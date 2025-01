Investir em IA: As Melhores Empresas de Inteligência Artificial para Investir

Tempo estimado de leitura: 14 minuto(s)

Será que vai mudar a economia global e será que as ações individuais vão subir à medida que a procura de chips de IA atinge um nível recorde, impulsionada pelas encomendas de empresas relacionadas com a IA? Vamos ler e analisar.

A inteligência artificial tem vindo a influenciar o imaginário da humanidade há décadas. Desde os robôs capazes de acompanhar os humanos nas atividades diárias produzidas pela Boston Scientific até aos carros autónomos dos engenheiros da Tesla. No entanto, nesta fase, a humanidade ainda está longe de atingir o marco da chamada inteligência artificial forte (AGI). Mas o desenvolvimento nesta direção está claramente a acelerar, impulsionado pela queda dos custos da aprendizagem automática e pela capacidade de resolver problemas complexos. As empresas de inteligência artificial estão empenhadas neste desenvolvimento geracional. Algumas delas, como a Microsoft, têm um historial comprovado da anterior "era da Internet". As chamadas "grandes empresas tecnológicas" dos EUA, como a Microsoft, a Alphabet (Google) e a Nvidia, lideram, por enquanto, esta corrida, gerando enormes rendimentos para os acionistas.

Há algoritmos avançados que geram centenas de milhares de transacções no mercado financeiro, como o Aladdin, utilizado pela BlackRock, juntou-se recentemente o ChatGPT, que oferece esperança para a democratização da inteligência artificial. "Investir em IA" é, sem dúvida, uma nova tendência global semelhante à era "dot-com" ou às ações especulativas dos caminhos-de-ferro no século XIX. O ChatGPT foi a aplicação de crescimento mais rápido da história. Será que os mercados vão experienciar uma nova tendência de investimento sustentável nos mercados de ações globais? Quem pode tornar-se um beneficiário "não óbvio" da corrida? No artigo que se segue, iremos descrever a forma de se expor a esta tendência crescente, apresentar os seus fundamentos e tentar responder às perguntas mais frequentes.

Principais conclusões

Graças aos modelos LLM e a todas as ferramentas de IA generativa, as empresas podem aumentar as margens e a eficácia a longo prazo, transformando-se em modelos de negócio completamente novos Algumas empresas como a Nvidia, a Arista Networks ou a Super Micro Computer (a empresa entrou para o índice S&P 500 em 2024) têm fluxos de caixa extra devido a uma ampla procura de tecnologia de IA. Tentar reconhecer e investir em "futuros vencedores" pode ser crucial nesta fase de tendência crescente Investir em empresas de IA pode oferecer retornos elevados, mas envolve um risco elevado, despesas iniciais e investigação. Tente compreender este sector, bem como a base tecnológica, antes de considerar quaisquer investimentos Pense em investir em ações de IA através de fundos negociados em bolsa. Especialmente aqueles com amplas empresas tecnológicas no portfólio. Por exemplo, ETFs sobre o Nasdaq 100. Faça isso para diminuir o risco individual e a exposição ao mercado. Nesse caso, pode ter certeza de que fará tão bem quanto a média do mercado sem gastar tempo na seleção de empresas Compreender a inovação tecnológica para reconhecer profundamente a tendência e tentar capitalizá-la. Ao mesmo tempo, lembre-se sempre não só das oportunidades do mercado de ações, mas também de riscos como a ciclicidade (especialmente conhecida no sector dos semicondutores), a volatilidade e as recessões. Não invista mais do que pode perder nos mercados. A IA pode trazer uma verdadeira revolução em sectores como os seguintes: Semicondutores (chips GPU com arquitetura especial dirigida aos centros de dados e à procura de IA), Networking (redes de software para centros de dados e computação em nuvem), Análise de Dados (analisar dados e fornecer melhores percepções), E-commerce e vendas (analisar a procura e os comportamentos dos clientes), Industrial (automação mais eficaz) ou Defesa (estratégia, veículos e armas não tripulados, dados de inteligência). Os investimentos em IA podem ser uma tendência muito forte, ao longo da década de 2020-2030.

