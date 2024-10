Tempo estimado de leitura: 14 minuto(s)

Quando o mercado financeiro mundial entra num período de incerteza, as empresas e os preços da energia ganham força após 10 anos de sell-off. Veja este setor com mais atenção.

Os mercados não esperavam que o aumento das tensões geopolíticas, as tendências de desglobalização, os problemas nas cadeias de abastecimento e a inflação alterassem o sentimento em relação às empresas do setor da energia. A tendência global para fontes de energia verdes e com zero emissões de carbono também se tornou um fator adicional de mudança positiva para o setor da energia. A crise energética mundial não se limita ao aumento dos preços do gás ou da eletricidade, que está a provocar a inflação. Está também a alterar as expectativas de receitas das empresas que operam no mercado, desde os fornecedores de eletricidade ou GNL aos produtores de urânio e às empresas de automóveis eléctricos. Neste artigo, vamos identificar formas, empresas cotadas e instrumentos financeiros que podem responder à melhoria do sentimento em relação ao setor da energia. Responderemos à pergunta: como investir em eletricidade e energia?

Como investir em eletricidade e energia?

Os investidores procuram taxas de rendimento em todas as condições, incluindo quando o mercado bolsista está mergulhado em incerteza, os índices estão a perder e os preços dos produtos energéticos estão a subir com a inflação. No entanto, o declínio de uma tendência é normalmente acompanhado pelo aumento de outra, e o setor da energia continua a parecer "à prova de crise" num contexto de inflação crescente. É graças ao aumento dos preços das matérias-primas energéticas e à melhoria do desempenho financeiro das empresas energéticas que os investidores começaram a ver o setor como um "porto seguro" em 2022. Quando olhamos para o índice S&P 500, podemos ver que as empresas de quase todos os setores registaram vendas este ano, exceto as empresas do setor da energia.

Os preços da energia estão a ser fortemente impulsionados por preocupações com a oferta e os custos. As empresas podem contar com "ventos contrários" adicionais sob a forma de tendências globais pró-clima que as colocam acima das empresas da "velha economia". A guerra na Ucrânia e as questões energéticas significam que, embora a transição energética ainda esteja em cima da mesa, mesmo as empresas da "velha economia" que operam nos mercados do gás natural e do petróleo estão a aumentar os lucros.

Além disso, os investidores que esperam uma diminuição das tensões globais e o regresso de um sentimento de euforia, alteraram as percepções em torno das empresas de energia. Começaram a fazer parte de uma carteira diversificada destinada a proteger-se contra o risco de quedas mais profundas ou de subida dos preços da energia.

Ok, mas como?

Passando à questão mais importante - investir no mercado da energia e no trading de energia é possível através de:

Ações de empresas cotadas e ETFs CFDs, instrumentos financeiros alavancados

Na parte seguinte do artigo, vamos centrar-nos em cada um destes instrumentos, indicando as suas características e exemplos de empresas do setor da energia.

O Efeito Pêndulo

Como diz o lendário investidor de Wall Street em dívida e cofundador da OakTree Capital, Howard Marks, na vida normal, o humor das pessoas oscila entre o não muito bom e o não muito mau. Mas o pêndulo do mercado move-se de impecável para desesperado. Os mercados da energia e das matérias-primas estiveram sobrevendidos durante anos e os investidores preferiram outros segmentos, como a tecnologia ou os serviços financeiros. Mas a energia continua a ser o combustível da economia mundial e o seu papel é crucial. Perante a crise energética de 2022, os investidores mundiais compreenderam-na finalmente ao valorizarem o papel do índice S&P500 Energy. Os preços das ações das empresas de energia dispararam. Mas o pêndulo ainda está em movimento. O papel dos investidores é reconhecer para onde está a ir.

Ações e ETFs do setor energético

Uma forma de investir em eletricidade e energia é, naturalmente, através da exposição ao mercado de ações de empresas cotadas que operam no setor da energia. Uma opção de investimento relacionada com o mercado de ações são os ETFs, que oferecem uma maior diversificação e uma volatilidade relativamente menor devido à carteira mais vasta de empresas cotadas no fundo selecionado. Dependendo do ETF, pode haver desde algumas a dezenas de ações de empresas cotadas no setor selecionado.

