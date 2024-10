Como investir em obrigações: estratégias de rendimento passivo

Tempo estimado de leitura: 16 minuto(s)

O mercado global de dívida é muito maior do que as ações. Compreender os mecanismos do mercado obrigacionista pode ajudá-lo a investir estrategicamente? Depois de ler este artigo, ficará a saber as respostas.

Procura diversificar os seus investimentos ou encontrar uma fonte de rendimento estável? Aprender a investir em obrigações pode ser a resposta. O nosso guia é muito simples e dá-lhe um caminho claro para comprar obrigações, investir em ETFs de obrigações, compreender os seus rendimentos e integrá-los na sua estratégia financeira. Quer seja um investidor experiente ou um novo investidor, temos os conhecimentos e as ferramentas de que necessita para navegar no mercado obrigacionista com confiança.

Neste artigo, ficará a saber:

O que é uma obrigação e como funciona?

Obrigações VS ações

Exemplos de tipos de obrigações

Preços e taxas de juro

Estratégias de investimento em fundos de obrigações

PERGUNTAS FREQUENTES

O que é uma obrigação, e como é que funcionam?

Todos os dias, milhares de investidores de todo o mundo querem gerir o risco e selecionar as melhores obrigações possíveis, com rendimentos tão atrativos quanto possível. Para compreender corretamente estes instrumentos, qualquer investidor pode analisar as obrigações como um acordo entre o mutuante (investidor em obrigações) e o destinatário do capital (um país ou uma empresa). Uma parte dá o dinheiro, a outra parte promete devolvê-lo com um prémio de juro fixo por ter dado um capital.

Uma das partes pode esperar pelo dinheiro e obter o rendimento do empréstimo (dependendo do acordo, pode ser de 2 meses, 1 ano, 10 anos, etc.). A outra parte dispõe de capital para investir, pagar outras dívidas e prosperar (e, esperemos, para o devolver). É assim que os investidores se referem às obrigações como títulos de dívida e ao mercado da dívida. As condições deste mercado dependem sobretudo da política do banco central (taxas de juro), da inflação e do ciclo do mercado. Leia este artigo para saber mais sobre os mercados de rendimento fixo e o investimento em obrigações.

Obrigações em destaque

No mercado obrigacionista, os investidores podem comprar títulos de dívida de entidades como empresas ou governos, que apresentam perfis de risco variáveis, com rendibilidades fixas.

Os investidores podem investir em ETFs de obrigações através de corretores em plataformas de negociação ou diretamente junto dos emitentes. As obrigações são especialmente recomendadas como parte defensiva da carteira do investidor.

de obrigações através de corretores em plataformas de negociação ou diretamente junto dos emitentes. As obrigações são especialmente recomendadas como parte defensiva da carteira do investidor. Normalmente, quando as taxas de juro estão a subir, os rendimentos das obrigações também sobem e os preços das obrigações descem. Quando os bancos centrais mudam a sua política para uma política menos restritiva, as obrigações são negociadas em alta e os rendimentos descem.

Os rendimentos mais elevados das obrigações são vantajosos para os novos investidores que querem investir em ativos de rendimento fixo, mas é essencial compreender que, se os rendimentos subirem, os "atuais proprietários" dessas obrigações perdem.

Mesmo as obrigações podem ser arriscadas. Os rendimentos mais elevados são pagos por obrigações de empresas em dificuldades, mas é um prémio por um maior risco de investimento. É fundamental compreender a relação entre risco e rendimento, porque as obrigações mais arriscadas (também as de longo prazo) têm normalmente um rendimento mais elevado.

Compreender a qualidade de crédito das obrigações através de notações e indicadores de mercado, o preço das obrigações e as taxas de juro, as estratégias de diversificação e as datas de vencimento desempenham um papel crucial na tomada de decisões de investimento informadas.

Obrigações vs ações

Começando pelo básico, o mercado obrigacionista é um mercado financeiro onde os investidores compram títulos de dívida, conhecidos como obrigações. Quando compra uma obrigação, está essencialmente a emprestar dinheiro à entidade que emitiu a obrigação, quer se trate de uma empresa ou de um governo.

Em troca, o emissor da obrigação promete pagar-lhe juros a intervalos pré-determinados e devolver-lhe o montante principal quando a obrigação atingir a maturidade.

É como emprestar dinheiro a um amigo que promete pagar-lhe um pouco mais como agradecimento pela sua ajuda. Os mercados de obrigações desempenham um papel crucial neste processo, fornecendo uma plataforma para a realização destas transações.

Embora as obrigações e as ações sejam ambas formas de as empresas angariarem dinheiro, funcionam de forma diferente. Com as ações, você compra uma parte da propriedade de uma empresa, mas com as obrigações, você empresta dinheiro ao emissor. Ao contrário das ações, que são transacionadas em bolsas, a maioria das obrigações é vendida ao balcão.