O gráfico acima mostra o número de vezes que cada empresa BigTech mencionou "IA" no seu relatório do quarto trimestre de 2022. Vimos um crescimento de mais de 6x em relação ao ano anterior para a Microsoft, quase 2x para a Meta Platforms e a Alphabet (Google), que mencionou a IA um recorde de 32 vezes (78% em relação ao ano anterior). A empresa já era conhecida por estar muito interessada na inteligência artificial. Agora os outros gigantes estão começando a alcançá-la. Além disso, o quarto trimestre de 2022 foi o trimestre em que a GPT iniciou sua jornada, construída por desenvolvedores de IA. Podemos marcar este período como o início de uma tendência mais ampla, apoiada pelos chips de IA da Nvidia. Fonte: ArkInvest, XTB Research

O futuro da IA

Durante muitos anos, as empresas estiveram envolvidas no desenvolvimento da IA, mas 2023 trouxe uma nova onda de interesse na inteligência artificial, alimentada pelo enorme sucesso do chatbot ChatGPT e por um apetite crescente pelo risco nos mercados globais. Criado pela OpenAI em parceria com a Microsoft, o investidor de mil milhões de dólares da empresa, o ChatGPT, segundo a Reuters, tornou-se a aplicação com o crescimento mais rápido da história.

O motor de linguagem GPT-3 utilizado pelo chat ainda está a ser melhorado e, com a sua enorme base de dados, a IA ganhou fama ao resolver testes avançados em disciplinas de ciências e humanidades, a nível universitário. Nenhuma aplicação de IA obteve antes um sucesso tão espetacular, como mostra o gráfico abaixo.

O ChatGPT levou apenas 2 meses para atrair 100 milhões de utilizadores mensais, o que ilustra a escala de interesse que se traduziu no mercado de acções. É um ritmo mais de 4 vezes mais rápido do que o TikTok e 15 vezes mais rápido do que a aplicação Instagram. Estas aplicações foram literalmente ultrapassadas.

Fonte: TheRundownAI

O financiamento de fundos de investimento para a IA em 2022, quando o NASDAQ estava a perder quase 35%, manteve-se muito sólido. Isto apesar dos receios de uma recessão global, de um abrandamento económico e de um declínio acentuado do financiamento da indústria tecnológica num ambiente de aumento maciço das taxas de juro pelos bancos centrais. Esta pode ser uma previsão otimista para os touros que esperam novos aumentos. Porque se os investimentos em "tempos maus" para o sector não baixarem significativamente, isso mostra o grande potencial do sector e a determinação dos grandes investidores.

Os negócios externos e o financiamento de projectos relacionados com a IA caíram drasticamente em 2022, embora continuassem a ser significativamente mais elevados do que a média histórica. Mesmo durante a política de "mudança radical" da Reserva Federal de taxas de juro mais elevadas, as instituições financeiras investiram em startups de IA.

Fonte: CB Insights

De acordo com a ideia apresentada na Lei de Wright, a diminuição do custo de formação da IA deverá impulsionar o seu desenvolvimento nos próximos anos. O que é que isto pode significar para os mercados? Embora o ChatGPT seja um software interessante, a longo prazo pode não ser suficientemente inovador.

À medida que se torna cada vez mais barato treinar um chatbot de potência semelhante, a atenção dos mercados e dos investidores voltar-se-á provavelmente para ferramentas ainda mais avançadas que proporcionem uma vantagem competitiva. Isto poderá resultar num aumento das empresas de IA e da procura de chips e de armazenamento (computação em nuvem).

O custo de treino de uma IA de potência semelhante ao ChatGPT-3, de acordo com os cálculos da ArkInvest, caiu de US $4,65 milhões em 2020 para US $450.000 em 2022.

Fonte: ArkInvest

Generative AI

A IA generativa é uma tendência emergente no panorama da IA. Aqui estão alguns pontos-chave a serem observados:

Estima-se que os gastos com software de IA generativa aumentem de US $1 bilhão em 2022 para US $81 bilhões em 2027, sinalizando um rápido crescimento do mercado.

Grandes empresas de tecnologia como a Meta, a Google e a OpenAI estão a liderar os avanços da IA.

A Meta desenvolveu o LLaMA 2, a Google criou o chatbot Bard e a OpenAI introduziu o GPT-4.

Apesar do potencial da IA generativa, as suas aplicações têm enfrentado desafios, como a desinformação e os preconceitos. No entanto, o sucesso de grandes modelos linguísticos como o ChatGPT da OpenAI, que atraiu 100 milhões de utilizadores no espaço de dois meses após o seu lançamento, reflete um interesse e uma adoção significativos por parte do público. Investir em empresas na vanguarda da IA generativa proporciona exposição a este segmento do mercado de IA em rápido crescimento.

Choque de titãs?