Ações

Infra-estruturas energéticas: Halliburton (HAL.US), EQT Corp (EQT.US), Brookfield (BAM.US), Atlantica Sustainable Infrastructure (AY.US), Kinder Morgan (KMI.US)

Halliburton (HAL.US), EQT Corp (EQT.US), Brookfield (BAM.US), Atlantica Sustainable Infrastructure (AY.US), Kinder Morgan (KMI.US) Armazenamento de energia: Diamondback Energy (FANG.US), Williams Companies (WMB.US)

Diamondback Energy (FANG.US), Williams Companies (WMB.US) Serviços públicos de energia: E.ON (EDAN.DE), Electricite de France (EFR.FR), NiSource (NI.US), AES Corp (AES.US), Exelon (EXC.US), Dominion Energy (D.US), Devon Energy (DEVN.US)

E.ON (EDAN.DE), Electricite de France (EFR.FR), NiSource (NI.US), AES Corp (AES.US), Exelon (EXC.US), Dominion Energy (D.US), Devon Energy (DEVN.US) Hidrocarbonetos : Coterra Energy (CTRA.US), Conocophillips (COP.US), Hess Corp (HES.US), Ovintiv (OVV.US)

: Coterra Energy (CTRA.US), Conocophillips (COP.US), Hess Corp (HES.US), Ovintiv (OVV.US) Gás natural: Cheniere (LNG.US), Targa Resources (TRGP.US), Oneok (OKE.US), Antero (AR.US), Tellurian (TELL.US), Williams Companies (WMB.US), Clean Energy Fuels (CLNE.US)

Produtores de urânio: Uranium Energy Corp (UEC.US), Cameco (CCJ.US), Energy Fuels (UUU.US), Kazatomprom (KAP.UK)

Uranium Energy Corp (UEC.US), Cameco (CCJ.US), Energy Fuels (UUU.US), Kazatomprom (KAP.UK) Energia eólica : Vestas (VWS.DK), NextEra Energy (NEE.US), Brookfield (BAM.US), Orsted (ORSTED.DK)

: Vestas (VWS.DK), NextEra Energy (NEE.US), Brookfield (BAM.US), Orsted (ORSTED.DK) Ações de hidrogénio : PlugPower (PLUG.US), FuelCell (FCEL.US), Bloom Energy (BE.US), Nel (NEL.NO)

: PlugPower (PLUG.US), FuelCell (FCEL.US), Bloom Energy (BE.US), Nel (NEL.NO) Ações de energia solar: FirstSolar (FSLR.US), SunWorks (SUNW.US), Sunrun (RUN.US), Sunpower (SPWR.US), Enphase Energy (ENPH.US), SolarEdge (SEDG.US), Maxeon Solar Technology (MAXN.US), Encavis (ECV.DE), Columbus Energy (CLC.PL), Suntech (SUN.PL)

FirstSolar (FSLR.US), SunWorks (SUNW.US), Sunrun (RUN.US), Sunpower (SPWR.US), Enphase Energy (ENPH.US), SolarEdge (SEDG.US), Maxeon Solar Technology (MAXN.US), Encavis (ECV.DE), Columbus Energy (CLC.PL), Suntech (SUN.PL) Produtores de veículos eléctricos e de baterias: Tesla (TSLA.US), Rivian (RVN.US), Nikola (NKLA.US), NIO (NIO.US), Albemarle (ALB.US), Quantumscape (QS.US)

ETFs

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF (GCLX.UK)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (IQQH.DE)

Invesco Solar Energy UCITS ETF (RAYS.UK)

xTrackers MSCI World Energy UCITS ETF (XDW0.DE)

L&G Hydrogen Economy (HDW0.DE)

Global X Uranium UCITS ETF (URNU.DE)

Algumas empresas do setor da energia também partilham os seus lucros com os acionistas através do pagamento de dividendos, como a E.ON (EDAN.DE) ou a Kinder Morgan (KMI.US), que explora mais de 130.000 km de oleodutos nos EUA.

O investimento em ações clássicas e ETFs é mais frequentemente utilizado por investidores a médio e longo prazo, que preferem frequentemente uma estratégia de "buy and hold". Naturalmente, alguns investidores utilizam-nos para especulações a curto prazo, a fim de não se exporem a riscos de alavancagem mais elevados.

CFDs sobre Ações e ETFs

As ações de algumas empresas e ETFs também estão disponíveis sob a forma de instrumentos financeiros alavancados com a notação CFD "contrato por diferenças". Os instrumentos derivados são mais frequentemente utilizados por investidores de curto prazo que tentam tirar partido dos movimentos dinâmicos e rápidos do mercado e do aumento da volatilidade. O efeito da alavancagem permite obter um rendimento mais elevado num período de tempo relativamente mais curto, mas implica um elevado grau de risco. Consequentemente, as perdas incorridas pelos traders de CFDs também são maiores. A alavancagem, no caso das ações ou dos ETFs, permite comprar mais ações ou unidades de fundos.

Para dar um exemplo simples, um investidor que queira comprar ações da Kinder Morgan no valor de $1.000 pode comprar 100 ações, assumindo que cada ação vale $10. No entanto, se utilizar uma alavancagem de 1:2, poderá comprar 200 ações pelo mesmo montante, 1.000 USD. As alterações no preço de um instrumento alavancado são mais perceptíveis para a carteira do investidor e, em casos extremos, causam uma perda total de margem.