Vamos comparar as obrigações com as ações.

Importante: As obrigações são menos voláteis mas não podem garantir aos investidores rendimentos reais e, além disso, historicamente, o investimento em ações (por exemplo, no índice S&P 500) dá aos investidores rendimentos muito mais elevados a longo prazo.

Exemplos de tipo de obrigações

Depois de ter aprendido as noções básicas, está na altura de explorar os vários tipos de obrigações. O mercado de obrigações é um vasto cenário, onde se encontram obrigações de empresas, obrigações do Estado e obrigações municipais. Cada um destes tipos de obrigações tem características e perfis de risco únicos.

Obrigações de empresas

Comecemos pelas obrigações de empresas. As empresas emitem obrigações para angariar fundos para as suas necessidades comerciais. Quando compra uma obrigação de empresa, está essencialmente a conceder um empréstimo à empresa. Em troca, a empresa promete pagar-lhe juros periódicos e devolver-lhe o capital na data de vencimento.

A empresa emissora associa-se a um banco ou a um corretor para avaliar a sua posição financeira e decidir sobre a oferta de obrigações. Embora as obrigações de empresas ofereçam normalmente rendimentos mais elevados em comparação com as obrigações do Estado, comportam mais riscos. Estes riscos incluem:

Risco de taxa de juro

Risco de reinvestimento

Risco de inflação

Risco de crédito e de incumprimento

Um risco mais elevado pode trazer retornos potenciais mais elevados, razão pela qual as obrigações de empresas normalmente rendem mais do que as obrigações do Estado. Existem ETFs que acompanham os preços das obrigações de empresas, tais como: iShares Corpbond EUN5.DE ou iShares EUNW.DE High yield corp bond.

Obrigações governamentais

Seguem-se as obrigações do Estado, como as obrigações do Tesouro dos EUA. Estas são emitidas pelos governos e são geralmente consideradas investimentos mais seguros. As obrigações do tesouro são garantidas pela plena fé e crédito do governo emissor, o que as torna títulos de baixo risco. Especialmente quando o país controla a sua própria moeda e tem a capacidade de "imprimir dinheiro", como é o caso dos EUA (Reserva Federal), é realmente difícil especular sobre incumprimentos (mas, claro, a probabilidade é superior a 0, especialmente quando a dívida está a aumentar).

Pode estar a pensar: "Baixo risco, baixa recompensa", mas não necessariamente. O rendimento das obrigações do Tesouro depende de vários factores, incluindo o valor nominal da obrigação, a sua taxa de juro e factores de mercado.

Conhecendo os diferentes tipos de obrigações, está pronto para embarcar na sua viagem de investimento em obrigações. Pode comprar obrigações através de corretores de obrigações com serviço completo. Pode pensar também na diversificação, como um fator importante para começar a escolher o investimento em ETFs de obrigações, dentro de uma plataforma de negociação. Quer opte por comprar obrigações individuais ou fundos de obrigações, lembre-se da importância da gestão do risco. Ao distribuir os seus investimentos por diferentes tipos de obrigações, emitentes e prazos de vencimento, pode reduzir o risco e aumentar potencialmente os rendimentos.

Preço e taxas de juro

Depois de avaliar o risco de uma obrigação, pode passar a compreender o preço das obrigações e as taxas de juro. Estes dois fatores estão intimamente ligados. Quando as taxas de juro descem, os preços das obrigações aumentam geralmente devido ao carácter atrativo da taxa de juro fixa, o que leva a uma maior procura. Inversamente, quando as taxas de juro aumentam, os preços das obrigações diminuem normalmente, uma vez que a taxa de juro fixa se torna menos atrativa, levando a uma diminuição da procura.

O rendimento de uma obrigação representa o retorno que se pode esperar da obrigação. É determinado dividindo o valor nominal da obrigação pelos juros que paga. Mas lembre-se de que o rendimento não é o único fator a ter em conta ao investir em obrigações. Outros factores, como o rendimento nominal da obrigação, o rendimento atual e o rendimento até ao vencimento, também podem afetar a sua decisão de investimento.

Fiabilidade das obrigações

Antes de mergulhar no investimento em obrigações, é fundamental avaliar a solvabilidade de uma obrigação. É aqui que entram as notações de crédito. As agências de notação de crédito, como a Moody's, a Standard & Poor's e a Fitch Ratings, avaliam a qualidade de crédito de uma obrigação e atribuem-lhe uma classificação numa escala que vai de AAA a D ou de Aaa a D. Estas classificações podem dar-lhe uma ideia do nível de risco da obrigação, ajudando-o a tomar uma decisão de investimento informada.