Com um financiamento recorde de 10 mil milhões de dólares para a OpenAI, a Microsoft está a tentar reforçar o seu próprio navegador Bing, que tem vindo a perder a quota de mercado dos motores de busca para a Google (Alphabet). Potencialmente, isto pode ser um catalisador para a concorrência entre os dois gigantes da tecnologia, o que sempre significou um aumento das despesas em I&D e o crescimento da indústria - tal como a Guerra Fria, no seu tempo, significou o crescimento da tecnologia militar e espacial.

Os investidores ficaram convencidos de que o desenvolvimento da IA iria acelerar, uma vez que a Microsoft (MSFT.US) ia gastar uma fortuna no desenvolvimento da IA, apesar da vaga de despedimentos e cortes de custos anunciada em 2022. Não demorou muito para que a Alphabet (GOOGL.US) anunciasse a apresentação do seu próprio chatbot Bard baseado no motor de linguagem laMDA.



O gigante tecnológico chinês Baidu (BIDU.US) também se juntou à corrida. A sua inteligência artificial generativa responde habilmente a perguntas utilizando enormes bases de dados, enquanto modelos gráficos como o DALL-E produzem imagens criativas a pedido em segundos. E isso não é tudo, o "make-a-video" fornecido pela empresa de Zuckerberg também pode criar vídeos curtos. Não é surpreendente que o interesse pela IA generativa esteja a crescer. Esta permite que as empresas e os utilizadores individuais recebam conteúdos valiosos num curto espaço de tempo. Na maioria das vezes, a um custo muito inferior ao das avaliações oferecidas por especialistas ou artistas.

Os fundos de capital de risco não reduziram o financiamento das empresas de IA generativa, apesar das difíceis circunstâncias macroeconómicas. O número de negócios caiu cerca de 10%, enquanto seu valor total em dólares aumentou. Em comparação, de acordo com a CoinDesk, os investimentos de capital de risco na indústria de criptomoedas em janeiro de 2023 caíram quase 91% a / a.

Fonte: PitchBook, FinancialTimes

IA - a oportunidade das empresas de semicondutores?

Os benefícios (mas também as potenciais armadilhas) da tecnologia de IA podem afetar as ações das maiores empresas de tecnologia do mundo, como a Microsoft e a Alphabet (Google), de forma significativa. Os fabricantes que constroem chips em tecnologias de 5nm e mais pequenas, como a Nvidia (NVDA.US), a AMD (AMD.US) e a Taiwan Semiconductors (TSM.US), podem beneficiar da tendência, evitando potenciais armadilhas e deslizes tecnológicos. Graças às enormes necessidades de computação que estão associadas à IA generativa, os fornecedores de chips podem assim beneficiar. Tal como os produtores especializados em circuitos integrados (CI) e fotomáscaras, como a Lam Research (LRCX.US), ASML (ASML.NL), Synopsys (SNPS.US) ou Photronics (PHTR.US).

O preço médio de venda da GPU A100 da Nvidia em 16 de fevereiro de 2023 é de cerca de US $10.000, e o preço do processador H100, revelado em março de 2022, é de cerca de US $25.000. Assumindo que o poder de formação que impulsiona a linguagem GPT-3 de 5.000 GPUs A100 da Nvidia, isto dá cerca de 50 milhões de dólares em receitas, assumindo um preço médio de 10.000 dólares por processador super-eficiente. No entanto, é possível que as empresas tentem manter os custos de desenvolvimento do motor de linguagem tão baixos quanto possível, utilizando outros chips, como o AMD MI300 (AMD.US).

Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade.

Os clientes dos fabricantes de chips podem não ser apenas a Microsoft. A Google, por exemplo, pode decidir utilizar os processadores tensoriais TPU para o seu próprio treino de chatbot Bard. No entanto, ainda há preocupações sobre o custo de manutenção dos chatbots, de acordo com estimativas, uma consulta para o ChatGPT varia entre $0,3 e $1, bem acima do custo de execução de uma consulta de pesquisa tradicional do Google, que os analistas estimam entre $0,00001 e $0,002. Os custos ainda elevados não impediram o investimento de capital de risco.

Embora a procura empresarial de chips ARM revolucionários possa ainda estar a crescer (a utilização de ARM pela Amazon, entre outros) à luz do abrandamento da economia, dos despedimentos na indústria tecnológica e das taxas de juro mais elevadas, muitos fabricantes podem estar a inclinar-se para chips semicondutores de custo mais baixo num ambiente de pressão descendente sobre os custos relacionados com a pesquisa, o que poderá gerar novas oportunidades para os fabricantes de chips.

Além disso, o interesse mais alargado dos investidores na IA generativa em 2022 aumentou o número de negócios, bem como o valor dos investimentos denominados em dólares americanos.

