a ser desenvolvido para ser utilizado em aplicações inovadoras, como combustível para transportes e como matéria-prima para a produção de combustíveis renováveis.

Embora o futuro da utilização do gás natural seja promissor, a concorrência das fontes de energia renováveis, como a energia solar e eólica, está a aumentar e prevê-se que a pressão regulamentar sobre as emissões de dióxido de carbono provenientes da produção e do consumo de gás natural aumente. Além disso, alguns depósitos convencionais de gás natural estão associados à extração de carvão - atualmente em declínio.

No entanto, com o investimento contínuo em inovação tecnológica, espera-se que a indústria do gás natural continue a ser um acto significativo no mercado global da energia durante as próximas décadas. À medida que o mundo transita para um futuro energético mais limpo, a produção de gás natural continuará provavelmente a desempenhar um papel essencial no cabaz energético, proporcionando uma fonte de energia fiável e uma opção interessante para os investidores.

O que é o Gás Natural?

O gás natural convencional é um dos combustíveis fósseis altamente versáteis que encontra múltiplas utilizações como fonte de energia e na produção de vários bens. O gás natural forma-se a partir de material orgânico sob alta pressão em formações rochosas sob a superfície da terra e é uma mistura que ocorre naturalmente. Composto por metano, etano, propano, dióxido de carbono e outros hidrocarbonetos, este gás combustível é obtido principalmente a partir de depósitos de gás natural através de fracturação hidráulica profunda, perfuração vertical e horizontal sob a superfície da Terra. O gás natural surge frequentemente associado a jazidas de carvão e a depósitos de petróleo bruto.

Este recurso não renovável é formado ao longo de milhões de anos através de um processo complexo que começa com os restos de flora e fauna antigas que se acumulam ao longo do tempo em bacias sedimentares. À medida que os sedimentos se acumulam, exercem pressão sobre a matéria orgânica, provocando a sua decomposição em hidrocarbonetos. Estes hidrocarbonetos migram através das camadas rochosas e chegam a uma armadilha adequada, onde podem ser extraídos. Para a formação do gás natural, são necessárias condições específicas, incluindo a temperatura e a pressão correctas e a presença de determinados minerais.

A maior parte da extração de gás natural envolve a perfuração de poços na superfície da Terra e a utilização de vários métodos para extrair o gás de enormes quantidades de alta pressão de depósitos subterrâneos, frequentemente associados a atividades de extração de carvão. Uma vez extraído, o gás natural queimado - graças ao calor intenso - pode ser utilizado para uma variedade de fins, como o aquecimento de casas e empresas, a produção de eletricidade e a propulsão de veículos.

Embora o gás natural seja um recurso valioso, é também um combustível fóssil não renovável que tem impactos ambientais significativos, especialmente a extração em poços de gás de xisto. O processo de extração e transporte dos depósitos de gás natural pode libertar gases com efeito de estufa para a atmosfera, contribuindo para as alterações climáticas e o aquecimento global. No entanto, é considerado um combustível fóssil de queima relativamente limpa, produzindo menos emissões do que o carvão ou o petróleo. Além disso, os avanços tecnológicos tornam possível capturar e armazenar as emissões de carbono do gás natural, reduzindo o seu impacto no ambiente.

O gás natural liquefeito, também conhecido como NATGAS, desempenha um papel crucial no nosso sector e sistema energético. A sua formação é um processo complexo e fascinante que levou milhões de anos a ser concluído. Embora existam preocupações ambientais relacionadas com a sua utilização, é uma alternativa atractiva a outros combustíveis fósseis devido às suas baixas emissões. À medida que avançamos para um futuro mais sustentável, é essencial explorar novas formas de minimizar o impacto da extração de gás natural no ambiente.

Breve História da Extração do Gás Natural

O gás natural é conhecido desde há séculos, mas a sua utilização comercial é relativamente recente. Foram necessárias centenas de anos para encontrar depósitos de gás natural suficientes e para se tornar uma fonte de energia eficaz, embora a história da sua utilização remonte a tempos antigos.

