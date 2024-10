Como começar a investir em Solana (SOL)?

Tempo estimado de leitura: 14 minuto(s)

Assim, a Solana criou um sistema competitivo e escalável com taxas mais baixas, com uma combinação inovadora de 'Proof of stake' e 'Proof of history'. A seguir, vamos delinear o que a Solana realmente é, a que se deve o seu sucesso até à data e como se pode investir nela.

A Solana foi criada por Anatoly Yakovenko, um antigo engenheiro da Qualcomm (QCOM), juntamente com o seu colega Greg Fitzgerald. Desde o início, o objectivo da criação da Solana era competir com a Ethereum, criando uma blockchain competitiva sobre a qual construir aplicações descentralizadas ou outros projectos de criptomoedas. Durante muito tempo, os maiores problemas do Ethereum foram as elevadas taxas de transacção na rede denominada "gas fees" e o modelo de proof-of-work.

Breve história da Solana

A Solana foi desenvolvida como um projecto privado, e se não fosse a experiência de programação dos seus criadores, provavelmente nunca teria sido criada.

Graças à implementação do código de Anatoly Yakovenke na linguagem de programação C, os programadores conseguiram migrar toda a sua base de código privada para outra linguagem de programação chamada 'Rust', que o amigo e programador de Yakovenke, Greg Fitzgerald, o conseguiu fazer.

Fitzgerald começou então a trabalhar na implementação do 'white paper' de Yakovenke, apresentando o projeto aos investidores e demonstrando as suas capacidades pela primeira vez ao realizar 10.000 transações verificadas em quase 0,5 segundos. Posteriormente, Stephen Akridge, outro colaborador da Yakovenke, demonstrou que o rendimento poderia ser ainda mais elevado se a verificação da assinatura das blockchains fosse transferida para GPUs.

Com estes marcos, o criador da Solana fundou uma empresa com alguns amigos programadores chamada Loom, que acabou por ser encerrada devido ao nome ser demasiado semelhante à Ethereum na sua opinião. Por conseguinte, o nome foi eventualmente alterado para Solana, que opera o token SOL.

Em Junho de 2018, a Solana foi escalada para funcionar em redes baseadas na cloud, e em Julho do mesmo ano lançou uma rede de teste pública autorizada, suportando consistentemente uma enorme quantidade de 250.000 transações por segundo. Em Dezembro de 2021, a rede Solana tinha processado mais de 40 biliões de transacções a um custo médio muito baixo de $0.00025 por transacção.

Por agora, após o rally de preços de 2021, a Solana está no top 10 do ranking de capitalização das criptomoedas, os maiores rivais do projeto são Cardano ADA e Ethereum ETH. O projeto também atraiu a atenção do Bank of America, que transmitiu que a Solana tem o potencial de se tornar a "Visa" entre as criptomoedas. Portanto... dêem uma vista de olhos.

Solana como a Ethereum killer

Solana combina, portanto, segurança, escalabilidade e descentralização. A concepção incorpora um conjunto de algoritmos de software que, quando combinados para implementar a blockchain, permitem que o rendimento das transacções seja dimensionado em proporção às capacidades da rede, tornando a arquitectura da Solana capaz de processar até 710.000 transações por segundo numa rede padrão de gigabit, até 28,4 milhões numa rede de 40 gigabit.

O modelo PoS permite àqueles que aprovam transacções adicionadas ao ledger geral da blockchain verificar pelo número de tokens SOL que possuem, enquanto o modelo PoH permite-lhes adicionar certificados de tempo para essas transações e fazer a verificação mais rapidamente.

O rápido crescimento da criptomoeda Solana e a sua popularidade crescente permite que seja comparada ao Ethereum, a maior blockchain para aplicações descentralizadas (dApps). Tanto a Solana como o Ethereum têm a capacidade de utilizar smart contracts, que são mais importantes para executar aplicações modernas utilizando finanças descentralizadas e tecnologia token indivisível e NFT. Ambas as blockchains também oferecem plataformas que permitem interações no mundo alternativo do Metaverse. Para a Solana este é um projecto chamado Portais, para o Ethereum existem vários grandes projetos construídos sobre esta blockchain. No Ethereum os projetos construídos sobre a blockchain poderão ser: Decentraland, Sandbox, Axie Infinity e UFO Gaming.

