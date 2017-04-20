Desenho e configuração da plataforma

-A plataforma de negociação xStation foi construída para se adaptar às suas necessidades de trading, oferecendo-lhe a possibilidade de personalizar a mesma e de escolher diferentes configurações.

-Introduzir modificações na xStation é simples e conclui-se em pouco tempo.

Assim que efetuar o login na xStation ser-lhe-á atribuída uma visualização predefinida, na qual o ecrã se encontra dividido em três partes; a janela ‘Observação do Mercado’ (“Market Watch”) na parte esquerda da plataforma; a janela de análise gráfica no lado direito da plataforma e a janela com as posições abertas na parte inferior do ecrã.

Se desejar modificar a configuração da plataforma, deverá para tal clicar no botão “Alterar o layout da plataforma” (“Change platform layout”) no canto superior direito da plataforma. Terá de seguida a possibilidade de alterar a visualização para os modos vertical, horizontal ou de ecrã inteiro.

Como deslocar/mover separadores na plataforma?

Existem duas maneiras de mover um separador de um lado da plataforma de negociação para outro. Antes de passarmos à explicação de como isto se faz, vamos assumir que pretende deslocar o separador ‘Histórico’, que poderá encontrar na janela na parte inferior, para a janela do lado direito que apresenta actualmente o gráfico.

1.O método mais fácil consiste em selecionar o separador ‘Histórico’ com o botão esquerdo do rato, arrastando de seguida o separador ‘Histórico’ para a janela do lado direito enquanto mantém o botão esquerdo do rato pressionado.

Poderá arrastar o separador ‘Histórico’ e colocá-lo em qualquer parte do lado direito da plataforma. No exemplo aqui mostrado, o separador ‘Histórico’ é colocado entre os separadores ‘Estatísticas’ e ‘Análise de Mercado’. Recorde-se que quando deslocar o nome do separador, deverá colocá-lo junto aos nomes dos outros separadores. Desta forma poderá escolher exatamente onde posicionar o separador.

Como pode ver por estas imagens, o separador ‘Histórico’ foi movido e pode agora ser visualizado na janela do lado direito. Se quiser visualizar outro separador que não o ‘Histórico’, terá simplesmente que clicar no nome do separador que pretende abrir.

2. O segundo método para mover separadores implica começar por fechar o separador que gostaria de colocar noutra parte da plataforma.

Após fechar o separador clicando no símbolo “x” junto ao nome do separador, terá de premir o botão “+” na área onde gostaria de posicionar o separador. Após premir o botão “+” ser-lhe-á dada a possibilidade de adicionar diferentes separadores. No exemplo que aqui mostramos o separador escolhido é o ‘Histórico’, mas poderá seguir os mesmos passos para outro separador.

Como posso personalizar a janela do gráfico e configurar a barra de ferramentas?

De forma a personalizar a janela do gráfico deverá posicionar o cursor sobre a janela, premir o botão direito do rato e escolher de seguida a opção “Personalizar a visualização do gráfico”.

Após selecionar esta opção surgirá uma nova janela, onde poderá introduzir modificações à visualização da janela do gráfico, podendo alternar entre as as perspetivas de grelha, preço, negociação e de comparação de mercado.

Em alternativa, caso queira personalizar a barra de ferramentas deverá clicar com o botão direito na janela do gráfico e escolher a opção “Configurar barra de ferramentas”. Aparecerá então uma nova janela que lhe permitirá fazer alterações à sua barra de ferramentas.

A plataforma de negociação xStation tem muitas opções de configuração, pelo que a melhor maneira de verificar todas as funcionalidades da plataforma de negociação xStation passa por experimentar a plataforma por si próprio(a). No entanto, caso surjam dúvidas, poderá sempre contactar o seu gestor de conta na XTB!