Ethereum (ETH) – o que é e como negociá-la

Tempo estimado de leitura: 10 minuto(s)

A Ethereum é, conjuntamente com a Bitcoin, uma das criptomoedas mais populares. Neste artigo, apresentamos as informações básicas sobre a Ethereum, as diferenças entre a ETH e a Bitcoin e mostramos como investir na Ethereum.

No início, negociar criptomoedas era quase como jogar na lotaria (para muitos), mas hoje em dia, moedas como a Ethereum (ETH) e outras criptos são ativos legais nas carteiras dos investidores. De facto, esta "revolução digital" é comparada com a corrida ao ouro do século XIX ou a bolha das dot-com em 2001, e o valor das criptomoedas têm vindo a valorizar à medida que o interesse global se intensifica. Mas o que é a Ethereum? O que distingue esta criptomoeda das restantes? Como é que os investidores podem negociar? Encontrará respostas a estas questões neste artigo. Ethereum (ETH) – Informações essenciais A Ethereum surgiu em 2013, criada por Vitalik Buterin, um programador envolvido no desenvolvimento também da Bitcoin, e que acreditava que Bitcoin precisava de uma linguagem de script para permitir o desenvolvimento de aplicações. No entanto, não conseguiu cumprir os seus objectivos devido à falta de apoio da comunidade Bitcoin. Por conseguinte, decidiu introduzir uma nova plataforma com uma linguagem de scripting mais versátil. Quando se fala de Ethereum, deve-se entender que não se trata apenas de uma moeda digital. Trata-se de uma plataforma baseada na tecnologia blockchain, que utiliza contratos peer-to-peer e está equipada com várias funcionalidades, por exemplo, Smart Contracts, Ethereum Virtual Machine (EVM). A rede Ethereum permite também criar outros protocolos dentro da sua rede, que pode ser utilizada para um fim estritamente definido. Abaixo, encontrará os tokens da rede Ethereum mais populares: ERC-20 – o tipo mais comum dos tokens baseados na rede Ethereum: Uniswap, Binance Coin ou Tether, que é considerado um reflexo digital do dólar americano, funcionam com base no ERC-20.

– o tipo mais comum dos tokens baseados na rede Ethereum: Uniswap, Binance Coin ou Tether, que é considerado um reflexo digital do dólar americano, funcionam com base no ERC-20. ERC-223 – um token muito semelhante na sua construção ao ERC-20 com tal diferença que os tokens ERC-223, em oposição ao ERC-20, não podem ser perdidas como resultado de uma transação errada.

