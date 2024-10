Como começar a investir na Moonbeam?

A Moonbeam é um projeto interessante de alta tecnologia que tem o potencial de combinar os recursos das blockchains Ethereum e Polkadot. Vale a pena ler sobre os recursos de criptografia da Moonbeam.

O que é a Moonbeam? A Moonbeam é um projeto que oferece aos desenvolvedores a oportunidade de fornecer soluções para ajudar a ampliar os recursos da rede Ethereum. A rede Moonbeam consegue isso através da implementação de EVM e API compatível com a tecnologia Web 3.0 e pontes com projetos existentes no ecossistema Ethereum. Com estas soluções, os desenvolvedores que trabalham na rede Moonbeam podem implantar 'smart contracts' Ethereum existentes escritos em código Solidity e aplicações descentralizadas para a Moonbeam com poucas modificações. É bastante complicado, até porque o projeto foi fundado em 2021 e tem grandes ambições. A Moonbeam também será eventualmente compatível com a rede Polkadot, criando a chamada 'parachain' separada, semelhante à criptomoeda Kusama. Isso também permitirá que a rede use a cadeia segura da Polkadot e se integre com aplicações criados nessa blockchain. Vale a pena relembrar que o Ethereum e a Polkadot são duas das maiores criptomoedas do mundo e a atividade dos desenvolvedores (criadores desses sistemas) e dos seus utilizadores está em constante crescimento. Isso permite que a criptomoeda Moonbeam ganhe ainda mais valor à medida que os projetos Ethereum e Polkadot são desenvolvidos. A Moonbeam fornece um ambiente para criar aplicações descentralizadas e processar 'smart contracts', que estão listados entre as tecnologias revolucionárias da blockchain. O projeto pode combinar ativos mantidos por utilizadores em mais de uma blockchain. Com o suporte de cadeia cruzada, a Moonbeam permitirá que a aplicação estenda o seu alcance. As plataformas de contratos inteligentes existentes são projetadas para oferecer suporte a utilizadores e ativos numa cadeia específica. Com a funcionalidade de contrato inteligente entre cadeias, a Moonbeam permite que os desenvolvedores aumentem o alcance das suas aplicações para novos utilizadores e ativos localizados noutra blockchain. Casos de uso e recursos do ecossistema A tecnologia está em constante evolução e graças à indústria da blockchain, o mundo financeiro pode passar por uma grande transformação numa era de crescente digitalização. É por isso que criptomoedas como a Moonbeam, que contêm uma série de aplicações interessantes no mundo das finanças descentralizadas, estão a acompanhar essas mudanças. Apesar da complexidade da tecnologia cross-chain, decidimos apresentar algumas das funcionalidades e possibilidades da rede Moonbeam. A tecnologia da criptomoeda Moonbeam é dedicada ao Ethereum e, finalmente, também ao ecossistema Polkadot. O projeto oferece: Soluções Cross-Blockchain que permitem a comunicação entre sistemas independentes (Ethereum, Polkadot);

Interoperabilidade e descentralização (sem censura ou regulador externo);

Governação 'democrática' da rede pelos desenvolvedores por meio de votação sobre mudanças dentro da rede' num sistema chamado On-Chain Governance;

A possibilidade de staking oferecendo um rendimento passivo com um token GLM na rede Moonbeam;

Uso de EVMs para que os 'contratos inteligentes' possam migrar entre blockchains;

Suporte para novos tipos de ativos e utilizadores em duas ou mais blockchains;

Processamento de 'contratos inteligentes' em mais de uma blockchain;

Extensão, comunicação e integração entre parachains, ou seja, ambientes de teste 'blockchain';

Oportunidades para desenvolvedores por meio do Ecossistema de Substrato estendido;

Processamento de operações financeiras avançadas;

