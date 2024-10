Como e onde comprar Bitcoin (BTC)?

Tempo estimado de leitura: 10 minuto(s)

À medida que o preço da Bitcoin tem aumentado, um número crescente de investidores tem começado a perguntar-se - como e onde comprar esta criptomoeda?

No passado, a única forma de conseguir BTC era minerá-la usando o seu próprio computador. Com o tempo, o algoritmo de proof of work em que se baseia a rede Bitcoin tornou-se tão complexo e intensivo em recursos que a mineração de Bitcoin tem sido tratada por máquinas de computação desenvolvidas especificamente para este fim. Como e onde comprar Bitcoin sem a necessidade de mineração demorada e de capital intensivo? Este artigo lança alguma luz sobre as formas mais populares de o fazer!

O que é a Bitcoin?

Criada no início de 2009, a Bitcoin é um tipo de moeda virtual descentralizada, cujo princípio foi descrito em Outubro de 2008 no agora famoso manifesto de Satoshi Nakamoto. De facto, ainda não se sabe quem era Satoshi Nakamoto, ou mesmo se ele era uma única pessoa ou um grupo de pessoas. O que se sabe, porém, é a intenção de Nakamoto, que no seu manifesto descreveu a Bitcoin como um sistema de pagamento sem supervisão e sem intermediários, baseado numa rede peer-to-peer. A ausência de qualquer autoridade central emissora e o fornecimento limitado da Bitcoin de 21 milhões de unidades significa que foi apreciado por um grupo inicialmente pequeno de entusiastas de projetos de fonte aberta. Como o seu valor continuava a aumentar, a Bitcoin estava a ganhar popularidade para se tornar quase sinónimo de todo o mercado de criptomoedas.

As criptomoedas (que também incluem a Bitcoin) devem o seu nome à utilização de criptografia avançada para armazenar e confirmar a propriedade de unidades arbitrárias. A criptografia torna possível que o controlo sobre um determinado nó de rede (carteira) seja exercido por um utilizador com uma chave privada; também evita que a mesma unidade seja emitida duas vezes. Ao mesmo tempo, é a criptografia que torna a extracção de Bitcoin (mineração) tão difícil.

A mineração é um processo de colocação de novas bitcoins em circulação, bem como de confirmação de novas transações na rede e a sua manutenção. No passado, um simples computador pessoal era suficiente para a mineração, mas com o desenvolvimento da rede Bitcoin, e a enorme dificuldade de conduzir este processo, os mineradores começaram a utilizar máquinas informáticas especializadas. Atualmente, o processo de mineração assemelha-se às operações de minas reais. Devido à intensidade energética e ao nível de dificuldade da exploração mineira de Bitcoin, os mineradores juntam-se em grupos especiais, procurando os custos de electricidade mais baixos possíveis. Empresários especializados alugam salas inteiras nas quais colocam centenas ou milhares de computadores apenas para aumentar as suas hipóteses de serem recompensados pela exploração de um bloco. O primeiro bloco, extraído em Janeiro de 2009 pelo próprio Satoshi Nakamoto, chama-se Génesis e valia BTC 50. Com a subsequente redução para metade (halving), que ocorre em média uma vez em cada quatro anos, a recompensa diminuiu duas vezes. A redução para metade que teve lugar em Maio de 2020 reduziu o valor da recompensa pela extracção de um bloco para BTC 6,25. Espera-se que outra operação deste tipo tenha lugar na Primavera de 2024.

Embora a BTC 6,25 pareça ser um incentivo bastante atraente para iniciar a extracção de Bitcoin por conta própria (em meados de Novembro de 2021, a Bitcoin foi avaliada em mais de 60 mil dólares), é preciso ter em mente que esta operação é completamente ineficiente economicamente para um único minerador. A extração de bitcoin está a tornar-se cada vez mais difícil devido ao crescente poder computacional total combinado utilizado para processar transações de BTC e manter a sua rede. No final de Outubro de 2021, a dificuldade média da extracção de Bitcoin era de quase 150 exahash (EH/s). O poder de computação das melhores mineradoras de Bitcoin é medido em terahash, um valor que é várias ordens de grandeza menor. Isto significa que as hipóteses de um minerador com uma única máquina minerar um bloco são reduzidas. Por conseguinte, a grande maioria das comunidades de Bitcoin decide comprar BTC.

