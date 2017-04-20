Desenho e configuração da plataforma

Aprenda sobre o design e configuração da plataforma xStation5 da XTB.
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Descubra investimentos, negociação e soluções para poupança na XTB. Investir envolve riscos.
-A plataforma de negociação xStation foi construída para se adaptar às suas necessidades de trading, oferecendo-lhe a possibilidade de personalizar a mesma e de escolher diferentes configurações.
-Introduzir modificações na xStation é simples e conclui-se em pouco tempo.
Assim que efetuar o login na xStation ser-lhe-á atribuída uma visualização predefinida, na qual o ecrã se encontra dividido em três partes; a janela ‘Observação do Mercado’ (“Market Watch”) na parte esquerda da plataforma; a janela de análise gráfica no lado direito da plataforma e a janela com as posições abertas na parte inferior do ecrã.
Se desejar modificar a configuração da plataforma, deverá para tal clicar no botão “Alterar o layout da plataforma” (“Change platform layout”) no canto superior direito da plataforma. Terá de seguida a possibilidade de alterar a visualização para os modos vertical, horizontal ou de ecrã inteiro.
Como deslocar/mover separadores na plataforma?
Existem duas maneiras de mover um separador de um lado da plataforma de negociação para outro. Antes de passarmos à explicação de como isto se faz, vamos assumir que pretende deslocar o separador ‘Histórico’, que poderá encontrar na janela na parte inferior, para a janela do lado direito que apresenta actualmente o gráfico.
1.O método mais fácil consiste em selecionar o separador ‘Histórico’ com o botão esquerdo do rato, arrastando de seguida o separador ‘Histórico’ para a janela do lado direito enquanto mantém o botão esquerdo do rato pressionado.
Poderá arrastar o separador ‘Histórico’ e colocá-lo em qualquer parte do lado direito da plataforma. No exemplo aqui mostrado, o separador ‘Histórico’ é colocado entre os separadores ‘Estatísticas’ e ‘Análise de Mercado’. Recorde-se que quando deslocar o nome do separador, deverá colocá-lo junto aos nomes dos outros separadores. Desta forma poderá escolher exatamente onde posicionar o separador.
Como pode ver por estas imagens, o separador ‘Histórico’ foi movido e pode agora ser visualizado na janela do lado direito. Se quiser visualizar outro separador que não o ‘Histórico’, terá simplesmente que clicar no nome do separador que pretende abrir.
2. O segundo método para mover separadores implica começar por fechar o separador que gostaria de colocar noutra parte da plataforma.
Após fechar o separador clicando no símbolo “x” junto ao nome do separador, terá de premir o botão “+” na área onde gostaria de posicionar o separador. Após premir o botão “+” ser-lhe-á dada a possibilidade de adicionar diferentes separadores. No exemplo que aqui mostramos o separador escolhido é o ‘Histórico’, mas poderá seguir os mesmos passos para outro separador.
Como posso personalizar a janela do gráfico e configurar a barra de ferramentas?
De forma a personalizar a janela do gráfico deverá posicionar o cursor sobre a janela, premir o botão direito do rato e escolher de seguida a opção “Personalizar a visualização do gráfico”.
Após selecionar esta opção surgirá uma nova janela, onde poderá introduzir modificações à visualização da janela do gráfico, podendo alternar entre as as perspetivas de grelha, preço, negociação e de comparação de mercado.
Em alternativa, caso queira personalizar a barra de ferramentas deverá clicar com o botão direito na janela do gráfico e escolher a opção “Configurar barra de ferramentas”. Aparecerá então uma nova janela que lhe permitirá fazer alterações à sua barra de ferramentas.
A plataforma de negociação xStation tem muitas opções de configuração, pelo que a melhor maneira de verificar todas as funcionalidades da plataforma de negociação xStation passa por experimentar a plataforma por si próprio(a). No entanto, caso surjam dúvidas, poderá sempre contactar o seu gestor de conta na XTB!
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Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.