Procura uma forma de obter exposição ao Bitcoin ou a altcoins sem gerir carteiras digitais ou negociar em exchanges de criptomoedas? Descubra como funcionam os ETNs e ETCs de criptomoedas, porque são diferentes dos ETFs e como o podem ajudar a navegar no universo cripto com mais confiança.

Procura uma forma de obter exposição ao Bitcoin ou a altcoins sem gerir carteiras digitais ou negociar em exchanges de criptomoedas? Descubra como funcionam os ETNs e ETCs de criptomoedas, porque são diferentes dos ETFs e como o podem ajudar a navegar no universo cripto com mais confiança.

Não se limite a ganhar dinheiro. Deixe-o trabalhar para si Descubra investimentos, negociação e soluções para poupança na XTB. Investir envolve riscos. Abrir conta

As criptomoedas passaram de uma inovação marginal para uma classe de ativos reconhecida. No entanto, apesar do crescente interesse, muitos investidores hesitam em comprar moedas diretamente em exchanges de criptomoedas devido a preocupações com a segurança, complexidade ou incerteza regulatória. É aqui que entram os produtos negociados em bolsa (ETPs), como os ETNs (Exchange-Traded Notes) e os ETCs (Exchange-Traded Commodities). Neste artigo, vamos explorar alternativas à compra direta de criptomoedas. Vai aprender as diferenças entre ETNs e ETCs de criptomoedas, como funcionam e o que deve considerar antes de os utilizar para obter exposição ao Bitcoin e a altcoins. Principais Conclusões Os ETNs e ETCs de criptomoedas oferecem exposição indireta às criptomoedas sem necessidade de as deter fisicamente.

Estes produtos são negociados em bolsas de valores tradicionais, e não em plataformas de criptomoedas.

Reduzem o risco de fraude em exchanges de criptomoedas e eliminam a necessidade de gerir chaves privadas.

Ideais para iniciantes ou investidores tradicionais que procuram simplicidade e clareza regulatória. Formas Alternativas de Investir em Criptomoedas Nem todos estão prontos para abrir uma carteira de criptomoedas ou lidar com exchanges voláteis. Felizmente, existem vários métodos alternativos para obter exposição a criptomoedas: ETFs de Criptomoedas: Disponíveis em algumas regiões, embora frequentemente baseados em futuros e com presença limitada na Europa.

ETNs de Criptomoedas: Instrumentos de títulos negociados em bolsa que replicam o desempenho de uma criptomoeda específica.

ETCs de Criptomoedas: Estruturas semelhantes a matérias-primas que oferecem acompanhamento de preço 1:1 de ativos como Bitcoin ou Ethereum.

Empresas de Criptomoedas Cotadas em Bolsa: Exposição indireta através de empresas como Coinbase, MicroStrategy ou mineradoras.

ETFs de Blockchain: Exposição mais ampla à indústria blockchain, e não às moedas em si. O que é um ETN / ETC de Criptomoedas? Embora os ETFs sejam a forma mais conhecida de ETPs, os produtos de criptomoedas são frequentemente lançados como ETNs ou ETCs devido às estruturas legais e à classificação dos ativos. ETN (Exchange-Traded Note): Um título de dívida emitido por um banco ou instituição financeira. Acompanha o desempenho de uma criptomoeda, mas é garantido pela solvabilidade do emissor, e não pela detenção do ativo subjacente.

ETC (Exchange-Traded Commodity): Estruturado como um instrumento de matérias-primas, os ETCs de criptomoedas detêm normalmente a criptomoeda subjacente (ou uma versão sintética) e acompanham o preço numa proporção de 1:1. Muitos são fisicamente colateralizados. Ao contrário dos ETFs, os ETNs e ETCs são amplamente utilizados na Europa para proporcionar acesso regulado ao mercado de criptomoedas sem necessidade de posse direta. Vantagens e Desvantagens dos ETNs e ETCs de Criptomoedas Vantagens: Cotados em Bolsas Reguladas: Negociados como qualquer ação ou ETF.

Não é Necessária Carteira Digital: Não é preciso gerir chaves privadas nem descarregar aplicações.

Risco Nulo de Fraude em Exchanges: Ativos mantidos em custódia por entidades institucionais.

Facilidade no Reporte Fiscal: Integrados nos sistemas tradicionais de corretagem.

Regulação Mais Clara (em muitos casos): Especialmente nos mercados da UE e do Reino Unido. Desvantagens: Risco de Crédito do Emissor (apenas ETNs): Dependem da saúde financeira do emissor.

Comissões: Aplicam-se taxas de gestão que reduzem o retorno líquido.

Nem Sempre Colateralizados a 1:1: Alguns produtos utilizam derivados ou replicação sintética.