– um token muito semelhante na sua construção ao ERC-20 com tal diferença que os tokens ERC-223, em oposição ao ERC-20, não podem ser perdidas como resultado de uma transação errada. ERC-721 – os chamados tokens não fungíveis (NFT). Têm o seu próprio e único valor atribuído a cada token individual. Os tokens deste tipo estão a tornar-se cada vez mais populares e são utilizados para criar peças de colecção ou obras de arte únicas. Devido à descentralização, a Ethereum é um alvo difícil para a fraude e a censura. O objectivo da ETH é assegurar uma maior segurança em comparação com os contratos tradicionais e reduzir os custos relacionados. Devido ao acima exposto, não se deve surpreender que a Ethereum seja a segunda criptomoeda mais importante do mercado - a capitalização da ETH em Setembro de 2021 ascendeu a cerca de 400 mil milhões de dólares. Como é que o investidor pode negociar Ethereum (ETH)? Utilização de CFDs e exchanges de criptos Pode negociar ETH de diferentes formas, por exemplo, pode abrir uma conta numa exchange de criptos e comprar o token ETH. Isto envolve as mesmas vantagens e desvantagens que para a compra de Bitcoin. Os investidores que procuram uma forma de negociar activamente criptos devem interessar-se por produtos derivados com os CFDs sobre a Ethereum. Os contratos por diferenças (CFDs) permitem ganhar exposição sobre a Ethereum, permitindo aos investidores assumir posições longas e curtas. Deve ter-se em conta que, no caso de derivados, o investidor não é fisicamente proprietário da ETH, mas apenas ganha ou perde como resultado de uma mudança na taxa de câmbio do instrumento subjacente (neste caso - Ethereum). Isto tem as suas vantagens porque, graças aos derivados, o investidor não tem de utilizar a carteira de criptomoedas ou comprar Ethereum através de trocas de criptos não reguladas. Este método pode ser extremamente benéfico, tendo em conta o facto de a ETH e o mercado das criptos em geral serem susceptíveis a flutuações de preços (muitas vezes significativas). No entanto, ao negociar CFDs sobre a Ethereum, a negociação será alavancada. Isto significa que com um depósito relativamente pequeno é possível abrir e gerir uma posição que é duas vezes superior (verifique a oferta atual de criptomoedas na XTB). O uso de alavancagem na negociação permite obter lucros atractivos, mas também significa um risco de perdas graves. Pode aprender mais sobre alavancagem aqui - mas lembre-se que a volatilidade aumenta o risco. Trading em Ethereum – Exemplos de como pode utilizar os CFDs sobre Ethereum Os CFDs sobre Ethereum permitem aos investidores investir tanto em posições longas como curtas - por isso é possível tirar lucros tanto da compra como da venda a descoberto de ETH. Isto é crucial no caso de mercados tão voláteis como o mercado de criptomoedas, uma vez que os investidores podem facilmente adaptar-se às condições do gráfico. O gráfico abaixo mostra como os CFDs podem tornar-se úteis quando se negoceia Ethereum. Tenha em mente que estas informações e estudos são baseados em dados históricos ou resultados não garantem lucros futuros. No entanto, vale a pena lembrar o risco inerente à alavancagem. Como se pode ver no gráfico, as depreciações na Ethereum intensificaram-se ao longo do tempo, o que resultou num rápido rompimento do canal de baixa. A compra de CFDs sobre Ethereum nessa altura acabaria provavelmente em perdas graves, ou - no caso de não manter princípios de boa gestão de tesouraria, na perda da maior parte do seu capital. Ethereum e Bitcoin – semelhanças e diferenças A Ethereum é uma forma de criptomoeda criada e mantida electronicamente. Ao contrário das moedas tradicionais físicas como o euro ou o dólar, não é possível imprimir tokens de Ethereum. Tal como acontece no caso da Bitcoin, esta criptomoeda funciona com base numa rede de pagamentos descentralizada, que permite pagamentos anónimos online sem a necessidade de utilizar os serviços de um banco ou de um terceiro. No entanto, existem algumas diferenças entre ambas as criptomoedas: Tecnologia Blockchain - em comparação com Bitcoin, a Ethereum permite a criação muito mais rápida dos chamados blocos, ou seja, registos de transacções em criptos, o que significa um processamento mais rápido das transacções. A eficiência indicada torna-o mais adequado para o processamento de transacções do que para o armazenamento de valores. Duração das transações - devido às diferenças na tecnologia blockchain, as transacções de Ethereum são normalmente confirmadas em poucos segundos. Rede - por um lado, a tecnologia em que a Ethereum se baseia permite a utilização de criptomoedas, como é o caso da Bitcoin, e por outro, a criação de aplicações informáticas. Isto significa que pode ser utilizado não só para concluir transacções em criptos, mas também para codificar e negociar tudo o que for possível, por exemplo, contratos para a venda de apartamentos. Como resultado, a Ethereum é mais atractiva para empresas maiores. Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais Rentabilidade da mineração - o lucro da mineração de Bitcoin diminui para metade a cada quatro anos, ascendendo agora a 6,25 Bitcoin (setembro de 2021). Os lucros da mineração de Ethereum dependem do algoritmo de “proof-of-work” chamada ETHash e ascendem a 5 unidades de éter por bloco. Valor da Ethereum – O que afeta o valor do token? Um dos fatores que afeta a valorização da Ethereum é a relação entre a procura e a oferta. No entanto, como qualquer criptomoeda, também a Ethereum é susceptível a flutuações cíclicas associadas à situação da própria Bitcoin. A mais antiga das criptomoedas ainda mantém o seu domínio no mercado, pelo que qualquer movimento repentino na cotação da BTC deverá ter impacto nas restantes criptomoedas como a Ethereum. Tenha em mente que estas informações e estudos são baseados em dados históricos ou resultados não garantem lucros futuros. Como se pode ver acima, os gráficos da Ethereum e Bitcoin (azul claro) são visivelmente semelhantes um ao outro. Deste modo, facilmente conseguimos concluir que existe uma correlação clara entre as duas criptos, e este facto pode ser utilizado com sucesso nos seus próprios investimentos. Além disso, a Ethereum é também mais volátil do que a Bitcoin.