No entanto, antes de entrar na especulação de derivados, encorajamo-lo a ler e a familiarizar-se com termos-chave como "Margin stop" e "Nível de margem", que são essenciais para qualquer investidor que inicie uma transação de risco.

Negociação de NATGAS e EMISS

Na xStation5, existem várias formas de negociar derivados alavancados que se correlacionam ou dependem em parte dos preços da energia. Estes incluem instrumentos CFD:

Contratos de emissões de CO2 - EMISS

Preços do gás natural - NATGAS

A negociação de EMISS e NATGAS está disponível na plataforma de negociação XTB. Pode fazer trading de energia através de transacções de CFDs (contratos por diferença) sobre o instrumento EMISS e utilizar a alavancagem financeira.

Ao negociar contratos CFD, pode tirar partido da volatilidade do mercado e abrir posições durante movimentos de preços muito rápidos. A alavancagem é muito arriscada. Pode provocar uma perda total da margem, mas também pode multiplicar os lucros do trader. A negociação de CFDs sobre os instrumentos EMISS ou NATGAS é dedicada a traders ativos que estão familiarizados com o risco e a volatilidade dos preços. Por exemplo, com uma alavancagem de 1:5, precisará apenas de uma margem de 20% para abrir uma posição. Ao utilizar 1000 USD, abrirá um contrato alavancado que vale 5 000 USD.

Saiba mais sobre CFDs e alavancagem financeira aqui.

A negociação de CFDs sobre EMISS é especulativa e, para os traders ativos, apenas as flutuações de preços importam neste instrumento. Este tipo de contrato é um acordo financeiro que paga a diferença no preço de liquidação entre a transação aberta e fechada sem qualquer entrega física do instrumento negociado.

Este tipo de transação dá aos investidores a oportunidade de abrir posições curtas e longas, o que significa que também podem apostar na descida dos preços, abrindo posições curtas (VENDA). Com a negociação de CFDs de energia, pode ganhar dinheiro mesmo quando os preços das EMISS ou do NATGAS estão a cair. A negociação online permite-lhe negociar energia sem sair de casa, com zero comissões. Além disso, devido à liquidez dos instrumentos EMISS e NATGAS, pode fechar a sua posição com um clique do rato em qualquer altura em que o mercado esteja aberto.

Mas não se pode esquecer do risco que se corre ao negociar instrumentos com alavancagem financeira. A volatilidade do mercado pode ser uma desvantagem para alguns traders. Lembre-se sempre da gestão do risco e leia sobre a alavancagem financeira antes de começar a negociar. Poderá aprender sobre isto e muito mais aqui.

Aprenda mais sobre os instrumentos EMISS e NATGAS.

As únicas taxas em que incorre neste caso são o spread (a diferença entre o preço de compra ASK e o preço de venda BID) e os pontos de swap. O spread é muito pequeno e custa cêntimos, dependendo do tamanho da posição. Os pontos de swap são os custos em que a corretora incorre quando financia posições alavancadas; os swaps são cobrados diariamente à posição aberta no instrumento EMISS.

Negociar ou investir em energia?

Resumindo - os investidores têm uma escolha de diferentes vias para negociar energia e instrumentos relacionados. Na plataforma XTB, os investidores têm total liberdade, podem investir e negociar simultaneamente contratos EMISS ou NATGAS.

Ações tradicionais e ETFs

Instrumentos CFD alavancados e arriscados, adequados para negociação a curto prazo, como EMISS, NATGAS, ações ou ETFs

A sua escolha deve depender do seu nível de convicção, carácter ou expectativas de investimento. Se acredita no potencial a longo prazo de uma "transformação verde" e no aumento dos preços da energia, pode ser sensato investir num ETF ou em empresas selecionadas do setor da energia. No entanto, se tiver apetite pelo risco e quiser procurar as vantagens a curto prazo que o mercado oferece - pode valer a pena inclinar-se para os CFDs. Lembre-se, no entanto, que centenas de fatores influenciam os preços, incluindo fatores aparentemente insignificantes. Por exemplo, os preços do gás natural podem ser afetados por alterações nas previsões meteorológicas

Risco controlado

Os investidores caracterizam-se por uma propensão para procurar rendimentos em todas as circunstâncias. Por conseguinte, mesmo em mercados em baixa, existem ativos que podem ter um comportamento melhor do que a "média do mercado". Em suma, vamos enumerar 4 aspectos fundamentais que todos os investidores, que pretendam reduzir e gerir o risco durante a negociação ou o investimento em energia, devem ter em conta:

Adoção de conhecimentos

O desejo de adquirir conhecimentos é fundamental na perspetiva de qualquer investidor. Para melhorar as suas competências, é necessário complementar o seu workshop e submeter-se a vários cenários. Mas como fazê-lo sem tentar encontrar a sua própria estratégia e caminho no investimento através da educação? Não é possível. Aprenda também o lado técnico da negociação. Antes de negociar CFDs - leia sobre eles para compreender como funciona o mercado e aquilo a que deve estar atento.