Disponibilidade Limitada: Nem todas as corretoras ou regiões oferecem acesso.

Sem Direitos de Governação: Não detém a criptomoeda, pelo que não pode fazer staking nem votar. ETNs e ETCs de Criptomoedas Populares Se procura exposição a criptomoedas sem utilizar carteiras digitais ou exchanges, existem vários produtos regulados disponíveis para investidores europeus. Eis cinco das opções mais reconhecidas do mercado: 1. VanEck Bitcoin ETN (ISIN: DE000A28M8D0) Acompanha o preço spot do Bitcoin

100% colateralizado fisicamente; BTC mantido em cold storage

Cotado na Deutsche Börse Xetra

Elevada liquidez e ideal para exposição simples e regulada ao Bitcoin

Taxa total de encargos (TER): ~1,00% 2. VanEck Ethereum ETN (ISIN: DE000A3GPSP7) Oferece exposição direta ao Ethereum (ETH)

Fisicamente colateralizado e armazenado com segurança

Mesma estrutura fiável do ETN de Bitcoin

Cotado e negociado nas principais bolsas europeias

Adequado para investidores de longo prazo que pretendem evitar a complexidade das carteiras 3. VanEck Crypto Leaders ETN (ISIN: DE000A3GWEU3) ETN diversificado que acompanha várias criptomoedas líderes

Ideal para quem procura exposição diversificada num único produto

Baseado no índice MVIS CryptoCompare Crypto Leaders

Fisicamente colateralizado e totalmente garantido

Exposição a Bitcoin e altcoins num só instrumento 4. Galaxy Digital Physical Bitcoin ETC (ISIN: DE000A3GK2N1) Um dos poucos ETCs fisicamente colateralizados pela Galaxy Digital

Bitcoin armazenado em cold wallets seguras

Transparência diária sobre valor e colateralização

Cotado na Xetra, acessível a investidores de retalho e institucionais

Apoiado por uma instituição financeira especializada em criptoativos 5. Galaxy Digital Physical Ethereum ETC (ISIN: DE000A3GK2M3) Exposição direta ao ETH, fisicamente colateralizada

Estruturado com foco em clareza regulatória e segurança dos ativos

Relatórios transparentes e estrutura acessível a contas de retalho

Alternativa simples e conforme à regulamentação para deter Ethereum Altcoins vs Bitcoin O Bitcoin domina os ETCs e ETNs de criptomoedas, mas cada vez mais emissores oferecem acesso a Ethereum, Solana e outras altcoins. Bitcoin: O ETP de criptomoedas mais comum; considerado o “ouro digital”.

Ethereum: Cada vez mais popular pela exposição a smart contracts.

Altcoins (ex.: ADA, SOL, DOT): Disponíveis através de alguns ETNs/ETCs, mas geralmente mais voláteis. A diversificação através de vários ETPs é possível, mas cada um apresenta perfis de risco distintos. A maioria dos investidores começa com ETNs/ETCs de Bitcoin ou Ethereum. ETPs de Criptomoedas vs Investimento Direto em Criptomoedas: Diferenças Principais As criptomoedas podem ser detidas diretamente através de exchanges ou acedidas indiretamente através de produtos cotados como ETNs (Exchange-Traded Notes) ou ETCs (Exchange-Traded Commodities). Mas como se comparam estas opções? Principais Diferenças Propriedade: O investimento direto em criptomoedas confere a propriedade total do ativo digital, normalmente armazenado numa carteira pessoal ou numa conta de exchange. Com ETNs ou ETCs, não detém a criptomoeda, apenas obtém exposição aos seus movimentos de preço. Segurança e Custódia: As exchanges já enfrentaram ataques informáticos e problemas regulatórios. Já os ETNs e ETCs são negociados em bolsas reguladas e utilizam frequentemente prestadores de custódia institucionais, oferecendo maior segurança para investidores tradicionais. Regulação: Os ETPs de criptomoedas são geralmente regulados ao abrigo da legislação da UE e cotados em bolsas como a Xetra ou SIX, enquanto o investimento direto pode envolver plataformas não reguladas e sem proteção ao investidor. Complexidade: Gerir chaves privadas, carteiras e autenticação de dois fatores pode ser intimidante para iniciantes. Os ETPs eliminam essa complexidade: sem carteiras, sem palavras-passe. Liquidez e Acesso: Os ETPs podem ser comprados e vendidos como ações, diretamente através da sua corretora, sendo especialmente úteis para contas de reforma ou carteiras mais conservadoras. Fiscalidade e Reporte: ETNs e ETCs oferecem, em muitos casos, maior simplicidade na documentação fiscal, em comparação com carteiras descentralizadas que exigem acompanhamento detalhado de transações cripto. Como são Regulados os ETNs e ETCs de Criptomoedas? Uma das grandes vantagens dos ETPs de criptomoedas é estarem sujeitos a normas regulatórias claras — sobretudo quando comparados com o “far west” das exchanges cripto. Mas o que significa isto, na prática, para o investidor? Na Europa: Os ETNs e ETCs de criptomoedas são normalmente cotados em bolsas reguladas como a Deutsche Börse Xetra, SIX Swiss Exchange ou Euronext. Isto implica o cumprimento da legislação financeira da UE, incluindo MiFID II e o regulamento PRIIPs (Produtos de Investimento de Retalho e de Base em Seguros). O que significa isto na prática? Produtos transparentes, com prospectos claramente publicados