Apesar da sua popularidade, Ethereum é uma blockchain que até agora funciona sob o modelo um pouco ultrapassado de Proof of Work (PoW), onde os mineradores competem com o poder computacional uns dos outros, resolvendo "puzzles" avançados para validar transações na blockchain. Isto torna a rede muito consumidora de energia e controversa por ser prejudicial ao ambiente, e tende a "entupir" quando o volume de transacções não permite que o sistema se mantenha a par. Além disso, este modelo torna os preços das transacções na rede muito elevados, pelo que as "gas fees" no ETH atingiram um pico de 70 dólares por transacção em 2021.

Portanto, grande parte da atenção que a Solana está a atrair está centrada em torno dos seus modelos de aprovação de transações amigas do ambiente, velocidade de processamento e baixos custos de transacção. A Solana processa até 50.000 transações por segundo em condições padrão a um custo de um cêntimo.

Por agora, o Ethereum tem a vantagem de ser o precursor em relação a outros projetos e pode contar com o apoio institucional graças à sua popularidade entre os promotores e utilizadores da rede.

Contudo, vale a pena ter em mente que novos projetos estão a crescer rapidamente e que qualquer vantagem tecnológica que a Solana tenha pode ser crucial a longo prazo e contribuir para a eliminação do Ethereum do mercado, à semelhança do que aconteceu a algumas empresas na bolha dot-com no início dos anos 2000. A maior ameaça para a Solana é a transição bem sucedida da Ethereum para a versão 2.0 prevista e a introdução do modelo Proof of Stake e também a evolução da criptomoeda Cardano, que também está a fazer uma série de atualizações à sua blockchain.

A Solana, por outro lado, ao competir com o Ethereum, também permite a construção de pontes entre estas blockchains em determinadas plataformas. Por exemplo, a plataforma Power Ledger opera atualmente em token de Ethereum, mas a plataforma operacional é baseada na blockchain Solana. Se Ethereum 2.0 for criado, poderá ser possível que as duas criptomoedas unam forças criando um problema competitivo significativo.

Ecossistema Solana e casos de utilização

A Solana está a transformar rapidamente a DeFi, dApps e infra-estruturas digitais. A plataforma Oracle e a criptomoeda responsável pelos "contratos inteligentes" Chainlink celebraram uma parceria estratégica com a Solana que dará à Solana acesso à solução oracle para a construção de aplicações DeFI.

A Singapore-based MATH Global, anunciou anteriormente uma parceria de investimento com a Solana para desenvolver casos de utilização, aplicações e infra-estruturas baseadas na Solana para os seus negócios em carteira. A MathWallet é uma empresa de carteira de criptomoedas que fornece armazenamento de tokens para várias blockchains, suporta POS e outros serviços relacionados. Outra criptomoeda baseada no preço do dólar americano Stablecoin USDC está também integrada com a Solana devido à sua escalabilidade, relação custo-eficácia e rapidez.

Além disso, a Solana tem todo um ecossistema que consiste em várias centenas de projetos diferentes que operam na blockchain de Solana. Estes projectos utilizam tecnologias modernas e gozam de uma popularidade crescente de novos utilizadores.

Projetos Metaverse

Portals é uma plataforma de metaverse construída em linha sobre o sistema Solana. Os criadores criaram uma plataforma onde os utilizadores podem visitar metrópoles virtuais que imitam Tóquio e Nova Iorque. A plataforma não começou por vender bens imóveis virtuais como a maioria das outras plataformas de metaverse, mas concentrou-se na construção de experiências para os jogadores.

Em última análise, é claro, o Portal permitirá a comercialização de bens imóveis virtuais e a utilização de tecnologia de 'contratos inteligentes'. Além disso, provavelmente cada jogador poderá ter o seu próprio avatar no jogo, ou seja, a um equivalente digital. A maior corretora de criptos Binance irá construir o seu próprio escritório no mundo metaverse dos Portals.

Staking

A SOL é a principal criptomoeda da Solana, que funciona de forma semelhante aos tokens ERC-20 do Ethereum. A sua principal utilização é para aplicações financeiras descentralizadas. Com a SOL, as transacções pagas são no ecossistema da rede Solana.

As suas outras utilizações incluem a segurança da rede e o apoio à Rede Solana com ferramentas como o staking, que permite que as transacções fluam através da blockchain Solana. Para o staking, os validadores são recompensados com uma parte das taxas de transacção. Mesmo os pequenos utilizadores com pequenas acumulações de SOL podem enviar a sua criptomoeda para as carteiras dos maiores validadores, aumentando a possibilidade de mais blocos serem aceites na blockchain. Desta forma, os pequenos investidores de Solana podem ganhar com os seus maiores amigos.

O fornecimento de tokens SOL, como Cardano ou Bitcoin, é limitado e situa-se atualmente nos 488,6 milhões, dos quais mais de 60 por cento já estão em circulação.