Mas lembre-se, as notações de crédito não são o princípio e o fim de tudo. São apenas uma ferramenta no seu conjunto de ferramentas. Também é importante avaliar de forma independente a qualidade de crédito de uma obrigação, observando os indicadores de mercado e utilizando as notações de crédito fornecidas por outras agências. Isto pode ajudá-lo a evitar potenciais armadilhas e a tirar o máximo partido dos seus investimentos em obrigações.

Estratégias de investimento em obrigações

Embora a compra de obrigações individuais possa ser uma ótima forma de mergulhar na piscina do investimento em obrigações, os fundos de obrigações oferecem um método mais conveniente para alcançar a diversificação. Os fundos de obrigações dão-lhe acesso a preços institucionais, o que permite obter melhores preços para as obrigações individuais. Além disso, oferecem um método mais conveniente para obter diversificação em comparação com o investimento em obrigações individuais.

A diversificação no investimento em obrigações pode ajudá-lo a gerir o risco e a tirar partido de potenciais oportunidades. Aqui estão algumas formas de diversificar os seus investimentos:

Distribua os seus investimentos por diferentes instrumentos financeiros, por exemplo, ETFs

Integrar ativos não correlacionados na sua carteira para controlar a estratégia de risco

Diversifique os investimentos em várias classes de activos

Ao seguir estas estratégias, pode atenuar a volatilidade e o risco dos seus investimentos em obrigações

Rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos vs. desempenho do S&P 500 desde 1995 até 2024. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Diversificação em investimento de obrigações

A diversificação tem uma importância significativa no investimento em obrigações. Alguns ETFs oferecem uma série de obrigações diferentes dentro do fundo. Qualquer investidor pode distribuir os seus investimentos por diferentes títulos:

Tipos de obrigações

Localização geográfica

Sectores

Maturidades

Qualidades de crédito

Pode gerir o risco e otimizar os rendimentos. Uma carteira diversificada de obrigações pode ser composta por uma variedade de investimentos de rendimento fixo, incluindo

Obrigações do Estado

Obrigações de empresas

Obrigações de elevado rendimento

Títulos protegidos contra a inflação

Dívida de mercados emergentes

Esta abordagem ajuda a reduzir a volatilidade e o risco, assegurando que o desempenho do fundo de obrigações não depende apenas de uma única obrigação ou tipo de obrigação. Ao investir em obrigações, os elementos críticos a considerar são as datas de vencimento e de resgate. A data de vencimento de uma obrigação é a data específica em que o montante do capital da obrigação deverá ser reembolsado. Esta data é estabelecida na altura da emissão da obrigação e significa o prazo para o reembolso do montante do capital. Quando uma obrigação se vence e é resgatada, o emitente reembolsa ao obrigacionista o montante do capital da obrigação.

Este processo de reembolso é designado por resgate de obrigações. Compreender os vencimentos e a duração das obrigações pode ajudá-lo a desenvolver uma estratégia de investimento mais eficaz e potencialmente maximizar os seus rendimentos. Lembre-se que, ao investir em ETFs, está a seguir o preço de uma obrigação negociada em bolsa. Pode vender e comprar onde quiser, sem olhar a prazos.

Comprar obrigações: Compra direta vs ETFs de obrigações

A compra de obrigações apresenta-lhe duas opções principais: a compra direta ou os Exchange-Traded Funds (ETF) de obrigações. Cada método tem o seu próprio conjunto de vantagens e inconvenientes.

Os ETF de obrigações proporcionam liquidez intradiária e permitem-lhe diversificar rapidamente a sua carteira. No entanto, podem incorrer em comissões de negociação, o que os torna mais adequados para transações maiores e menos frequentes. Algumas das maiores empresas de corretagem tornam o investimento em ações e ETFs isento de comissões para os Clientes, mas qualquer ETF tem também o chamado TER (os custos anuais de detenção). Normalmente, o TER é inferior a 0,1% (por 1 ano).

Por exemplo, o popular iShares USD Treasury Bond 20yr+ (DTLA.UK) tem um TER de 0,07%. A compra direta de obrigações, por outro lado, oferece-lhe a propriedade total da obrigação, o que significa que receberá pagamentos regulares de juros e o retorno do capital na maturidade. Mas tenha em atenção que a compra direta de obrigações pode exigir um investimento maior e pode não oferecer o mesmo nível de diversificação que os ETF de obrigações, que também são utilizados para cobrir a carteira.

Leitura da curva de rendimentos

A curva de rendimento é um instrumento valioso para um investidor em obrigações. Esta representação gráfica das taxas de rendibilidade das obrigações pode oferecer informações valiosas sobre as taxas de juro e as condições económicas futuras. Por exemplo, uma curva de rendimento acentuada e inclinada para cima sugere expectativas de taxas de juro futuras mais elevadas, levando a um aumento das taxas de rendibilidade das obrigações e a uma diminuição dos preços das obrigações.