No entanto, existem mais diferenças que afectam a valorização de ambas as criptomoedas! As mais importantes encontram-se abaixo: Limitação na oferta de moedas em circulação – antes de mais, vale a pena prestar atenção à oferta de tokens em circulação. No caso da Bitcoin, existe um limite claro de 21 milhões de tokens de BTC. A Ethereum não tem esse limite, e o fornecimento de ETH pode ser aumentado em 18 milhões de novas peças de 12 em 12 meses. Esta pode ser a principal razão pela qual a Ethereum, apesar de ter uma gama mais vasta de aplicações, continua a ser valorizada a um nível inferior ao da Bitcoin. ERC-20 tokens – um número crescente de criadores, que criam aplicações novas, muitas vezes únicas e inovadoras, utilizam Ethereum como um tipo específico de combustível que é necessário para manter o funcionamento de um novo ecossistema. Muitos dos tokens baseados na Ethereum têm sido um sucesso global, o que apenas estimula a procura de ETH. Número de transações na rede – O elevado volume de transacções aumenta o montante das taxas de transacção na rede Ethereum. Estas são pagas aos mineiros que frequentemente vendem a sua Ethereum no mercado, aumentando assim a sua oferta. No entanto, as taxas de transacção também são pagas na Ethereum, pelo que o aumento dos custos de transacção irá contribuir para o aumento da procura de ETH. Bitcoin ou Ethereum? Qual deve optar por investir? A Ethereum, como segunda maior cripto em termos de capitalização, é definitivamente tão popular como a Bitcoin. Por outro lado, no entanto, é na realidade a BTC que detém a maior posição no ecossistema das criptomoedas. De que forma é que pode escolher? A Bitcoin é certamente uma boa alternativa de reserva de valor, mas a usabilidade da Ethereum e a capacidade de criar qualquer token baseado na rede ETH torna o futuro da ETH brilhante. Os participantes no mercado de criptos continuam à espera do desenvolvimento da ETHereum 2.0, que ainda se encontra na fase beta no momento da criação deste artigo. O ETH 2.0 permitirá aos utilizadores, entre outras coisas, ganhar interesse no token da rede Ethereum. Além disso, os criadores prometem que a nova rede será ainda mais segura, mais rápida e mais barata de utilizar. Desde o início do ano até 1 de setembro de 2021, o preço da Bitcoin aumentou cerca de 40%. No mesmo período, a Ethereum registou um aumento de dez vezes, começando de cerca de USD 760 em janeiro e testando a marca dos USD 3.900 no início de setembro. A xStation 5 oferece uma vasta gama de ferramentas de análise técnica. Ao comparar os gráficos Bitcoin (à esquerda) e Ethereum (à direita), a correlação entre as duas criptos torna-se claramente visível. No entanto, durante 2021 a Ethereum ultrapassou claramente o desempenho da Bitcoin. Tenha em mente que estas informações e estudos são baseados em dados históricos ou resultados não garantem lucros futuros. Respondendo à questão inicial, o investidor deve optar sempre por diversificar a sua carteira. A oferta XTB inclui não só os CFDs sobre Ethereum ou Bitcoin, mas outras altcoins como Litecoin, Bitcoin Cash ou Ripple.

Comece hoje mesmo a investir ou experimente uma conta demo Abra uma conta real Experimente uma demo

Compartilhe

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.