Modelo Play-to-earn e NFT

Atualmente, os jogos baseados em blockchains estão a experimentar um verdadeiro boom graças ao modelo play-to-earn através do qual os jogadores desenvolvem as suas personagens e ganham dinheiro no mundo virtual. Star Atlas é um jogo no ecossistema Solana em que os jogadores competem por territórios no espaço e organizam missões ou batalhas no mesmo. Graças à economia inovadora do jogo, o jogo permite aos jogadores desenvolver carreiras virtuais e trocar NFTs, permitindo-lhes adquirir novos veículos, recursos, armas e equipamento.

DEX e DAO

A aplicação Mango descentralizada visa aproveitar a liquidez e a utilidade do mundo financeiro tradicional para uso em finanças descentralizadas chamadas DeFi. Além disso, a Mango é uma organização autónoma descentralizada (DAO), na qual a comunidade decide sobre suas modificações e usa a troca descentralizada Serum DEX, onde a negociação em muitos instrumentos é oferecida com taxas mínimas.

A Mango também oferece a possibilidade de ganhar juros sobre depósitos e oferece créditos. O mecanismo de protocolo da Mango permite a retirada do capital emprestado a qualquer momento, se necessário, minimizando o risco de empréstimos.

Blockchain e plataformas sociais

A tecnologia Blockchain está a revolucionar as finanças, e a contestar as plataformas centralizadas nos meios de comunicação social. A Rede de Meios de Comunicação Social, a funcionar na blockchain Solana, é outro excelente exemplo.

Como uma rede de entrega de conteúdos entre utilizadores, Media Network permite aos utilizadores criar e aceder a qualquer conteúdo com total anonimato, sem procedimentos KYC. O projecto Media Network alarga o leque de aplicações no ecossistema Solana com o seu moderno software e capacidades de desenvolvimento.

Smart contracts e barata plataforma DeFi

A principal função do projecto Serum DEX é como uma plataforma de troca descentralizada e é uma das aplicações mais utilizadas em Solana. O Serum DEX permite a negociação a partir de várias blockchains, incluindo moedas estáveis que imitam os preços das moedas reais. O projecto de código aberto na blockchain de Solana está em constante evolução e permite aos programadores trabalharem nos seus próprios projectos financeiros.

O Soro DEX reflete os tempos de liquidação quase instantâneos da blockchain de Solana. O custo da transacção é de $0,00001, tornando o Serum DEX a troca descentralizada mais barata entre todas as plataformas de financiamento descentralizado DeFi. Ao mesmo tempo, a plataforma utiliza tecnologia financeira de ponta conhecida como “contratos inteligentes” que automatizam totalmente os processos de negociação.

One-stop-shop

A Coin98 é uma aplicação descentralizada de one-stop-shop que oferece aos utilizadores e programadores uma vasta gama de produtos DeFi incluindo serviços financeiros tais como protocolos para empréstimo e empréstimos puros. No entanto, a peça central do ecossistema financeiro da Coin98 é os depósitos e câmbios descentralizados.

Com taxas baixas na rede, a Coin98 fornece materiais educativos e ferramentas analíticas dentro do seu ecossistema. A Coin98 é também um centro de informação numa plataforma paga que apresenta pesquisas e notícias relevantes na indústria de desenvolvimento da blockchain da Solana.

Disparo no preço futuro da Solana

O que pode causar subidas no preço da Solana? Todas estas coisas podem impulsionar o preço desta criptomoeda para cima.

Sistema de desenvolvimento da Solana

O principal objectivo da Solana é colmatar a lacuna entre as moedas digitais e as moedas fiat. Para o fazer, a SOL utiliza tecnologias futuristas, tais como:

Sistemas de identidade distribuídos

Intercâmbio de dados distribuídos

Protocolos ‘Proof of stake' e 'Proof of History'

Procedimentos de distribuição e contratos inteligentes

O ecossistema abrangente dá lugar a novas oportunidades para indústrias específicas que declaram um elevado interesse em tal tecnologia. Além disso, a comunidade Solana é composta por criadores proeminentes, detentores de tokens institucionais, validadores e outros membros individuais que apoiam todo o sistema. Isto torna o desenvolvimento da rede susceptível de atrair mais pessoas e instituições para a comunidade de Solana

Evolução dos ‘Contratos Inteligentes’

Atualmente, muitas plataformas que utilizam as criptomoedas possuem tecnologia que as coloca acima da Bitcoin ou mesmo do Ethereum na sua base. Com a popularização dos 'contratos inteligentes' e do sistema da Solana, o preço da criptomoeda pode aumentar significativamente. Isto permitirá aos utilizadores gastar dinheiro e partilhar dados a partir da SOL. No ecossistema Solana, os contratos inteligentes fazem transações de baixo custo independentemente do montante envolvido, eliminando 'erro humano' ou qualquer outro factor de risco na intercepção dos fundos, fraude ou outro erro.