Divulgação obrigatória de riscos e estruturas

Ativos subjacentes (no caso dos ETCs) frequentemente mantidos em cold storage por custodiantes licenciados

Elegibilidade frequente para investidores de retalho e contas de reforma Em contraste, muitas exchanges de criptomoedas estão sediadas em jurisdições offshore, sem seguros para investidores e sujeitas a riscos de encerramento súbito ou ataques informáticos. A Nível Global: Alguns ETPs de criptomoedas são também cotados em múltiplos mercados ou cumprem normas UCITS, embora a aprovação UCITS ainda não seja padrão devido à volatilidade. Ainda assim, o enquadramento europeu é considerado um dos mais robustos do mundo para exposição regulada a criptomoedas. Factos Interessantes Os ETCs de criptomoedas são considerados matérias-primas na Europa, tal como os ETCs de ouro. A Alemanha e Suíça lideram o mercado de ETCs de criptomoedas, com uma vasta oferta de instrumentos regulados. Os ETNs de criptomoedas não pagam juros, ao contrário de alguns ETNs tradicionais. Os ETNs apresentam risco de emissor, enquanto os ETCs são geralmente colateralizados ou apoiado por criptomoedas armazenadas em cold storage. Em 2020, o primeiro ETC de Bitcoin com compensação centralizada foi lançado na Deutsche Börse, melhorando a transparência e a liquidez. Os ETNs e ETCs são normalmente elegíveis para contas com vantagens fiscais em muitas jurisdições, tornando-os atraentes para investidores de longo prazo. Breve História e Marcos Importantes 2018: Primeiro ETN de Bitcoin listado na Suécia.

2019: Lançamento dos ETCs de criptomoedas na Alemanha.

2020: A Europa lidera globalmente em produtos cripto cotados.

2021: Crescimento de ETNs e ETCs baseados em altcoins.

2023: Mais de 80 ETPs de criptomoedas listados apenas na Europa.

2024: ETCs de criptomoedas ultrapassam os ETCs de ouro em volume em algumas bolsas. Glossário: ETNs e ETCs de Criptomoedas Crypto ETN (Exchange-Traded Note): Um título de dívida que imita o desempenho de uma criptomoeda. Apoiado pelo crédito do banco emissor — não pela posse da moeda em si.

Crypto ETC (Exchange-Traded Commodity): Um produto com garantia física que acompanha o preço de uma criptomoeda. Semelhante aos ETCs de ouro, estes são frequentemente garantidos em carteiras frias.

ETP (Exchange-Traded Product): Um termo geral para instrumentos como ETFs, ETNs e ETCs que são negociados em bolsas de valores e oferecem exposição a diferentes classes de ativos.

Risco do emissor: O risco de que o banco ou instituição por trás do ETN entre em incumprimento, o que não se aplica a ETCs com garantia física.

Cold Wallet: Uma forma altamente segura (mas não isenta de riscos) de armazenar criptomoedas offline — utilizada por fornecedores de ETC para guardar as moedas reais por trás do produto.

Erro de acompanhamento: A diferença entre o desempenho do produto e o preço do ativo de criptomoeda real. Baixo em ETNs/ETCs bem geridos. Resumo Os ETNs e ETCs de criptomoedas oferecem exposição acessível e negociada em bolsa às criptomoedas, sem a complexidade das carteiras ou plataformas de criptomoedas não regulamentadas. Embora não proporcionem benefícios diretos de propriedade ou participação, eles simplificam o acesso e aumentam a transparência para muitos investidores, especialmente na Europa. Compreender como estas alternativas funcionam pode ajudá-lo a navegar no espaço dos ativos digitais com maior confiança e menos complicações. Estas ferramentas não são perfeitas para todos os investidores, mas representam uma ponte poderosa entre as finanças tradicionais e o mundo das criptomoedas.