Onde comprar Bitcoin

Há várias formas de comprar Bitcoin - cada uma tem as suas próprias vantagens e desvantagens. Abaixo apresentamos as mais populares.

Plataforma de negociação de criptomoedas

O processo de compra de Bitcoin em si não deve ser um problema para aqueles que sabem como funcionam as plataformas de negociação tradicionais. Tudo o que tem de fazer é colocar uma ordem a um preço com o qual esteja satisfeito e, se houver uma oferta de venda, terá lugar uma transacção. Antes disso, porém, terá de encontrar uma plataforma de negociação adequada, registar-se no seu sistema e confirmar a sua identidade. Isto deve-se à anti-lavagem de dinheiro, embora as leis e requisitos dos organismos reguladores possam variar a este respeito, dependendo do local de operação da plataforma de negociação.

As plataformas de negociação de criptomoedas dão-lhe a possibilidade de trocar Bitcoin por outra criptomoeda (Ethereum, Litecoin, Ripple, etc.), mas o método mais popular é utilizar moedas fiat (EUR, USD, etc.) para este fim. Portanto, antes de fazer uma oferta de compra numa plataforma de negociação, o utilizador deve depositar uma quantia apropriada na conta dedicada. Por este motivo, os regulamentos que regem as plataformas de negociação de criptomoedas são uma questão extremamente importante. Isto porque depositar dinheiro na conta de uma exchange pequena, mal reconhecida ou completamente nova envolve o risco de fraude e a perda de todo o dinheiro depositado. Vale também a pena visitar os websites dos organismos reguladores dos mercados financeiros nacionais ou internacionais (em Portugal é a Comissão de Mercados e Valores Mobiliários), uma vez que estes mantêm frequentemente as chamadas listas de advertência, nas quais são inscritas as entidades que suscitam preocupações.

Exchange de criptomoedas

As exchanges de criptomoedas são uma alternativa popular às plataformas de negociação. Em princípio, a atividade de uma exchange de criptomoedas não difere da de uma casa de câmbio normal, excepto que, em vez de dólares, euros ou francos suíços, pode-se comprar Bitcoin, Ethereum ou Litecoin. As trocas de criptomoedas existem tanto em forma física como virtual. Se o utilizador escolher esta última, é obrigado a criar uma conta - como é o caso das plataformas de negociação de criptomoedas. As exchanges físicas de criptomoedas não são basicamente diferentes das casas de câmbio de divisas. Possuem um quadro de cotações, uma caixa registadora e pessoal que o guiará durante todo o processo de compra ou venda das criptomoedas seleccionadas.

As exchanges de criptomoedas físicas oferecem uma série de características que são frequentemente particularmente desejadas pelos utilizadores de criptomoedas. Acima de tudo, estes sites são capazes de garantir o relativo anonimato das transacções. Numa exchange física, as criptomoedas podem ser compradas em dinheiro - tanto para euros como frequentemente para dólares ou libras. Devido à falta de intermediários (a exchange actua como a outra parte na transação), é muitas vezes possível obter uma taxa de venda/compra de criptomoedas mais atractiva do que a oferecida numa plataforma de negociação. No entanto, esta não é a regra, e por vezes os proprietários de tais sites impõem uma margem adicional ao vender ou comprar moeda Bitcoin ou outras criptomoedas.

ATM de Bitcoin

Uma ATM de Bitcoin é um dispositivo semelhante a um ATM tradicional e pode ser usado para comprar rapidamente Bitcoin e muitas vezes outras criptomoedas. Semelhante às exchanges físicas de criptomoedas tradicionais, as ATM Bitcoin permitem transações rápidas, seguras e anónimas de compra e venda de Bitcoin. A falta de contratação de pessoal, o tamanho pequeno e a possibilidade de instalar a máquina praticamente em qualquer lugar fazem com que mais e mais ATMs de Bitcoin sejam instaladas a cada mês.