Comunidade atrativa e o Metaverse são as novas tendências

Muitos sistemas das criptomoedas têm beneficiado de plataformas comunitárias e do envolvimento dos proprietários dos tokens. Os participantes no mercado de cripto lembram-se do rally de preços Dogecoin causado por uma tendência Reddit que impulsionou o 'meme-coin' para o top 10 do cripto. A Solana está também a desenvolver uma comunidade de seguidores que poderá contribuir para o crescimento nos próximos anos. Ao ganhar popularidade e também o sistema, o Portal Solana é susceptível de atrair investidores bem como utilizadores, também devido à tendência de transformar a realidade real num espaço virtual chamado Metaverse.

Negociar Solana (SOL)

Tem a opção de negociar CFDs sobre Solana com o símbolo SOL na nossa plataforma xStation.

Negociar Solana é especulativo e apenas os movimentos do preço Solana são relevantes. Pode negociar SOL entrando em transações nos CFDs sobre Solana (contrato por diferenças) e utilizando a alavancagem financeira. Este tipo de contrato é um contrato financeiro que paga as diferenças no preço de liquidação entre os negócios abertos e fechados, sem qualquer fornecimento físico de instrumentos negociados.

A negociação em Solana está a dirigir-se aos investidores e especuladores conscientes do risco ainda mais do que qualquer outro instrumento CFD porque a flutuação de preços no mercado de criptomoeda é grande, mesmo sem alavancagem. A alavancagem financeira dá uma oportunidade aos investidores, mas também pode causar maiores perdas.

Negociar CFDs sobre criptomoedas na xStation dá as vantagens de zero taxas e comissões, baixo spread, e possibilidade de utilizar alavancagem financeira. Os únicos custos são pontos de swap, que são calculados para o resultado da posição aberta todos os dias após as 23:00 da noite.

Graças à alavancagem, a negociação no preço de Solana requer apenas metade de toda a posição. Por exemplo, a utilização de alavancagem 1:2 dá-lhe a oportunidade de abrir um contrato de 10.000 EUR, utilizando apenas uma margem de 5000 EUR.

Os CFDs sobre Solana dão-lhe a exposição ao preço actual de mercado da criptomoeda sem necessidade de criar uma conta especial no mercado de criptomoedas e sem métodos complicados de depósito de fundos.

Negociar CFDs sobre Solana também permite a oportunidade de abrir posições curtas, em que os investidores ganham dinheiro quando o preço da Solana está a cair e o mercado cripto está no vermelho. Isto permite-lhe implementar muitas estratégias diferentes durante as sessões de negociação, dependendo do preço de Solana. Também fornecemos muitos indicadores diferentes na nossa plataforma de negociação como RSI 'Índice de força relativa' ou níveis de Fibonacci e muitos mais. Todos eles podem tornar a sua negociação em Solana ainda mais eficiente.

A forma tradicional de comprar e investir em Solana é comprar as criptomoedas numa exchange, mas a crescente frequência de ataques de pirataria organizada e problemas com levantamentos não incentiva novos investidores a abrir contas em exchanges.

Preço da Solana

O mercado de criptomoedas é muito volátil e os preços até mesmo dos melhores projectos podem mudar facilmente em dezenas de por cento no espaço de poucas horas. É por isso que é tão importante manter a monitorização do preço. Na xStation, fornecemos cotações em tempo real para SOL, permitindo a negociação activa a qualquer hora do dia ou da noite.

Horário de Negociação da Solana

Quais as horas de negociação disponíveis para a Solana? Esta informação é especialmente importante para os investidores diurnos. A negociação de Solana está disponível 7 dias por semana 24 horas por dia com um intervalo técnico na sexta-feira que começa na sexta-feira das 23:05 às 03:30 da noite de sábado. O preço à vista de Solana é estático quando o mercado está fechado. Em todas as outras alturas os preços estão constantemente a flutuar.

Claro que a melhor altura para negociar Solana é durante períodos de liquidez muito elevada, quando a volatilidade do mercado é maior.

Quando há um elevado volume de negócios no mercado e o volume de negociação aumenta, a volatilidade também aumenta. Isto pode ser influenciado pela publicação de notícias importantes sobre criptomoedas, regulamentos, informações da imprensa ou mesmo preços da Bitcoin em queda ou em alta.