Emoções

No mercado de ações, as emoções sobrepõem-se aos fundamentos e determinam frequentemente o mercado em alta e o mercado em baixa. Por exemplo, o bom desempenho de uma determinada empresa pode não deixar o mercado eufórico se o setor em que ela está inserida não tiver um sentimento positivo. Há investidores que tiveram rentabiidades de milhares de por cento comprando ações de empresas fracas a avaliações muito baixas, e investidores que perderam muito dinheiro investindo em grandes empresas quando as suas avaliações estavam longe dos fundamentais. A tarefa do investidor é ler habilmente as emoções do mercado e conseguir controlar os sentimentos de ganância e de medo.

Pensamento de segundo nível

O mercado é um jogo competitivo em que cada trader compete com outros que estão "do outro lado da mesa". Não é possível que todos neste “jogo" ganhem dinheiro, embora este fenómeno ocorra normalmente durante as fases de pico da euforia e das bolhas especulativas. Os investidores que querem bater a média do mercado esperam obter rendimentos mais elevados à custa de um maior risco de perda. Em contrapartida, os investidores que querem ser "medianos" e investir em fundos de índice arriscam-se a bater a média do mercado (que é baixa em períodos fracos para o mercado acionista), à custa de ganhos limitados. Poucos investidores batem efetivamente a "média do mercado", mas quando o conseguem - podem esperar rendimentos acima da média.

Pensar num "segundo nível" pode permitir-lhe bater significativamente a média do mercado, o que nem sempre é fácil. Digamos que um investidor comum quer comprar ações de uma empresa após um relatório trimestral bem sucedido. No entanto, o investidor que pensa fora da caixa decidirá vender essas ações porque vê que o preço das ações da empresa já inclui tanta informação boa que "só pode piorar". É isso que é o "pensamento de segundo nível". Não é arriscado? É verdade, mas se a análise se revelar correcta, este investidor irá provavelmente garantir uma taxa de retorno mais elevada do que o investidor comum que não tentou aprofundar a avaliação e não quis compreender a situação mais profundamente.

Iniciar um investimento em tempos de inflação e de pânico no mercado é considerado "mais seguro" por investidores experientes como Warren Buffett, Howard Marks e Peter Lynch, antigo gestor do fundo de investimento Magellan. No entanto, a estratégia de todos estes investidores consistia essencialmente em investir a longo prazo. Mas mesmo com estes conhecimentos, investir durante a inflação não é fácil. Os investidores devem utilizar outras métricas e indicadores.

Rácio retorno/risco

A partir de uma compreensão correcta do rácio retorno/risco, nem sempre se conclui que quanto maior for o risco, maior será a recompensa. Se fosse esse o caso, os maiores retornos seriam dados pelos ativos mais arriscados. Por isso, a versão correta é quanto maior for o lucro, maior poderá ser a recompensa, se isso acontecer. Sabemos que o mercado tem sempre uma razão para identificar os ativos como "arriscados" e este estatuto tem uma razão, reflectida nos preços. No entanto, um investidor pode discordar das razões que levam o mercado a avaliar os ativos como arriscados e procurar vantagens em bater a "média do mercado". Sem dúvida que a compreensão do rácio retorno/risco pode ajudar a identificar oportunidades, embora não existam "métodos infalíveis" de investimento.

Aprender com os erros é o melhor, especialmente se os investidores aprenderem com os erros dos outros. No entanto, o mercado é um lugar onde é difícil ficar "sem pé nem cabeça", e as perdas são uma parte inseparável do investimento e da negociação. Adquirir conhecimentos e desenvolver os seus próprios métodos de investimento com base nesses conhecimentos pode ser eficaz, cabendo a cada investidor adaptar o que precede à sua própria apetência pelo risco e à sua situação patrimonial.

Horário de Negociação

O horário de negociação das ações e dos ETFs depende da bolsa de valores onde a empresa ou o fundo está cotado. Para as empresas cotadas nos EUA, a negociação está aberta das 14:30 BST às 21:00 BST.

Qual é o horário de negociação disponível das EMISS e do NATGAS? Esta informação é especialmente importante para os day traders. A negociação de emissões está disponível 5 dias por semana, das 7:05 BST às 17:00 BST, de segunda a sexta-feira. A negociação de gás natural spot está disponível 5 dias por semana, das 7:30 BST às 22:00 BST, de segunda a sexta-feira.

A negociação de ambos os instrumentos não está disponível durante os fins-de-semana na nossa plataforma. O preço é estático quando o mercado está fechado. Em todas as outras alturas os preços estão em constante flutuação.