Fonte: CBInsights

Ações de IA e ETFs

Para se exporem ao interesse crescente pela inteligência artificial, os investidores podem estar interessados em investir em ações da IA (empresas cotadas que podem beneficiar direta ou indiretamente da tendência da IA)

Os investidores agressivos que aceitam um elevado risco de investimento podem utilizar a alavancagem e negociar instrumentos de CFD baseados nos preços das ações ou das criptomoedas, que podem ser sensíveis a quaisquer "notícias" do mundo da IA e aumentar as receitas face à tendência crescente.

Eis alguns exemplos de ações relacionadas com a IA:

AI: C3.ai (AI.US), SoundHound (SOUN.US), BigBear AI Holdings (BBAI.US), Artificial (AI.ES), PROS Holdings (PRO.UU) WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (WTAI.UK)

Semicondutores: Nvidia (NVDA.US), Advanced Micro Devices (AMD.US), Micron Technology (MU.US), Intel (INTC.US), Texas Instruments (TX.US) Taiwan Semiconductors (TSM.US), Broadcom (AVGO), Marvell Technologies (MRVL), Photronics (PHTR.US)

Centros de dados: Super Micro Computers (SMCI.US), Arista Networks (ANET.US), Juniper (JNPR.US), Cisco Systems (CSCO.US), IBM (IBM.US)

Computação em nuvem: Microsoft (MSFT.US), Alphabet (GOOGL.US), Amazon (AMZN.US), Cloudflare (NET.US), Snowflake (SNOW.US), DataDog (DDOG.US), Fastly (FSLY.US), Wisdom Tree Cloud Computing ETF (WCLD.UK)

Outros: Tesla (TSLA.US), Adobe (ADBE.US), Apple (AAPL.US), Baidu (BIDU.US), Alibaba Holdings (BABA.US) JD.com (JD.US), Palantir (PLTR.US), Snowflake (SNOW.US)

Instrumentos CFD populares relacionados com a IA: C3.ai (AI.US), US100 (contratos de futuros sobre Nasdaq 100) e CFD sobre criptomoedas GRAPH, FILECOIN

Vale a pena lembrar, no entanto, que a negociação de CFDs pode levar a enormes perdas e, antes de iniciá-la, é necessário reunir o conhecimento adequado, que os investidores podem obter usando a plataforma educacional da XTB.

Importante: Apesar da enorme popularidade, ainda é difícil falar de ações de IA generativa. Existem empresas que fornecem IA generativa, como a Adobe, mas, por enquanto, o investimento em IA generativa está limitado a grandes gigantes da tecnologia, como a Alphabet (Google) ou a Microsoft e as suas ferramentas. Devido aos custos de capital mais elevados e às enormes quantidades de dados cruciais para fornecer soluções de IA, o número de ações de tecnologia de IA também é limitado.

Risco de investimento em IA

Investir em empresas cotadas em bolsa envolve um grande risco, mesmo no caso de uma carteira diversificada. Antes de investir em qualquer ação, é essencial recolher o máximo de informações possível. Uma vez que o investimento em IA é cada vez mais popular, muitos especuladores e analistas estão envolvidos em ações tecnológicas. Mas, por enquanto, apenas algumas empresas estão exclusivamente envolvidas no desenvolvimento da inteligência artificial. As acções de IA mais conhecidas são os fabricantes de chips de IA Nvidia e AMD (GPU), a Microsoft (OpenAI, Copilot e Bing AI), a Google (Bard AI) e a Arista Networks (infra-estruturas de centros de dados). O sector da IA é enorme, e até os carros autónomos podem ser uma tecnologia futura. Os investidores estão a concentrar-se no crescimento das receitas.

Acima, listámos as empresas disponíveis nas ofertas da XTB, bem como os ETF de IA que dão exposição às ações de empresas de IA. Acrescentámos também os fabricantes dos semicondutores mais eficientes porque, indiretamente, estas empresas podem registar receitas mais elevadas graças à crescente procura de capacidade de computação (resultado do desenvolvimento da IA). Além disso, as empresas de software que se dedicam a produtos de IA podem tornar-se gigantes tecnológicos. Mas lembre-se: o desempenho passado não garante nada e os especialistas do sector podem estar errados, subestimando as empresas mais pequenas. Até agora, gigantes como a Taiwan Semiconductor Manufacturing ou a Nvidia são muito mais populares do que qualquer pequena ação de IA. Mas ninguém sabe quais são as melhores empresas de IA para investir.