O número ATMs de Bitcoin está a crescer a cada mês. Segundo a coinatmradar.com, no final de outubro de 2021, seu número ultrapassa os 30 mil em todo o mundo.

Como usar a volatilidade da Bitcoin

Ao contrário das suposições de Satoshi Nakamoto, a maioria dos detentores de Bitcoin está mais interessada no mero aumento do preço da BTC do que no novo sistema financeiro descentralizado que a criptomoeda representa. Isso não é surpreendente - a estratégia de compra e manutenção da Bitcoin provou a sua utilidade repetidamente, com taxas de retorno sobre investimentos de longo prazo em BTC atingindo milhares de por cento. No entanto, para beneficiar da alta volatilidade do preço da Bitcoin, não precisa de comprá-la!

Os contratos por diferença (CFDs) são derivativos que permitem que ganhe exposição a um ativo (seja Bitcoin ou outras criptomoedas) sem de facto comprá-la. Portanto, comprar um CFD tem, na prática, quase os mesmos benefícios que comprar o ativo subjacente - à medida que o preço do ativo sobe, também aumenta a avaliação do contrato por diferença. Além disso, os CFDs também permitem que obtenha lucro quando o preço do ativo subjacente (por exemplo, a Bitcoin) começa a cair. Isso é possível graças à chamada venda a descoberto, cujo nome não se refere à duração de uma posição, mas à sua direção. Ao usar posições curtas e longas, o investidor consegue aproveitar a volatilidade da Bitcoin em ambas as direções – algo que não é possível ao comprar a criptomoeda numa plataforma de negociação, numa exchange ou usando uma ATM de Bitcoin.

Graças à oferta cada vez maior da XTB, um investidor pode ganhar exposição não apenas à Bitcoin, mas também a outras criptomoedas populares, como o Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin e muitas outras. Os traders experientes certamente apreciarão a capacidade de usar alavancagem ao investir. Esta permite que multiplique os seus lucros potenciais, mas se for tomada uma posição errada, as suas perdas também serão amplificadas de acordo. Portanto, negociar com alavancagem deve ser precedido por uma boa formação e uma análise completa da situação do gráfico.

Como comprar Bitcoin

Como pode ver, existem muitos métodos para ganhar exposição à volatilidade da Bitcoin - comprar a própria criptomoeda acaba por ser apenas uma delas. Como a história mostrou, o momento da compra de Bitcoin em si não foi, paradoxalmente, tão importante. Ao longo de um horizonte de tempo suficientemente longo, era difícil perder num investimento nesta criptomoeda. É por isso que a estratégia de comprar e manter acima mencionada é tão popular. No entanto, requer preparação prévia e atenção especial à segurança. A natureza descentralizada e praticamente anónima da rede Bitcoin significa que, uma vez perdidos, os fundos são praticamente impossíveis de recuperar.

A rápida aceleração do crescimento do preço da Bitcoin após 2017 gerou inúmeras histórias sobre pessoas que detinham centenas ou mesmo milhares de unidades BTC (obtidas quando seu preço ainda era muito baixo), e que não conseguiram recuperá-las por vários motivos. O motivo mais comum foi a perda de acesso a uma carteira de criptomoedas ou o seu dano. Também não era incomum que os investidores perdessem os seus fundos durante ataques de hackers a exchanges de negociação de criptomoedas. Portanto, se quisermos comprar Bitcoin, devemos:

De antemão, fazer um scan ao computador ou o meio em que as criptomoedas serão mantidas;

instalar ou comprar uma carteira de criptomoedas;

Proteger a chave privada e a senha adequadamente.

O uso de CFDs sobre criptomoedas não requer uma carteira, e a segurança dos fundos do investidor é cuidada por uma entidade regulamentada do mercado financeiro - como, por exemplo, a XTB. A capacidade de aproveitar a volatilidade da Bitcoin em ambas as direções (para cima e para baixo) torna os contratos por diferença um instrumento ideal para investidores que procuram especular ativamente no mercado de criptomoedas.