Comece hoje mesmo a investir ou experimente uma conta demo Abrir Conta

FAQ Qual é a principal diferença entre um ETF de criptomoedas e um ETN ou ETC de criptomoedas? Um ETF de criptomoedas é geralmente estruturado como um fundo que detém spot de criptomoedas (amplamente disponíveis nos EUA e para investidores institucionais em algumas outras jurisdições) ou futuros ou outros derivados regulamentados. ETNs e ETCs, por outro lado, são produtos negociados em bolsa (ETPs) que fornecem exposição direta ao preço das criptomoedas. Os ETNs são instrumentos de dívida garantidos por emissores, enquanto os ETCs são frequentemente garantidos fisicamente ou replicam sinteticamente os movimentos de preços, o que os torna muito semelhantes aos ETPs de Bitcoin e Ethereum sediados nos EUA. Os ETFs são mais comuns nos EUA, enquanto os ETNs e ETCs dominam o mercado europeu. Quais são os exemplos de ETNs e ETCs de criptomoedas? Exemplos desses ETPs são: ETNs: VanEck Bitcoin ETN, (VBTC.DE) VanEck Ethereum ETN (VETH.DE), VanEck Crypto Leaders ETN (VTOP.DE) ETCs: Galaxy Physical Bitcoin AG (XXBT.DE) e Galaxy Physical Ethereum AG (XETH.DE). Os ETNs e ETCs de criptomoedas são investimentos seguros? Estes produtos reduzem alguns riscos típicos do investimento em criptomoedas, como ataques a bolsas ou perda de chaves privadas. No entanto, os ETNs apresentam risco do emissor, o que significa que o seu retorno depende da saúde financeira do banco ou da empresa por trás do título. Os ETCs reduzem esse risco, pois geralmente mantêm a criptomoeda subjacente em cold wallets ou contas de custódia seguras, mas isso depende do provedor. Por que os ETNs e ETCs são mais comuns na Europa do que nos EUA? Nos EUA, as estruturas regulatórias limitam a disponibilidade de ETPs baseados em criptomoedas. Como resultado, a maioria dos produtos de criptomoedas nos EUA são ETFs baseados em futuros. Na Europa, no entanto, as regulamentações são mais favoráveis a ETPs com garantia física, como ETNs e ETCs, tornando-os mais acessíveis a investidores individuais. É possível investir em várias criptomoedas através de um único ETN ou ETC? Alguns fornecedores oferecem ETPs com múltiplos ativos, que acompanham cestas de criptomoedas. Estes permitem que os investidores diversifiquem entre Bitcoin, Ethereum e altcoins num único produto. No entanto, cada ETP é diferente, e a exposição, as taxas e a estrutura podem variar. Possuo criptomoedas reais se adquirir um ETN ou ETC? Não diretamente. Com os ETNs, não há criptomoedas mantidas em seu nome — trata-se apenas de um título que reflete o desempenho de uma criptomoeda. Com os ETCs, alguns mantêm as criptomoedas em custódia, mas ainda assim não é proprietário das moedas e não pode aceder a carteiras ou realizar transações em blockchain. Qual é a liquidez dos ETNs e ETCs de criptomoedas? A liquidez varia dependendo do produto, do emissor e da bolsa. Os ETPs de Bitcoin ou Ethereum com maior consolidação nas principais bolsas, como a Deutsche Börse ou a SIX Swiss Exchange, tendem a ter alta liquidez. Recomenda-se verificar sempre o volume médio diário de negociação. Os ETNs/ETCs de criptomoedas podem ser mantidos em contas de reforma ou com vantagens fiscais? Em muitos países europeus, sim. Estes produtos são frequentemente elegíveis para inclusão em contas de reforma, como ISAs (Reino Unido) ou outras estruturas de investimento com vantagens fiscais. No entanto, as regras diferem consoante o país e a corretora. Existem riscos específicos para ETNs e ETCs de altcoins? Sim. Os produtos baseados em altcoins frequentemente enfrentam maior volatilidade, menor liquidez e maior erro de acompanhamento. Além disso, a clareza regulatória em torno de certas altcoins ainda está em evolução. Esses produtos devem ser abordados com cautela adicional. Como posso escolher entre um ETN e um ETC? Considere a estrutura de garantia. Se preferir uma garantia física, procure ETCs que custodiem o ativo subjacente. Se desejar uma exposição mais ampla ou mais exótica (como altcoins menores), um ETN pode ser a única estrutura disponível. Verifique a credibilidade do emissor, as taxas, a metodologia de acompanhamento e a transparência. É possível perder dinheiro ao investir em ETNs ou ETCs de criptomoedas? É possível perder dinheiro ao investir em ETNs ou ETCs de criptomoedas? Sim. Assim como na posse direta de criptomoedas, estes produtos seguem as oscilações de preço frequentemente voláteis dos ativos digitais. Embora eliminem os riscos de carteira ou câmbio, o risco de mercado permanece totalmente presente. É essencial realizar uma pesquisa adequada e estar ciente dos riscos.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.