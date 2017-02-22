Depósito mínimo para começar a investir na XTB

Na XTB, iniciar a sua atividade de investimento é simples e acessível, uma vez que não existe um depósito mínimo obrigatório para abrir conta. Isto permite que tanto investidores principiantes como experientes comecem a negociar com montantes reduzidos, explorando ações, Forex e outros instrumentos financeiros sem barreiras iniciais.

Facilitamos a vida dos traders, independentemente da sua experiência ou do montante que pretendem investir — desde quem está a começar e quer experimentar a nossa plataforma de investimento até quem já investe quantias significativas. A XTB não exige depósito mínimo para abrir conta É por esta razão que não lhe é exigido um depósito mínimo quando abre uma conta de negociação na XTB, podendo assim depositar livremente os fundos sobre os quais está interessado em negociar. Para informações mais detalhadas, consulte também a página sobre 'o que é depósito mínimo?'. Valor mínimo para investir em ações na XTB Embora não exista depósito mínimo para abrir conta, cada operação tem naturalmente um valor mínimo associado ao preço da ação ou do instrumento escolhido. Na prática, é possível comprar ações internacionais a partir de um valor reduzido, dado que a XTB permite investir em ações fracionadas. Isso torna possível começar a investir mesmo com pequenas quantias, sem necessidade de comprometer grandes capitais logo no início. Para ver condições detalhadas sobre comissões e valores aplicáveis, visite a nossa página de conta e taxas. Forex: depósito mínimo No mercado de Forex também não existe um depósito mínimo obrigatório na XTB. O investidor pode abrir posições com montantes reduzidos através do uso de micro-lotes, ajustando o risco de acordo com a sua estratégia. Desta forma, é possível negociar pares de moedas com flexibilidade, mesmo para quem começa com pouco capital, sempre com acesso às mesmas ferramentas e condições profissionais. Veja mais informações sobre custos e requisitos na página de conta e taxas. Como gerir o capital inicial de forma eficiente? Mesmo não havendo barreira de entrada, é recomendável adotar boas práticas desde o início: Definir objetivos claros: investir para aprender, diversificar a poupança ou construir uma carteira de longo prazo.

Diversificar o portfólio: evitar colocar todo o capital num único ativo ou mercado.

Usar ferramentas de gestão de risco: como stop loss e take profit, que ajudam a proteger o capital. Comparação com outras corretoras Muitas corretoras ainda exigem depósitos mínimos que podem variar entre 100€ e 200€ ou até mais, criando barreiras para investidores iniciantes. A política da XTB de não exigir depósito mínimo garante maior acessibilidade e transparência, permitindo que qualquer pessoa comece a investir ao seu ritmo.

FAQ Preciso de depositar um valor específico para abrir conta? Não. Na XTB pode abrir conta sem depósito mínimo obrigatório. Com quanto devo começar? Embora não exista requisito mínimo, recomenda-se começar com um valor que permita experimentar diferentes ativos e aplicar uma gestão de risco adequada. O depósito mínimo varia consoante o método de pagamento? Não. O valor que escolhe depositar é o mesmo, independentemente do método, embora os prazos de processamento possam variar.