Por volta de 1000 a.C., na Grécia antiga, o oráculo de Delfos foi construído no Monte Parnaso, num local que provou ser uma fonte de gás natural. Por volta de 500 a.C., os chineses começaram a utilizar "condutas" feitas de bambu para transportar o gás que vinha à superfície. Os chineses utilizavam-no para ferver a água do mar e obter água potável.

O gás fóssil natural foi descoberto e identificado na América do Norte em 1626, quando os exploradores franceses encontraram nativos que estavam a acender gases à volta do Lago Erie. É provável que tenham descoberto que os relâmpagos inflamavam o gás que se elevava do solo.

No entanto, a primeira utilização do primeiro gás natural comercializado ocorreu 160 anos mais tarde, na Grã-Bretanha. Por volta de 1785, os britânicos usaram o gás natural extraído do carvão como metano para iluminar ruas e casas. 30 anos mais tarde, Baltimore, Maryland, tornou-se a primeira cidade dos Estados Unidos a produzir gás natural para iluminar as suas ruas.

Em 1821, William Hart perfurou o primeiro poço de abastecimento de gás natural, no norte do estado de Nova Iorque. Assim foi fundada a Fredonia Gas Light Company, que se tornou a primeira empresa de distribuição da América a produzir gás natural extraído em quantidade suficiente para uso comercial.

Durante a maior parte do século XIX, a queima de gás natural foi utilizada quase exclusivamente como fonte de iluminação, mas em 1885, a invenção de Robert Bunsen abriu novas possibilidades de utilização do gás natural. No século XX, começaram a ser construídos gasodutos interestaduais eficientes para transferir as reservas de gás. Hoje, os EUA - um dos maiores produtores de gás do mundo - possuem mais de 2,2 triliões de pés cúbicos de gás natural produzido e armazenado no país.

Depois, a utilização do gás natural processado expandiu-se para iluminar casas e para incluir a cozedura e o aquecimento em fogões a gás domésticos. O gás natural começou também a alimentar aparelhos como aquecedores de água e fornos, fábricas e instalações de processamento, e caldeiras para gerar eletricidade.

Atualmente, a produção de gás natural é uma das fontes de energia mais importantes e básicas da Terra. A mais recente tecnologia e a Internet oferecem uma oportunidade para negociar nos mercados de gás natural e ganhar dinheiro no mercado de produtos energéticos.

A importância do futuro do NATGAS

A indústria do gás natural convencional acredita que pode dar contributos significativos para a energia sustentável e a descarbonização, que desempenhará um papel importante no combate às alterações climáticas devidas às emissões de dióxido de carbono. A produção de gás natural tem o potencial de complementar as energias renováveis, fornecendo energia de reserva para quando as fontes renováveis não estão disponíveis devido à intermitência. Por conseguinte, o gás natural tem um futuro sólido a médio e longo prazo, desde que a indústria do gás aceite a transição energética. O gás natural tem várias vantagens, incluindo a sua flexibilidade em aplicações adicionais como a eliminação de resíduos, o transporte e como matéria-prima para produtos químicos, fertilizantes e produtos farmacêuticos.

A curto prazo, o futuro do gás natural processado parece promissor, uma vez que o carvão está a ser gradualmente eliminado e a energia nuclear pode também ser gradualmente eliminada em alguns casos. As empresas mineiras também prestam atenção aos depósitos alternativos de gás não convencional - as descobertas de gás de xisto ou de gás de baixa densidade, que podem desempenhar um papel mais significativo no futuro. No entanto, para além de 2030, o futuro torna-se menos claro. À medida que o custo das energias renováveis, nomeadamente da energia solar e eólica, diminui significativamente, o papel do gás natural consumido como combustível primário para a produção de eletricidade enfrentará uma pressão crescente. Por outro lado, as empresas mineiras estimam que as reservas de gás natural deverão ser o único combustível fóssil a registar um crescimento da procura. Isto aplica-se especialmente ao mercado asiático, onde se espera que o consumo de gás aumente até 2050.

Assim, os investidores em gás podem ainda considerar a negociação de NATGAS uma mercadoria atractiva com potencial de investimento, mas é crucial acompanhar a evolução do mercado nos próximos anos.