Inversamente, uma curva de rendimentos plana ou invertida sugere expectativas de taxas de juro futuras mais baixas, levando a uma redução das taxas de rendibilidade das obrigações e a um aumento dos preços das obrigações. Compreender como interpretar a curva de rendimentos pode ajudá-lo a tomar decisões de investimento mais informadas e potencialmente maximizar os seus rendimentos.

Esta é apenas uma das muitas formas de aproveitar os dados de mercado em seu benefício quando investe em obrigações.

Obrigações e inflação: Gerir o risco

Outro elemento crucial a considerar quando se investe em obrigações é a inflação. O aumento da inflação pode conduzir a taxas de juro mais elevadas, o que pode reduzir o valor das obrigações existentes. Esta situação pode afetar os seus rendimentos e conduzir potencialmente a perdas.

Uma forma de se proteger contra o risco de inflação é investir em títulos do Tesouro protegidos contra a inflação (TIPS). Estas obrigações ajustam o seu valor principal de acordo com a inflação, oferecendo proteção contra o impacto erosivo da inflação.

High Yield vs. Investment Grade Bonds

O investimento em obrigações apresenta frequentemente uma escolha entre obrigações de alto rendimento (ou "junk") e obrigações com grau de investimento. As obrigações de alto rendimento oferecem rendimentos mais elevados devido ao seu perfil de risco elevado. Podem ser uma boa opção para investidores agressivos que estejam dispostos a assumir mais riscos em troca de rendimentos potencialmente mais elevados.

As obrigações com grau de investimento (investment grade), por outro lado, têm uma classificação de alta qualidade e um risco de incumprimento relativamente baixo. Podem ser mais adequadas para investidores conservadores que valorizam a segurança e a estabilidade em detrimento de rendimentos elevados.

Quando vender as obrigações: Timing e valor de mercado a considerar

Compreender a altura certa para vender obrigações é tão importante como saber a altura ideal para comprar. As alterações nas taxas de juro, o risco de crédito e o valor de mercado podem influenciar a sua decisão de vender. Por exemplo, quando as taxas de juro aumentam, os preços das obrigações normalmente descem, o que pode levar alguns investidores a vender.

No entanto, vender obrigações não é apenas uma questão de sincronização com o mercado. Trata-se também de gerir a sua estratégia global de investimento. Quer esteja a reequilibrar a sua carteira, a ajustar o seu nível de risco ou a bloquear ganhos, a venda de obrigações pode ser uma parte importante da sua jornada de investimento.

Investir para além das fronteiras: Obrigações estrangeiras e taxas de câmbio

Embora os investimentos em obrigações estrangeiras apresentem inúmeras oportunidades, também têm riscos únicos. As alterações nas taxas de câmbio podem ter um impacto significativo no desempenho dos seus investimentos em obrigações estrangeiras. Enquanto uma moeda nacional forte pode prejudicar os seus rendimentos, uma moeda nacional fraca pode aumentá-los.

Investir em obrigações estrangeiras não é para todos. Requer um conhecimento sólido dos mercados estrangeiros e das taxas de câmbio. Mas para aqueles que estão dispostos a aceitar o desafio, pode oferecer uma forma interessante de diversificar a sua carteira e potencialmente aumentar os seus rendimentos.

Obrigações: Balancear os seus investimentos em carteira

Numa carteira de investimentos bem diversificada, as obrigações desempenham um papel importante. Podem ajudar a gerir o risco, proporcionar uma fonte de rendimento estável e oferecer uma proteção contra a volatilidade do mercado. Quer seja um investidor conservador que procura segurança e estabilidade ou um investidor agressivo que procura rendimentos elevados, as obrigações podem ser uma adição valiosa à sua carteira.

Lembre-se, investir em obrigações não é apenas comprar em baixa e vender em alta. Trata-se de:

Compreender o mercado

Avaliar os riscos

Tomar decisões informadas

Construir uma carteira equilibrada que se alinhe com os seus objetivos financeiros e tolerância ao risco.

No mundo do investimento em obrigações, conhecimento é poder. Compreender o mercado de obrigações, descodificar os tipos de obrigações e navegar pelos ativos de rendimento fixo pode ajudá-lo a tomar decisões de investimento informadas.

Quer esteja a comprar obrigações diretamente ou através de ETFs de obrigações, a avaliar a qualidade de crédito das obrigações ou a ler a curva de rendimento, cada passo da sua viagem de investimento em obrigações desempenha um papel crucial na formação da sua carteira de investimentos. Lembre-se, o objetivo final não é apenas ganhar dinheiro. É construir uma carteira equilibrada que se alinhe com os objetivos financeiros e a tolerância ao risco, que é uma postura muito individual.