Descarregamento da rede principal Ethereum ou Polkadot devido a custos mais baixos e alta escalabilidade de rede; Os desenvolvedores que constroem projetos de 'contratos inteligentes' na blockchain Polkadot podem usar a Moonbeam para: Ampliar o alcance das 'parachains' de teste que estão a ser construídas;

Aproveitar os recursos indisponíveis ou limitados do ecossistema Polkadot;

Aproveitar o extenso e refinado sistema de desenvolvimento da Ethereum. A criptomoeda Moonbeam também contém muitas funcionalidades para desenvolvedores de aplicações descentralizadas: A capacidade de aplicar a funcionalidade desenvolvida na parachain da blockchain Polkadot e alcançar utilizadores e projetos de outra blockchain;

Facilitar a construção de uma plataforma de processamento de 'contratos inteligentes' (compondo-o em uma das blockchains Polkadot ou Ethereum usando Moonbeam e a linguagem Substrate como integrador). A Moonbeam combina soluções de contratos inteligentes simples, comprovadas e rápidas na Ethereum. Ao mesmo tempo, pode beneficiar dos efeitos de rede baseados em Polkadot, que criam um efeito sinérgico. Futuros triggers do preço A Moonbeam é um projeto de criptografia tecnologicamente avançado e pode beneficiar do aumento da popularidade da tecnologia blockchain a que estamos a assistir. Se o seu desenvolvimento ocorrer de forma semelhante ao desenvolvimento da internet na década de 1990, podemos supor que estamos apenas no início da jornada. Além disso, a popularidade e o preço da Moonbeam podem estar a crescer devido às centenas de aplicações descentralizadas que estão a ser desenvolvidos no ecossistema Ethereum e Polkadot combinados. A evolução dos contratos inteligentes e as tendências mais recentes no mercado de criptomoedas podem ajudar a Moonbeam no seu desenvolvimento e aumentar o preço das criptomoedas. O mercado de criptomoedas tende a ser extremamente volátil porque, como qualquer nova tecnologia, atrai muitos especuladores e traders que desejam lucrar com grandes movimentos de mercado de curto prazo. Um fator muito importante que pode ter um impacto importante no preço da Moonbeam é o crescimento da criptomoeda Ethereum e o número de projetos que estão a ser construídos dentro dela. O Ethereum, a par da Bitcoin, é a criptomoeda mais comprada pelas instituições financeiras. No início de 2022, a gigante global de auditoria KPMG juntou-se ao grupo de compradores. Outra enorme plataforma blockchain, a Polkadot, também é uma criptomoeda bem conhecida com possibilidades de processar contratos inteligentes. Tendo em consideração o crescimento das transações na rede, o número de aplicações construídas, a ampla gama de funcionalidades e o investimento de grande capital, podemos supor que tanto o Ethereum quanto o Polkadot têm elevada probabilidade de sucesso no futuro. A criptomoeda Moonbeam é uma ponte entre essas duas enormes blockchains. É por isso que negociar Moonbeam parece promissor. Por sua vez, a ameaça à criptomoeda continua a ser a potencial desaceleração do crescimento do Ethereum e da Polkadots e a sua superação por outros novos projetos que usem tecnologias avançadas e ganhem popularidade. Riscos O risco de negociar Moonbeam reside principalmente na imprevisibilidade e volatilidade do mercado de criptomoedas. Flutuações de preços de várias dezenas de por cento são bastante normais. Outro risco está no comportamento do preço da Bitcoin, que é influenciado por diversos fatores micro e macroeconómicos, tais como: Decisões de reguladores e governos sobre criptomoedas

Prosperidade económica

Sentimento geral do investidor

Ciclos de mercado em alta

Movimentos de grandes detentores de Bitcoin (as chamadas baleias)

Movimentos de preços do índice de tecnologia NASDAQ O comportamento das principais plataformas da Moonbeam - ecossistema Ethereum e Polkadot, também é um risco estratégico importante. Embora a Ethereum tenha sido espetacularmente bem-sucedida nos últimos anos na construção de uma comunidade de investidores e desenvolvedores que criam aplicações descentralizadas nela própria, é muito difícil prever se isso permitirá manter a sua posição a longo prazo entre a grande concorrência. O declínio na popularidade dessas blockchains pode ser influenciado por: Entupimento de redes e maiores custos de transação;

Decisões dos reguladores;

Crescente concorrência de alta tecnologia;

Declínio na popularidade e fluxo de desenvolvedores. Negociação de Moonbeam Tem a opção de negociar CFDs sobre a Moonbeam na plataforma xStation. A negociação da Moonbeam é especulativa e apenas os movimentos do preço são relevantes. Pode começar a transacionar a cripto Moonbeam, efetuando transações nos CFDs sobre Moonbeam (contrato por diferenças) e utilizando a alavancagem financeira. Este tipo de contrato é um contrato financeiro que paga as diferenças no preço de liquidação entre as negociações abertas e fechadas sem qualquer fornecimento físico dos instrumentos negociados. A negociação de Moonbeam é dirigida a traders e especuladores conscientes do risco ainda mais do que qualquer outro instrumento CFD porque a flutuação dos preços no mercado de criptomoedas é massiva, mesmo sem alavancagem. A alavancagem financeira dá uma oportunidade aos investidores, mas também pode causar maiores perdas. Os CFDs sobre criptomoedas na xStation têm a vantagem de ter zero taxas e comissões, baixos spreads, e possibilidade de utilizar alavancagem financeira. Os únicos custos são pontos de swap, que são calculados para o resultado da posição aberta todos os dias após a meia noite. Graças à alavancagem, a negociação no preço da Moonbeam requer apenas uma certa percentagem de toda a posição. Por exemplo, a utilização de alavancagem 1:2 dá-lhe a oportunidade de abrir um contrato de 10.000 USD, utilizando apenas uma margem de 5000 USD. Os CFDs sobre a Moonbeam dão-lhe a exposição ao preço atual de mercado da criptomoeda, sem necessidade de criar uma conta especial no mercado de criptomoedas e sem métodos complicados de depósito de fundos. Negociar CFDs sobre a Moonbeam dá também a oportunidade de abrir posições curtas, nas quais os investidores ganham dinheiro quando o preço está em queda e o mercado negoceia no vermelho. Isto permite-lhe implementar muitas estratégias diferentes durante as sessões de negociação, dependendo do preço da Moonbeam. Também fornecemos muitos indicadores diferentes na nossa plataforma de negociação como o RSI 'Índice de força relativa' ou níveis de Fibonacci e muitos mais. Todos eles podem tornar a sua negociação ainda mais eficiente. Preço da Moonbeam O mercado de criptomoedas é muito volátil e os preços até mesmo dos melhores projetos podem variar facilmente em dezenas por cento. É por isso que acompanhar o preço é tão importante. Na xStation, fornecemos cotações em tempo real da Moonbeam, permitindo a negociação ativa a qualquer hora do dia ou da noite. Horário de negociação da Moonbeam E as horas disponíveis de negociação da Moonbeam? Esta informação é especialmente importante para os traders diurnos. A negociação da Moonbeam está disponível 7 dias por semana 24 horas por dia com um intervalo técnico na sexta-feira, que começa das 00:05 CET às 04:30 CET na madrugada de sexta para sábado. O preço é estático quando o mercado está fechado. Em todos os outros momentos, os preços estão constantemente a flutuar. Naturalmente, a melhor altura para negociar Moonbeam é durante os períodos de liquidez muito elevada, quando a volatilidade do mercado é maior. Quando há um elevado volume de negócios no mercado e o volume de negociação aumenta, a volatilidade também aumenta. Isto pode ser influenciado pela publicação de notícias importantes sobre a criptomoeda, regulamentos, informações da imprensa ou mesmo a queda ou subida do preço da Bitcoin.

